Знаменитого актёра фильмов для взрослых не узнали в старике, который появился на суде

68-летний Рон Джереми стал одним из самых узнаваемых порноактёров, но теперь его обвиняют в нападении на девушек и принуждении к интиму. Его уголовное дело настолько запутанное и массивное, что слушания переносят раз за разом. Годы идут, и, видимо, сам Джереми уже сдался, не претендуя на благополучный исход, — об этом говорит его внешний вид. Журнал Rolling Stone опубликовал фото из зала суда, куда привели Джереми, и эти снимки потрясают своей контрастностью.

Фото © Telegram / "Бушующий мир", Michael Buckner for Rolling Stone

На слушании легенда фильмов для взрослых предстал в новом виде: его волосы отросли и появилась борода, они были совершенно седыми. Это были разительные перемены всего за 14 месяцев. Однако адвокат Джереми заявил, что тот чувствует себя нормально — насколько это возможно за решёткой.

Фото © Instagram / realronjeremy и realronjeremy