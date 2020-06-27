"Я не могу пить! Я не могу мыться!" Что творится в Минске и на Алтае и как не отравиться водопроводной водой

Одни покорно стоят под знойным солнцем в очередях с канистрами для воды, другие встали на тропу войны и перекрыли дорогу.

В Минске забыли о коронавирусе — уже два дня как все мысли о воде: где достать, как по-человечески помыться. Два района — Фрунзенский и Московский, то есть практически четверть города, делятся впечатлениями от запаха жидкости, льющейся в их домах из крана. Показания разнятся: одни говорят, что пахнет (да что там, воняет!) хлоркой, другие — йодом, третьи колеблются между йодом и нашатырём.

По сути, всё едино: пить невозможно. Даже душ включать страшно. Жители поняли это сразу, то есть 24 июня с утра. Как только воду включили. У властей процесс соображения занял полдня. После обеда Минскводоканал отчитался об анализе проб воды.

Кроме показателя "запах", который находится в верхнем допустимом пределе, остальные характеристики качества воды полностью соответствуют требованиям санитарных норм (жёсткость, бикарбонаты, аммиак, нитриты, остаточный хлор) Из опубликованного сообщения Минскводоканала 24.06.2020

И лишь после полуночи людям наконец прямо сказали, что пить эту воду действительно нельзя. Спасибо, но, похоже, никто и не собирался. Организован подвоз цистерн, люди стоят на солнцепёке с канистрами в очередях, бесплатно развозят воду пожилым людям — в общем, на войне как на войне.

Как выяснилось, измученные жаждой районы получают воду из Вилейского водохранилища — это крупнейший в Белоруссии искусственный водоём, 73 квадратных километра. Его и создавали в конце 60-х для увеличения объёмов водоснабжения столицы.

Вилейское водохранилище. Фото © Wikipedia

Проблема в том, что оно, как и многие другие поверхностные водоёмы, имеет привычку буйно цвести жарким летом. С этим пытаются бороться с помощью специальных антимикробных средств. Разумеется, очистные сооружения не должны пропустить ни их, ни водоросли. Однако в данном случае, по одной из версий, системы водоочистки, мягко говоря, не сработали.

А тут ещё письмо от главного санитарного врача Минска Нелли Гиндюк. Документ цитирует белорусский новостной портал Tut.by: в дурно пахнущей воде содержатся нефтепродукты.

По результатам лабораторных исследований установлено несоответствие питьевой воды требованиям санитарных правил и норм по следующим показателям: запах при 20 ºС и 60 ºС, перманганатная окисляемость, нефтепродукты из опубликованного фрагмента документа

В это самое время похожая драма разворачивается на Алтае: жители посёлка Сибирская Долина под Барнаулом принялись демонстративно всё время переходить дорогу и останавливаться посреди проезжей части. Разумеется, возникла многокилометровая пробка. Оказалось, таким образом люди решили хоть как-то привлечь внимание к своим бедам: вода некачественная, с ней перебои, и вообще местная администрация создаёт невыносимые условия.

Вопрос первый. Как, собственно говоря, не отравиться водопроводной водой?

В народе ходят всевозможные нехитрые советы насчёт проверки качества воды. Само собой, предлагается оценить её внешний вид, то есть цвет, прозрачность. К примеру, налить воды в ёмкость и посмотреть, что будет через два дня: если позеленеет и покроется плёнкой — значит, сами понимаете. Или растворить в воде немного марганцовки — считается, что пригодная для питья вода при этом не пожелтеет. Ещё один широко известный способ — понаблюдать за каплей на стекле или зеркале: если после испарения остался след — вода сомнительного качества.

Однако, по мнению специалистов, всё это ненадёжные методы. Как заявили в Институте химии Санкт-Петербургского университета, адекватный анализ могут провести только в специальной лаборатории. Например, в центре контроля качества воды.

Воду нужно отобрать в пластиковую бутылку, предварительно её несколько раз ополоснув этой водой, как минимум три раза, заполнить, положить в холодильник и потом как можно скорее отнести в лабораторию. Этот анализ выполняется достаточно быстро, примерно день-два, и стоит он не больше двух тысяч рублей Андрей Булатов профессор кафедры аналитической химии Института химии СПбГУ

В Минске один специалист по аквариумам воспользовался тестом по проверке качества воды, которую он использует для содержания рыб. Он заявил, что анализ выявил превышенное содержание аммиака — в 10 раз больше предельно допустимой нормы. Однако профессор Института химии Андрей Булатов считает, что эти результаты нельзя считать надёжными.

На такие заключения опираться нельзя, они не имеют никакой юридической силы. Если будут суды, это всё будет провалено. Должно быть заключение аккредитованной лаборатории Андрей Булатов профессор кафедры аналитической химии Института химии СПбГУ

Вопрос второй. Как обезвредить сомнительную воду из-под крана?

Из того, что мы в принципе в состоянии сделать, можно упомянуть следующее:

— фильтровать воду, то есть пропустить её через стандартный кувшин с кассетой либо установить в доме систему обратного осмоса; — кипятить воду (кипячение убивает микробы); — использовать специальные устройства для озонирования воды либо для обработки ультрафиолетовым излучением (но перед их установкой нужно проконсультироваться со специалистом); — положить в воду серебряную ложку (считается, что серебро улучшает свойства воды).

Но всё это не может дать полной гарантии безупречного качества воды, заверил профессор кафедры аналитической химии.

Если запах связан с биотой, то при кипячении воды всё это, конечно, погибнет и запах может уйти, а если какие-то образуются продукты жизнедеятельности токсичные, это уже другой вопрос. Если есть сомнения, то лучше покупать питьевую воду в магазине и параллельно сделать анализ Андрей Булатов профессор кафедры аналитической химии Института химии СПбГУ

От чего именно надо очищать воду в Минске и на Алтае, пока не известно. А пока специалисты проводят свой профессиональный анализ, люди забивают канистрами багажники — готовятся к худшему. На Алтае забастовка, похоже, подействовала: прокуратура начала проверку.