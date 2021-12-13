"Платон" для граждан: Разработан новый налог для владельцев квартир Новый законопроект Минстроя фактически даёт возможность государственному акционерному обществу под угрозой штрафа взимать дополнительный сбор со всех владельцев квартир, сдающих имущество в аренду. 12 декабря, 21:40 Фото © ТАСС / Александр Демьянчук

Минстрой разработал законопроект о создании государственной информационной системы (ГИС) по контролю за операциями по аренде квартир. Отчасти она напоминает другую известную систему взимания платы - "Платон", которая собирает деньги с грузовых автомобилей за пользование дорогами. Суть проекта в следующем: каждый арендодатель должен зарегистрироваться в системе, а все свои сделки проводить только через неё. За сдачу жилья вне системы гражданам грозит штраф до пяти тысяч рублей. Чиновники обещают, что она обязательно обелит рынок аренды и даст в бюджет государства аж 162 млрд рублей в год.

Впрочем, что предпочитают особо не афишировать разработчики законопроекта, так это то, что разрабатывать систему будет некое акционерное общество, чья деятельность, согласно закону, должна приносить прибыль, — "Дом.рф". Оно вложится в разработку реестра и приложения (оценивается примерно в 1,2 млрд рублей), а потом будет собирать с владельцев жилья плату за регистрацию и каждую трансакцию через приложение.

— То есть фактически создаётся государственный монополист в сфере аренды жилья, — заключает частный риелтор Татьяна Вайнштейн. — Если только через него будут проходить все сделки, умрут все частные сайты по поиску жилья, риелторы практически останутся без работы. И этот монополист будет самостоятельно назначать сумму комиссий для арендодателей, для съёмщиков, кроме того, он планирует брать и комиссию с каждой арендной платы. И, если кто-то думает, что у него комиссии будут меньше, чем нынешние (так как это АО государственное), тот сильно ошибается. Сейчас минимальная стоимость аренды "однушки" через сайт "Дом.рф" обойдётся в 50–70 тысяч рублей в месяц — это значительно выше рыночной стоимости.

По данным ВЦИОМа, в РФ без учёта социального найма сдаётся 250 млн кв. м, или 7% от всего объёма жилого фонда. Съёмными квартирами и апартаментами пользуются 6,9 млн домохозяйств, или 11% от общего числа. Если комиссия госсайта со сделки составит несколько тысяч рублей, его монопольная прибыль ожидается в несколько десятков миллиардов рублей в год. При этом из тени вряд ли кто-то выйдет под угрозой пятитысячного штрафа, уверены эксперты.

Фото © ТАСС / Сергей Ермохин

— Тот, кто сдавал жильё нелегально, продолжит его сдавать так же, — уверен юрист Артём Николаев из компании "Николаев, Рубин и партнёры", — зато легальные арендодатели будут платить ещё один сбор некой коммерческой компании. Фактически речь идёт о создании системы "Платон" для граждан, при этом размер платы будет назначать государственный монополист. Просто ещё один скрытый налог, но только для рынка жилья. Наоборот, большинство легальных арендодателей решат уйти в тень.

Кроме того, в руках коммерсантов окажется громадная база данных квартир и их собственников.

— Цель любого акционерного общества — это получение прибыли, — подчёркивает Вайнштейн. — Когда в их руках будет вся база арендной недвижимости и её владельцев, они, разумеется, будут ею приторговывать — как легально, так и нелегально. Рано или поздно все эти данные получат мошенники, которые попробуют её отжать.

Авторы Александра Баязитова