Опустить квартплату. Пять законных способов уменьшить платежи по ЖКХ

Для собственников любой недвижимости самой большой статьёй расходов является плата за коммунальные услуги. Структура платы за жилое помещение и коммунальные услуги определена Жилищным кодексом, а между тем ресурсоснабжающие организации и управляющие компании ежемесячно выставляют счета к оплате за ЖКУ, где иногда фигурируют услуги, от которых вполне можно отказаться. Сделать это можно в индивидуальном порядке, главное, соблюсти определённые условия.

Большая часть граждан уже давно не пользуются радиоточкой, стационарным телефоном, а кое-кто предпочёл коллективную телеантенну заменить на кабель, в котором сразу и интернет, и Smart TV. Для некоторых бременем является оплата за общий домофон, хотя если домофонное устройство не обустроено в квартире, то и платить за него не надо, так как услуга фактически не оказывается.

Крупные расходы

Горячая вода. В некоторых случаях можно отказаться от централизованного горячего водоснабжения. Граждане делают это, если вода из "горячего" крана течёт с температурой чуть теплее той, что из "холодного", а стоит в два-три раза дороже. Те, кто не готов несколько месяцев потратить на хождение по разным инстанциям и в суды, устанавливают дома бойлер. Перекрыть систему подачи горячей воды можно по заявлению в свою УК, сотрудники которой опечатают кран и составят об этом соответствующий акт, после чего прибор учёта будет ежемесячно подтверждать "расход горячего водоснабжения 0", это и будет отмечаться в соответствующей графе платёжки. Те, кто больше вообще не планирует пользоваться общедомовым горячим водоснабжением, могут "заварить стояк" горячей воды в своей квартире и демонтировать соответствующий прибор учёта. В этом случае составляется особый акт, один экземпляр направляется в ресурсоснабжающую компанию, второй — в единый расчётный центр (ЕРЦ). Делается это для того, чтобы не обслуживать водосчётчик и не платить за его поверку или замену. Само собой, при отказе от горячего водоснабжения строка оплаты за расход холодной воды в квитанции остаётся, а траты за горячую воду перейдут на газ или электричество.

Центральное отопление. Это актуально для тех, кто пользуется отоплением только в тот период, когда оно действительно необходимо. Отказаться от квартирного отопления будет сложно, но есть два способа это сделать. Во-первых, как и с горячей водой, теоретически можно перекрыть батареи и установить отдельный счётчик на каждую из них. Счётчики будут показывать "0", соответственно, тепло не потреблялось и платить за него не нужно. На практике основные проблемы возникают в связи с тем, что в домах до 2000 года постройки конструктивно установка таких квартирных счётчиков не предусмотрена и получение всех согласований и разрешений будет очень долго и дорого.

Во-вторых, можно обратиться в суд с заявлением, в котором указать, что не желаете пользоваться общедомовой услугой по отоплению, так как это ограничивает ваши права в пользовании своей собственностью, ведь вы установили газовый или электроотопитель. Однако стоит учесть, что даже если всё отопительное оборудование смонтировано правильно и получены все соответствующие разрешения, нет гарантии, что суд встанет на сторону жильца. Всё может и вовсе повернуться в обратную сторону: собственника обвинят в незаконной модификации квартиры и заставят вернуть батареи на место и включить их, если это, даже в теории, может угрожать нарушением отопления для других собственников в многоквартирном доме либо будет препятствием для отопления общедомовой собственности (подъезды, лестничные марши и т.д.)

Сервисные услуги

В некоторых домах в платёжки ЖКХ включают услуги по обслуживанию парковки, содержание консьержки и оплату за охрану придомовой территории. По закону все эти платежи не могут носить обязательный характер, а значит, если вы не подписывали отдельного договора за пользование этими услугами, то и платить вы не должны. Но есть один практический момент. Собственник жилого помещения в многоквартирном доме не вправе отказаться от оплаты услуг, например консьержа, если такое решение было принято на общем собрании собственников помещений в порядке, установленном жилищным законодательством (ст. 162 ЖК РФ). Более того, решение общего собрания собственников является обязательным для всех собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе для тех, которые не участвовали в голосовании (ч. 5 ст. 46 ЖК РФ). Оспорить решение общего собрания можно только через суд.

За что ещё можно не платить

Отдельно следует упомянуть об оплате за "обращение с твёрдыми коммунальными отходами" (ТКО). В общем случае платить "за вывоз мусора" придётся, но если вы по какой-либо причине не проживали в квартире больше пяти дней и можете это доказать, то, согласно пункту 148 (24) Правил от 06.05.2011 № 354 "О предоставлении коммунальных услуг...", вы можете обратиться в свою УК с требованием перерасчёта оплаты за получение услуги по обращению с ТКО. И это вполне логично, ведь мусор в период отсутствия вы не производили.

Ещё одна "дорогая" строка в платёжке — это оплата за капитальный ремонт. Согласно закону (ст. 169 ЖК РФ) взносы за капитальный ремонт многоквартирных домов входят в перечень обязательных платежей. Не платят их только те, чей дом признан аварийным или подлежащим расселению, либо те, кому положены льготы (достигшие 70-летнего возраста оплачивают 50% суммы, а 80-летние освобождены от взносов полностью), либо граждане с ограниченными возможностями (инвалиды первой и второй группы) — они также получают скидку 50%.