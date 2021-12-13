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"Платон" для граждан: Разработан новый налог для владельцев квартир

Новый законопроект Минстроя фактически даёт возможность государственному акционерному обществу под угрозой штрафа взимать дополнительный сбор со всех владельцев квартир, сдающих имущество в аренду.

12 декабря, 21:40
<p>Фото © ТАСС / Александр Демьянчук</p>

Фото © ТАСС / Александр Демьянчук

Минстрой разработал законопроект о создании государственной информационной системы (ГИС) по контролю за операциями по аренде квартир. Отчасти она напоминает другую известную систему взимания платы - "Платон", которая собирает деньги с грузовых автомобилей за пользование дорогами. Суть проекта в следующем: каждый арендодатель должен зарегистрироваться в системе, а все свои сделки проводить только через неё. За сдачу жилья вне системы гражданам грозит штраф до пяти тысяч рублей. Чиновники обещают, что она обязательно обелит рынок аренды и даст в бюджет государства аж 162 млрд рублей в год.

Подмосковным медикам компенсируют затраты на аренду жилья

Подмосковным медикам компенсируют затраты на аренду жилья

Впрочем, что предпочитают особо не афишировать разработчики законопроекта, так это то, что разрабатывать систему будет некое акционерное общество, чья деятельность, согласно закону, должна приносить прибыль, — "Дом.рф". Оно вложится в разработку реестра и приложения (оценивается примерно в 1,2 млрд рублей), а потом будет собирать с владельцев жилья плату за регистрацию и каждую трансакцию через приложение.

То есть фактически создаётся государственный монополист в сфере аренды жилья, — заключает частный риелтор Татьяна Вайнштейн. — Если только через него будут проходить все сделки, умрут все частные сайты по поиску жилья, риелторы практически останутся без работы. И этот монополист будет самостоятельно назначать сумму комиссий для арендодателей, для съёмщиков, кроме того, он планирует брать и комиссию с каждой арендной платы. И, если кто-то думает, что у него комиссии будут меньше, чем нынешние (так как это АО государственное), тот сильно ошибается. Сейчас минимальная стоимость аренды "однушки" через сайт "Дом.рф" обойдётся в 50–70 тысяч рублей в месяц — это значительно выше рыночной стоимости.

По данным ВЦИОМа, в РФ без учёта социального найма сдаётся 250 млн кв. м, или 7% от всего объёма жилого фонда. Съёмными квартирами и апартаментами пользуются 6,9 млн домохозяйств, или 11% от общего числа. Если комиссия госсайта со сделки составит несколько тысяч рублей, его монопольная прибыль ожидается в несколько десятков миллиардов рублей в год. При этом из тени вряд ли кто-то выйдет под угрозой пятитысячного штрафа, уверены эксперты.

Фото © ТАСС / Сергей Ермохин

Фото © ТАСС / Сергей Ермохин

Тот, кто сдавал жильё нелегально, продолжит его сдавать так же, — уверен юрист Артём Николаев из компании "Николаев, Рубин и партнёры", — зато легальные арендодатели будут платить ещё один сбор некой коммерческой компании. Фактически речь идёт о создании системы "Платон" для граждан, при этом размер платы будет назначать государственный монополист. Просто ещё один скрытый налог, но только для рынка жилья. Наоборот, большинство легальных арендодателей решат уйти в тень.

Кроме того, в руках коммерсантов окажется громадная база данных квартир и их собственников.

Цель любого акционерного общества — это получение прибыли, подчёркивает Вайнштейн. — Когда в их руках будет вся база арендной недвижимости и её владельцев, они, разумеется, будут ею приторговывать — как легально, так и нелегально. Рано или поздно все эти данные получат мошенники, которые попробуют её отжать.

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Авторы
Александра Баязитова
Александра Баязитова

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