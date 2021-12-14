Когда коммунальные услуги можно вообще не оплачивать: все проверенные способы Когда коммунальные услуги можно вообще не оплачивать, разобрался Лайф и собрал все работающие способы в одной статье. 13 декабря, 21:40 Фото © ТАСС / Василий Кузьмиченок

К сожалению, для многих россиян ежемесячная передача показаний квартирных счётчиков, а затем разбирательство с управляющими компаниями по поводу требуемой оплаты за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), которые не соответствовали качеству либо фактическим объёмам ресурсов, уже стали рутинным делом. Большинство граждан предпочитают не тратить свои нервы и время, а просто платить. Но другие пытаются отстаивать свои права, и у некоторых это даже получается. По итогам "коммунальных баталий" уходящего года можно выделить несколько случаев, когда гражданам удавалось значительно снизить оплату за ЖКУ или вообще не платить коммунальщикам.

Низкое качество услуг

Согласно мнению большинства экспертов, значительная часть россиян недовольна качеством услуг, которые предоставляют управляющие компании (УК) своим нанимателям. В ситуации, когда из крана вместо горячей воды идёт ржавая холодная или вместо горячих батарей в квартире чуть тёплые, жители многоквартирных домов справедливо задаются вопросом: почему мне надо платить за то, что я не получаю? Но если в прошлые годы для того, чтобы доказать факт несоответствия услуг нормативам, требовалось привлекать дорогостоящих экспертов, то теперь ситуация изменилась.

— Закон о том, что плата за некачественные услуги должна взиматься только после перерасчёта (№ 351-ФЗ, от 27 октября 2020 года), вступил в силу ещё в 2020 году, но своё широкое применение он получил только в 2021-м, — рассказал адвокат Московской областной коллегии адвокатов Богдан Леськив. — Сейчас суды стали рассматривать иски граждан об услугах ненадлежащего качества достаточно быстро и в качестве доказательств правоты потребителя принимают не только заключения специализированных учреждений, но и видео, снятые самими гражданами на их телефон. Например, бурый цвет воды в большинстве случаев однозначно воспринимается как услуга ненадлежащего качества, а значит, за неё платить не надо.

Бурый цвет воды воспринимается как услуга ненадлежащего качества. Фото © ТАСС / Егор Алеев

Этому немало поспособствовала позиция Верховного суда РФ, высказанная им в определении от 29 июня 2021 года (дело № 56-КГ21-7-К), согласно которой все услуги ЖКУ должны быть качественными и безопасными, а УК обязана не только вернуть потребителям деньги за некачественные услуги, но и уплатить им штраф за несоблюдение добровольного порядка удовлетворения требований в размере 50% от требуемой к возврату суммы.

Если долг уже просрочен

Нередко в разбирательствах с УК основная проблема в том, что коммунальщики прекрасно осознают справедливость требования перерасчёта за некачественные услуги, но делать этот самый перерасчёт не спешат. А вместо этого в случае неполной оплаты пытаются взыскать полные платежи через суд. При этом нередко УК настаивают на применении сроков исковой давности с даты последнего полного платежа. С таким подходом опять же не согласился Верховный суд, который пояснил, что, во-первых, частичная оплата не означает, что гражданин признаёт весь насчитанный ему долг по ЖКУ справедливым. А во-вторых, срок давности по коммунальным платежам (которые носят периодический характер) отсчитывается отдельно по каждому ежемесячному начислению. Значит, предметом спора могут быть только те платежи, по которым не истёк трёхлетний срок давности (определение № 9-КГ21-2-К1).

— Сразу после завершения срока действия моратория правительства на взыскание штрафов по задолженности ЖКХ (Постановление Правительства РФ № 424 от 2 апреля 2020 года, действовало до 1 января 2021 года) многие управляющие компании пытались взыскать долги пяти-семилетней давности, — рассказывает адвокат Адвокатской палаты города Москвы Ева Митлина. — Однако в большинстве своём суды теперь в таких исках отказывают в связи с истечением сроков исковой давности, в некоторых случаях они предлагают "управляйкам" подавать иск с уточнением даты каждого платежа, но это редко.

Без платёжки

Некоторые УК стали хитрить и вместо того, чтобы ежемесячно присылать единый платёжный документ и прочие извещения, этого не делают, а после "забывчивым" собственникам выставляют новый счёт, но уже с начисленными пенями и штрафами. При этом коммунальщики мотивируют свои действия тем, что по закону они не обязаны извещать о коммунальных платежах исключительно в бумажном виде. И указывают, что единая централизованная система ГИС ЖКХ предоставляет возможность получать информацию о задолженности по коммунальным платежам в любое время через официальный сайт.

Фото © ТАСС / Максим Коротченко

— Действительно, право не присылать письменное извещение у коммунальщиков есть, — поясняет заведующий "Западной коллегией адвокатов" города Москвы Александр Инютин. — По сути, квитанция — это формальность. И если все услуги были оказаны, а в почтовом ящике более месяца нет платёжки, то это повод насторожиться и как минимум запросить свою УК. А лучше перед этим самим зайти на сайт ГИС ЖКХ dom.gosuslugi.ru. Если в системе информации нет, то это надо фиксировать, можно и не платить, но лишь до момента выставления квитанции. Если УК отразила в системе квитанцию с опозданием, то ни о каких штрафных санкциях для плательщика речи идти не может. Как правило, при отсутствии платёжки помогает жалоба в жилинспекцию, одновременно этот документ фиксирует и дату обращения, то есть штрафы будут явно незаконны, и УК это знает.

Помимо этого, надо иметь в виду, что, если есть разногласия, потребители имеют право запросить в УК сверку расчётов (пункт 34 Правил управления многоквартирным домом, утверждённых Постановлением Правительства РФ № 416 от 15 мая 2013 года). И ещё, согласно части 11 статьи 161 Жилищного кодекса РФ, УК обязана участвовать в разбирательствах, связанных с качеством коммунальных услуг и неправильными начислениями, даже при наличии прямых договоров между потребителями и непосредственно ресурсоснабжающими организациями.

Долги прошлых собственников

Законом установлено, что обязанность оплачивать коммунальные услуги возникает у гражданина с момента приобретения им прав собственности. Единственное исключение касается взносов на капитальный ремонт: задолженность по ним переходит на нового хозяина квартиры, это предусмотрено законом частью 3 статьи 158 Жилищного кодекса РФ. Однако некоторые коммунальщики идут на хитрость — выставляют квитанции с учётом задолженности прошлого собственника. Но если в прошлые годы суды не принимали к рассмотрению иски о подобных злоупотреблениях без проведения сложной финансовой экспертизы, то теперь ситуация изменилась, а "коммунальных хитрецов" не только обязывают вернуть всё излишне уплаченное, но и привлекают к административной ответственности по статье 14.7 КоАП РФ (дело № А06-6532/2021 Арбитражного суда Астраханской области).

— Сейчас, если недвижимость перешла к новым собственникам, большинство УК уже самостоятельно не пытаются взыскивать накопленные долги через суд, — объясняет старший юрист компании "Европейский дом права" Залимхан Магомедов. — Обычно если долг большой и коммунальщики по какой-то причине не обращались в суд, то они пытаются его продать коллекторам. На самом деле это незаконно (есть прямой запрет в части 18 статьи 155 Жилищного кодекса РФ. — Прим. Лайфа), но многие граждане об этом не знают и, чтобы прекратить негативное общение, начинают платить неким третьим лицам, хотя могут этого и не делать.

Отопление по счётчику

В платёжках многих россиян плата за отопление является одной из самых дорогих строчек. Связано это с тем, что в данную плату многие УК включают и общедомовое отопление. Чтобы платить только за свою квартиру, некоторые россияне устанавливают поквартирные счётчики тепла, и это не очень приветствуется коммунальщиками.

Некоторые россияне устанавливают поквартирные счётчики тепла. Фото © ТАСС / Егор Алеев

Однако в этом году Конституционный суд постановил, что граждане имеют право на расчёт оплаты на основании своих теплосчётчиков, а отказ в приёме таких данных и в перерасчёте платежей на основании того, что не все помещения в доме оборудованы индивидуальными счётчиками тепла, незаконен. Следовательно, владельцы квартир, у которых установлены приборы теплоучёта, вправе оплачивать услуги отопления по данным своих приборов. А если эти данные коммунальщики не принимают, то за отопление можно не платить вовсе (Постановление Конституционного суда РФ от 31 мая 2021 года № 24-П).

— Истории с теплосчётчиками в нынешнем году — это головная боль многих управляющих компаний, — утверждает инженер ГБУ "Жилищник" Наталья. — Некоторые граждане умудряются установить эти самые теплосчётчики в домах, где это конструктивно не предусмотрено. Конечно, в теории сама УК может идти в суд и доказывать, что такая установка противоречит правилам безопасной эксплуатации отопительной системы дома. Но это очень хлопотный путь. И поэтому некоторые компании высылают собственнику уведомление о невозможности принимать показания, так как счётчики тепла не предусмотрены конструкцией дома. А значит, нужно согласование с БТИ. Если такое согласование есть, то начисление платы за тепло будет с учётом данных квартирных счётчиков.

Авторы Максим Греков