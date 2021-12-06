Знаменитого актёра фильмов для взрослых не узнали в старике, который появился на суде
Рону Джереми грозит 330 лет тюрьмы за изнасилования.
Фото © Instagram / realronjeremy и Michael Buckner for Rolling Stone
68-летний Рон Джереми стал одним из самых узнаваемых порноактёров, но теперь его обвиняют в нападении на девушек и принуждении к интиму. Его уголовное дело настолько запутанное и массивное, что слушания переносят раз за разом. Годы идут, и, видимо, сам Джереми уже сдался, не претендуя на благополучный исход, — об этом говорит его внешний вид. Журнал Rolling Stone опубликовал фото из зала суда, куда привели Джереми, и эти снимки потрясают своей контрастностью.
Фото © Telegram / "Бушующий мир", Michael Buckner for Rolling Stone
На слушании легенда фильмов для взрослых предстал в новом виде: его волосы отросли и появилась борода, они были совершенно седыми. Это были разительные перемены всего за 14 месяцев. Однако адвокат Джереми заявил, что тот чувствует себя нормально — насколько это возможно за решёткой.
Фото © Instagram / realronjeremy и realronjeremy
Рона Джереми обвиняют в изнасилованиях и принуждениях к сексу в 34 эпизодах, и за это ему грозит до 330 лет тюрьмы. Возраст женщин, пострадавших от действий порноактёра, варьируется от 15 до 51 года. Девушки рассказывали, что звезда втиралась к ним в доверие и пользовалась своей популярностью, например, чтобы проникать в раздевалки к официанткам. Джереми полностью отрицает свою вину, а к его команде теперь добавился ещё один адвокат, который специализируется на подобных делах.
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