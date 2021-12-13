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Камеры всё видят: Могут ли оштрафовать за отсутствие маски по фото

Жителей больших городов России озадачило новое постановление Верховного суда относительно штрафов за отсутствие медицинской маски по фотографии. В подробностях разбирался Лайф.

12 декабря, 21:40
<p>Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь</p>

Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

В конце 2020 года в Москве сотрудники управы района Люблино в ходе одной из своих проверок пришли в продуктовый магазин и увидели, что один из его работников был без маски. По этому факту был составлен протокол в соответствии с частью 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения). На основании этого документа районный суд оштрафовал торговое предприятие на 100 000 рублей.

Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Владелец магазина с этим судебным решением не согласился, так как посчитал, что фото с работником магазина без маски, которое было приложено к протоколу, в суде должно было быть подвергнуто экспертизе, а без этого оно не может иметь доказательного значения. Вот с такой жалобой собственник торгового предприятия дошёл до Верховного суда. Суд в удовлетворении требований отказал, пояснив, что так как для привлечения к административной ответственности устанавливать личность продавца-безмасочника не требовалось (виновное лицо в данном случае магазин), то и никаких экспертиз не нужно. Ведь в рассматриваемой ситуации фото является только подтверждением того, что человек без маски на момент проверки находился внутри магазина, этот факт никто и не оспаривал (постановление ВС № 5-АД21-88-К2). Но некоторые СМИ решили, что данное постановление Верховного суда говорит об ответственности граждан, которые зашли в магазин.

Как на самом деле штрафуют за нахождение в магазине без маски

Учёные создали маску, которая светится при контакте с частицами коронавируса

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Согласно распоряжению Роспотребнадзора, использование маски при нахождении граждан в общественных местах (магазинах, общественном транспорте, учреждениях культуры и т.д.) всё ещё обязательно. За её отсутствие могут оштрафовать: в Москве — на основании части 2 статьи 3.18.1 КоАП города Москвы — до 5000 рублей, а в других регионах — на основании статьи 20.6.1 КоАП РФ — от 1000 до 30 000 рублей в зависимости от ситуации.

Привлечение к ответственности по статье 20.6.1 КоАП РФ подразумевает протокольную форму фиксации правонарушения. И такой протокол вправе составлять только строго определённые должностные лица, — пояснил заведующий "Западной коллегией адвокатов" города Москвы Александр Инютин. — Это сотрудники полиции, Росгвардии и т.д. [полный перечень содержится в Распоряжении Правительства № 975-р, а для Москвы в проверяющих ещё значатся и сотрудники Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ)]. При этом для составления протокола нужно идентифицировать личность нарушителя и предоставить ему возможность записать в протоколе своё согласие и дать пояснения относительно предъявляемых ему претензий, в том числе и в письменной форме. Без соблюдения этого суд, скорее всего, рассматривать административный материал не будет.

То есть пока граждан за отсутствие маски если и привлекают к ответственности, то делают это по старинке — на месте совершения правонарушения и в присутствии лица, в отношении которого составляется протокол.

Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Конечно, протоколы в отношении граждан в большинстве своём составляются лицами, имеющими специальные полномочия, прямо на месте, утверждает адвокат Межрегиональной коллегии адвокатов Москвы Дмитрий Шагин. — И в ситуации, по которой было вынесено постановление Верховного суда № 5-АД21-88-К2, если бы проверяющие могли оштрафовать того работника, который был без маски, они бы сразу составили бумагу в отношении его правонарушения. Однако проверка касалась юрлица, поэтому и отвечать должно именно оно.

С этим мнением согласен и адвокат Московской областной коллегии адвокатов Богдан Леськив, однако в отношении персональных штрафов граждан у него особое мнение.

С протоколами есть некоторый подвох, — считает Леськив. — При определённых условиях штраф для безмасочника всё-таки может быть выписан с использованием фотографии как доказательства. Но пока такое возможно только в теории и только в отношении тех граждан, кто добровольно передал свои биометрические данные в распоряжение муниципальных властей. Например, сделал это, подав заявление через МФЦ. В таком случае, если правонарушение было, а у муниципального образования есть система, способная распознавать лица [в Москве она действует с 2017 года, а с 20 октября 2021 года к ней подключены все торговые центры], фиксация этого нарушения посредством камер может быть признана судом правомерной. Но даже при таких условиях фото будет лишь приложением к протоколу. И для использования этого изображения потребуется приложить согласие гражданина на обработку и хранение его данных городской системой идентификации личности. Пока о таких прецедентах мне ничего не известно.

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Авторы
Максим Греков
Максим Греков

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