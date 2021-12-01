Эхо кровавого бунта: экс-начальник "пыточной" колонии в Ангарске повторно стал обвиняемым В Иркутске арестован бывший руководитель ИК-15 полковник Андрей Верещак. Его обвиняют в получении взятки в размере 1 млн рублей. Год назад в этой колонии бушевал страшный бунт. 1 декабря, 18:24 Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock, © baik-info.ru/Максим Шабалин

В пресс-службе иркутского управления Следкома рассказали Лайфу, что, по версии следствия, Верещак получил от своего подчинённого взятку в размере 1 млн рублей за то, чтобы его не увольняли за грубое нарушение трудовой дисциплины. Судя по всему, должность подчинённого была хлебная, поэтому он не пожалел и миллиона.

— Бывшему начальнику ФКУ ИК-15 ГУФСИН России по Иркутской области предъявлено обвинение по статье 290 УК РФ ("Получение взятки должностным лицом в крупном размере"). Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Он арестован на два месяца. Расследование уголовного дела продолжается, — заявил представитель ведомства.

Андрей Верещак (слева). Фото © baik-info.ru/Максим Шабалин

Это не первое уголовное дело, возбуждённое против Верещака. По данным следствия, в январе 2017 года полковник неправомерно оплатил из казны лесопатологическое обследование лесного участка на сумму более 700 тысяч рублей. В настоящее время дело о превышении должностных полномочий, совершённое с причинением тяжких последствий (ч. 3 статьи 286 УК РФ), рассматривает Ангарский суд. Верещак находился под домашним арестом.

Бунт и пожар

Проблемы у Верещака начались ещё весной прошлого года после страшного тюремного бунта, вспыхнувшего в его колонии. Местные журналисты давно писали о регулярных избиениях и пытках заключённых в ИК-15 Ангарска, несмотря на то что колония считалась образцово-показательной. В этой колонии сидят рецидивисты и повторно осуждённые. Среди зэков колония считается "красной" — ситуацию контролируют администрация и активисты из секции дисциплины и порядка.

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9 апреля 2020 года семнадцать зэков в бараке строгих условий содержания разбили камеры видеонаблюдения и осколками порезали себе вены в знак протеста против избиения заключённого. На следующий день начался самый настоящий погром учреждения, приведший к сильному пожару. В зону пришлось даже ввести войска. В одном из помещений нашли тело осуждённого, которого могли убить за сотрудничество с администрацией. После усмирения бунта большинство заключённых перевели в другие колонии региона.

В декабре 2020 года Верещака отстранили от работы и возбудили против него первое уголовное дело. Судя по всему, новый глава Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Аркадий Гостев, который был назначен 25 ноября, возьмёт курс на жёсткую антикриминальную зачистку в подразделениях ведомства. Поводом для этого стали многочисленные скандалы в колониях, связанные с пытками и издевательствами над заключёнными.

Пытки родились в криминальной среде

Председатель Центрального штаба по координационным вопросам ОНК Ольга Дружинина в беседе с Лайфом заявила, что не только силовики, но и общественники должны бросить все силы на борьбу с пытками внутри пенитенциарной системы:

— Ситуация напрямую бьёт по имиджу страны. Помимо самих этих ужасных преступлений, есть здесь ещё один момент. При выдаче России преступников, объявленных в международный розыск, ситуацию с пытками легко использовать как причину для отказа в выдаче. И преступники могут избежать правосудия.

Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Например, скандально известный олигарх Тельман Исмаилов был задержан 1 октября 2021 года в Черногории на основании ордера, выданного российской стороной. Через несколько дней журналист и правозащитник Владимир Осечкин сообщил о получении видеоархива пыток и изнасилований в российских тюрьмах. Несмотря на устойчивый криминальный имидж Исмаилова, Черногория отказалась выдать его России. Он получил в балканской стране политическое убежище.

Дружинина также заметила, что пытки и изнасилования — порождение арестантской субкультуры, с которой сейчас активно борются и администрация учреждений, и общественники:

— Вопрос стоит также в повестке правоохранительных и надзорных органов. Борьба с АУЕ* вообще считается в Генпрокуратуре приоритетным направлением.

Источник Лайфа в криминальной среде объяснил, что изнасилование как крайняя мера наказания в уголовном мире появилось в конце 40-х годов прошлого века. В 1947 году указом Президиума ВС СССР была отменена смертная казнь. В это время осуждённые за тяжкие преступления отправлялись на стройки восстанавливать страну. Криминалитет тогда во многом состоял из бывших уголовников-фронтовиков, которые, вернувшись с войны, принялись за старое. Когда рецидивисты-фронтовики возвращались в лагеря и сталкивались со старой уголовной братией, не бравшей в руки оружие по криминальным понятиям. Так началась жестокая "сучья война".

С 1948 по 1950 год (когда Сталин отменил смертную казнь) убийца получал 25 лет лишения свободы. За повторное убийство ему давали всего несколько лет или даже месяцев, поскольку срок заключения не мог превышать 25 лет. Это привело к масштабному кровопролитию на зонах. Тогда, по словам источника Лайфа, якобы и придумали новые уголовные понятия, в том числе и касту "обиженных", перевод в которую не имел обратного хода. Это стало своего рода гражданской казнью. Дикий тюремный обычай прижился и остался в криминальной практике даже после возврата смертной казни.

* Организация запрещена на территории Российской Федерации.



Авторы Станислав Сенькин