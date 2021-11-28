Охота на волков: Как спецназ ГРУ уничтожил боевиков Гелаева Полевого командира Руслана Гелаева либеральные журналисты представляли чуть ли не как политического деятеля. Якобы он не был сторонником терроризма, захвата заложников и не занимался похищением людей. 27 ноября, 21:40 Фото © Wikimedia Commons

Палач и убийца

Правда, они умалчивали, что была у Гелаева ещё одна кличка. Те, кто знал боевика хорошо, называли его Палачом. Бандит был жесток и хладнокровен, и совсем недаром на шевронах его "спецназовцев" красовался оскаленный волк. В 1992–1993 годах Гелаев воевал в Абхазии и под Сухумом лично перерезал горло 24 пленникам, а в 1995-м году в Шатойском районе платил за сбитые российские вертолёты и сталкивал в пропасть русских лётчиков, попавших к бандитам в плен. Свои зверства он снимал на видеокамеру и подкидывал кассеты российским военным — для устрашения.

Две трети его банды составляли наёмники: афганцы, арабы, граждане Марокко и даже Франции. Чеченцев он не жалел — в родном селе Комсомольское в 2000 году во время боя с федералами боевик совершенно бездарно положил половину тейпа, а сам бежал в горы.

Позже Гелаев обосновался в Панкисском ущелье в Грузии — там он некоторое время чувствовал себя в безопасности: Шеварнадзе практически покрывал бандита, называя его в интервью образованным и интеллигентным человеком. Образование у Гелаева действительно было — три класса сельской школы. Но рыбак рыбака, как помним, видит издалека. Однако после 11 сентября 2001 года Гелаеву пришлось покинуть убежище, так как он был связан с главным врагом США — главой "Аль-Каиды" (запрещённая в России организация) Усамой бен Ладеном.

Скриншот © YouTube / PeoplesOfTheCaucasus

Поэтому в 2002 году Гелаев с боем прорвался на территорию России и тут попытался как следует развернуться: убивал пограничников, нападал на блокпосты и совершал рейды на дагестанские сёла. К счастью, политическая ситуация внутри страны кардинально изменилась — и федералы, и спецназ ГРУ получили ясный и чёткий приказ: "Террористов уничтожить!" И они уничтожали. Гелаеву удалось вырваться из Грозного, когда его брали федералы, затем ускользнуть в горы из села Комсомольское, где погибла большая часть его сторонников.

Прорваться "на шару" не удалось

Понимая, что кольцо вокруг "волков" сжимается, Гелаев решил уходить обратно в Грузию. Но не тут-то было! С тех пор как Гелаев зашёл на территорию России, убив девять пограничников, граница была тщательно перекрыта спецназом ГРУ, а в горах на перевалах в декабре уже лежал глубокий снег. Поэтому Гелаеву с помощью предателей пришлось отыскивать узкую лазейку на границе, через которую можно было улизнуть. Лазейку нашли, но всю малину боевикам испортил отряд пограничников с погранзаставы Мокок.

Начальник заставы действовал согласно уставу, но недооценил бандитов. Он посчитал, что для задержания группы неизвестных, появившихся вблизи границы, хватит девяти бойцов, и решил преследовать боевиков на крытом брезентом 66-м.

Увы, но против бандитов у пограничников шанса не было. Дело в том, что боевики Гелаева имели трофейную рацию и прослушивали переговоры пограничников, да и вооружены они были до зубов: на 36 боевиков приходилось 26 автоматов, восемь пулемётов, шесть огнемётов, гранатомёты и огромный запас патронов.

Скриншот © YouTube / PeoplesOfTheCaucasus

Из переговоров бандиты узнали о погоне, устроили засаду и расстреляли машину с пограничниками. Гелаев лично добил раненого водителя ножом и приказал расстрелять оставшихся в живых пограничников, а заодно и одного из своих боевиков — за то, что тот отказался отрезать голову раненому, но ещё живому капитану.

Перестрелка позволила специалистам ГРУ засечь передвижение банды, и вскоре спецназовцы плотно сели Гелаеву на хвост. Началась операция по уничтожению боевиков. В ней принимали участие артиллерия и авиация, но основная нагрузка, конечно же, легла на бойцов спецподразделения Главного разведывательного управления. Вертолёты в разряженном воздухе долго держаться не могли, а сушки были малоэффективны — на заснеженных склонах гор бандиты накрывались белыми покрывалами и становились невидимы с воздуха. На уничтожение банды ушло две недели.

Стаю обложили

Осознав, что их преследуют, террористы попытались уйти в горы, где уже стояли 20-градусные морозы. Гелаев даже обморозил ноги и был вынужден отдать пулемёт, с которым никогда не расставался, подручным. Но и спецназу пришлось несладко. Во-первых, снега в горах было где по пояс, а где и по грудь. Крутизна склона — от 65 градусов. Дорогу пробивали прикладами автоматов. Однажды за световой день продвинулись всего на 800 метров. Во-вторых, спецназовцы страдали от холода и недостатка кислорода. В-третьих, каждый нёс на себе поклажу: продукты, одежду, спальники, боезапас, рации. Хуже всего было пулемётчикам — у них вес поклажи достигал 40–60 килограммов.

А когда стало ясно, что бойцы загнали бандитов на гору высотой в 3600 метров и деться им оттуда некуда, одна из групп ГРУ поднялась на Большой Кавказский хребет и обошла врага с тыла. Идти спецназовцам пришлось буквально по отвесным скалам, снаряжения было минимум — по два мотка верёвки на группу. И если бойцы срывались в 800-метровую пропасть, то падали молча, чтобы не выдать товарищей. Так погиб боец Спиридонов.

Под конец пришлось в сумерках с уступа на уступ спускаться в почти отвесное ущелье и в мороз в минус двадцать идти по реке по пояс в воде, то и дело поскальзываясь, оступаясь и окунаясь в неё с головой. Спецназовцы выжили только благодаря своему командиру, который запретил останавливаться и приказал идти во что бы то ни стало, чтобы согреться. Активное движение спасло бойцов, и только некоторые из них получили небольшие обморожения. Поднявшись по водопадам, бойцы вышли в тыл банде Гелаева, которая засела в пещерах в ущелье у дагестанского селения Метрада.

Горный Дагестан, граница с Грузией. Место, через которое Гелаев хотел попасть в Грузию. Скриншот © Youtube / Вадим

Со стороны посёлка подобраться к ним было нельзя: на единственной тропе, ведущей к пещере, засел пулемётчик. Применять авиацию было рискованно — возникшая в этом случае лавина могла смести Метраду со всеми жителями.

Поэтому группа, обошедшая Гелаева с тыла, стала настоящим спасением для всей операции. Не имея возможности вести прицельный огонь, спецназовцы просто закидали бандитов гранатами. Костяк банды Гелаева был уничтожен 28 декабря 2003 года. К сожалению, в бою один из спецназовцев погиб, другой был тяжело ранен.

Когда бой закончился, осмотреть место гибели бандитов оказалось невозможно — со склонов ущелья сошла снежная лавина, толщу которой преодолеть было нельзя, с другой стороны путь преграждал водопад. Только на следующий день спецназовцы связали остатки верёвок и сумели спуститься к пещере по склону. Там они уничтожили оставшихся в живых боевиков и обнаружили убитого бандита Алихана Уциева — двоюродного брата Гелаева, но тело самого Палача не нашли. Тогда предположили, что труп бандита может находиться под лавиной, ведь в пещере остались его личные вещи.

Конец Палача

На самом деле Палачу снова удалось улизнуть из ловушки. Где и когда вожак бросил своих "волков", осталось тайной. Известно, что он, посечённый осколками гранат, несколько дней отлёживался у знакомого чабана, а потом предпринял попытку уйти через границу в одиночку.

28 февраля 2004 года дозорный разведывательно-поисковой группы погранзаставы Бежта младший сержант Буянов в бинокль увидел человека с мешком. Заметив пограничников, неизвестный развернулся и быстро ушёл прочь. Буянов доложил командиру дозора. Тот не отмахнулся и послал вслед за неизвестным двух опытных контрактников — местных жителей Мухтара Сулейманова и Абдулхалика Курбанова. Они прекрасно знали местность. Наверное, в этом был какой-то высший смысл — Гелаева уничтожили двое дагестанцев.

Пограничники, убитые Гелаевым. Скриншот © Youtube / Вадим

Они гнались за ним несколько часов, то и дело вступая в перестрелку. Когда боевик понял, что уйти от настойчивых пограничников ему не удастся, решил устроить засаду: уже в темноте на переправе зашёл в реку, поднялся по ней, снова вышел на тот же берег и залёг. А когда Сулейманов и Курбанов подошли к броду, расстрелял пограничников в упор. Казалось бы, всё, вот она, свобода...

Но удача уже отвернулась от Палача. Истекающие кровью пограничники сумели смертельно ранить бандита в бедро; выстрелами ему оторвало ещё и руку. Уже умирая, убийца перешёл через реку, добрёл до ближайшего дерева. Он смог сунуть в снег оторванную руку, перетянуть жгутом культю, но умер тут же, под деревом, от шока и потери крови. До границы оставалось меньше одиннадцати километров.

Его труп нашёл командир с бежтинской заставы — лейтенант Нечаев. Вместе с бойцами он пошёл узнать, что случилось, почему бойцы не возвращаются. Опознали Гелаева по приметам и кинжалу, которым он резал головы беззащитным людям. На опознании присутствовали и люди, которые знали его лично.

Ещё семеро бандитов, сумевших ускользнуть от спецназовцев в горах, были выловлены по одному. Вмешательство ГРУ больше не понадобилось. Информация о ликвидации Гелаева пришлась кстати — её обнародовали перед выборами президента России.

Авторы Александр Лаврентьев