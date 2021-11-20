Их не знали в лицо: Самые засекреченные подразделения Советского Союза Оглавление РОСНАЗ "Зенит" "Каскад" "Вымпел" "Кобальт" В разные годы в СССР создавались особо секретные подразделения разведчиков, диверсантов, водолазов и даже милиционеров. 433969 433969 Фото © konstolkh2016.livejournal.com

СССР традиционно славился своей страстью к секретности. Иногда это было явным перегибом, но случалось и такое, что секретность была не только оправданна, но и жизненно необходима. В разные годы в Союзе появилось несколько спецподразделений, которые были сформированы для решения особых задач. Все они были настолько засекречены, что об их существовании знало лишь несколько человек на всю страну, а сам факт их существования подтвердился лишь после распада СССР.

РОСНАЗ

Рота особого назначения Балтийского флота, действовавшая при разведотделе штаба флота. Создание подразделения водолазов-разведчиков стартовало уже после начала войны — в августе 1941 года. Рота была строго засекречена, по документам она долгое время числилась учебным отрядом при ЭПРОН (Экспедиция подводных работ особого назначения).

Отбор в роту был строгим. В обязательном порядке требовался опыт водолазной работы либо учёба на соответствующих курсах. В конечном счёте было отобрано 146 человек. База была организована на острове Декабристов в Ленинграде.

Фото © ТАСС / Редькин Марк

Водолазы были задействованы преимущественно в сборе разведданных, однако время от времени привлекались для совершения диверсий: подрыва мостов и дорог, повреждения телеграфных линий на оккупированной немцами территории.

Двумя самыми известными операциями водолазов-диверсантов стали подрыв причала в Петергофе, который строили немцы, а также потопление нескольких торпедных катеров итальянской флотилии, находившихся на стоянке в Стрельне. Кроме того, водолазы обнаружили и изучили потопленную возле Приморска (тогда он назывался Койвисто) немецкую подлодку. Осенью 1945 года часть была расформирована, поскольку её существование в мирное время посчитали нецелесообразным.

"Зенит"

Сверхсекретный отряд, созданный летом 1979 года для выполнения спецзадач в Афганистане. Отбор в отряд проводился среди офицеров КГБ, успешно прошедших спецподготовку КУОС (Курсы усовершенствования офицерского состава).

Группа бойцов "Зенита" на фоне дворца Амина за день до штурма. Афганистан. 26 декабря 1979 года. Фото © histrf.ru

Личный состав получил новые документы и загранпаспорта и прибыл в Афганистан под видом советских инженеров. Даже в самом СССР о существовании отряда знало лишь несколько человек. Такая секретность была связана с тем, что в то время Советский Союз ещё не присутствовал в Афганистане официально.

Задачей зенитовцев было оценка ситуации в стране, сбор разведданных и выполнение тайных операций. В частности, именно они вывезли из Афганистана нескольких министров страны, с которыми намеревался расправиться новый глава государства Хафизулла Амин, ставший неуправляемым.

Опальных министров спрятали в коробках в кузове советского грузовика, который сопровождали вооружённые зенитовцы. Несмотря на преследование спецслужб, лояльных Амину, беглецов удалось доставить на аэродром и вывезти в СССР.

Позднее отряд принимал участие в другой секретной операции — "Шторм-333", которая заключалась в захвате дворца Амина и стратегически важных объектов в Кабуле. В этой операции принимал участие ещё один отряд, сформированный КГБ исключительно для участия в ней, — "Гром". После успешного выполнения заданий оба отряда были расформированы.

"Каскад"

Отряд спецназначения "Каскад" был сформирован из офицеров КГБ летом 1980 года, когда советские войска уже находились на территории Афганистана. Он был создан по инициативе председателя КГБ Андропова и стал ответом на тактику афганских моджахедов, переключившихся на партизанскую войну и принцип "бей, беги".

Отряд особого назначения КГБ СССР "Каскад". Фото © twitter.com/DCarrionF

В первую очередь "Каскад" занимался добычей разведданных. Агентурная сеть создавалась практически с нуля. Помимо этого "каскадёры" имели ещё одну важную задачу — они должны были помочь просоветским силам создать эффективные органы безопасности.

Наконец, третьей функцией "Каскада" были спецмероприятия в отношении наиболее радикальных и непримиримых полевых командиров. Проще говоря, их поиск и по возможности пленение или уничтожение.

В отличие от "Зенита", о существовании которого даже в КГБ знали единицы, "Каскад" был чуть более известен, поскольку тесно взаимодействовал с войсками, передавая им разведданные. В армии за ними закрепилось прозвище "каскадёры".

Через несколько месяцев "Каскад" был отозван в СССР. Ему на смену прибыл "Каскад-2", а затем и "Каскад-3". Опыт советских спецподразделений был признан в высшей степени успешным, поэтому в 1981 году было принято решение о создании спецподразделения "Вымпел", в личном составе которого были бывшие бойцы "Зенита" и "каскадёры". Прибывший в Афганистан "Каскад-4" уже был составной частью "Вымпела".

"Вымпел"

Группа "Вымпел" изначально призвана была суммировать весь положительный опыт прежних спецподразделений. Она должна была уметь выполнять любые задачи на территории противника: от сбора разведданных и захвата стратегических объектов до диверсий и захвата или освобождения определённых людей.

Бойцы группы "Вымпел" во время прыжковой подготовки. Фото © histrf.ru

Если предыдущие спецподразделения набирались под выполнение определённых, узких задач, то вымпеловцы, как регулярная часть, должны были уметь всё сразу. Поэтому отбор туда был строже, чем в первые космонавты. От кандидатов требовалась не только физподготовка, но и высокий интеллектуальный уровень, железная психика, знание иностранных языков. На подготовку одного вымпеловца уходили годы. Каждого обучали спецнавыкам: стрельбе из всех видов оружия, экстремальному вождению, взрывному делу, плаванию, альпинизму, боевым искусствам, навыкам выживания в любых климатических условиях и т.д.

Хотя в настоящее время "Вымпел" является, пожалуй, самым знаменитым из всех спецподразделений, большая часть его операций всё ещё не известна широкой публике. Достоверно известно, что в 1985 году вымпеловцы освобождали захваченных ливанскими боевиками советских дипломатов. А в 2002 году "Вымпел" захватил террориста Радуева, которому не помогли шесть десятков вооружённых до зубов охранников.

"Кобальт"

Свои сверхсекретные подразделения были и в советской милиции. Летом 1980 года МВД СССР создало группу специального назначения "Кобальт". Это был первый случай, когда спецподразделения советской милиции получили возможность действовать за пределами страны. Прежде такими полномочиями обладали только спецслужбы.

Если в спецподразделения КГБ отбирали офицеров, прошедших учёбу на КУОС, то в "Кобальт" брали в основном милиционеров, имевших опыт борьбы с бандитизмом, а также работавших с агентурой в криминальном мире.

Спецподразделение было строго засекречено, в Афганистан личный состав привозили под видом гражданских специалистов. Если "каскадёрам" ставилась задача помочь просоветским силам в создании спецслужб, то "Кобальт" должен был участвовать в создании "Царандоя" — Министерства внутренних дел Афганистана. После прибытия в страну подразделение разделили на несколько групп, каждая из которых работала в своём регионе.

Отряд специального назначения МВД СССР "Кобальт". Фото © правдинформ.рф

Отряд занимался не только созданием агентурной сети, сбором разведданных и организацией блокпостов, но и принимал участие в операциях против местных полевых командиров. В частности, одна из групп "Кобальта" сражалась с боевиками Ахмад Шаха Масуда — одного из самых знаменитых полевых командиров Афганской войны.

Несмотря на иную ведомственную принадлежность, "Кобальт" находился в подчинении командира "Каскада" и часто действовал в связке со спецподразделением КГБ. В 1983 году отряд был расформирован. Официально — в связи с выполнением задач. Неофициальной причиной мог быть межведомственный конфликт. Как известно, глава КГБ Андропов давно находился во враждебных отношениях с министром внутренних дел Щёлоковым. После смерти Брежнева Андропов начал войну с Щёлоковым, которая привела к серьёзному ослаблению МВД. Нельзя исключить, что "Кобальт" был расформирован в первую очередь потому, что МВД не по статусу было иметь особо секретные подразделения.

Авторы Евгений Антонюк