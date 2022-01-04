Окунувшись в Сеть: Как изменился за этот год Интернет В 2021 году было принято сразу несколько законов, которые отрегулировали электронное пространство в России. Лайф собрал главные из них. 4 января, 06:30 Дистанционное обучение и работа стали для россиян в порядке вещей. Фото © Shutterstock

Российская законодательная практика в IT-сфере, как говорят эксперты, полностью отражает общемировой тренд, которому следуют все ведущие страны. Среди своих основных задач власть имущие видят защиту цифровых прав граждан, создание конкурентных условий для всех игроков этого рынка и поддержку собственной IТ-индустрии.

Впереди Европы

При разработке законопроектов противники регулирования в сфере Интернета России часто ссылались на зарубежный опыт, где якобы всё свободно и открыто. В конце 2020 года Евросоюз представил два законопроекта, призванных обеспечить справедливую конкуренцию и ужесточить ответственность онлайн-платформ за публикуемый пользователями контент. Речь в них идёт о повышении прозрачности работы интернет-платформ и предоставлении доступа исследователям для анализа их работы. "Закон о цифровых услугах" предусматривает штрафы до 6% от годового оборота, а "Закон о цифровых рынках" — до 10% от годового оборота или "периодические" штрафы на сумму до 5% от среднего ежедневного оборота компании-нарушителя. Законодатели ЕС рассчитывают принять данные правовые инициативы в 2022 году, что потребует от технологических гигантов значительного пересмотра своих бизнес-процессов в Европе.

Как заявила вице-председатель Еврокомиссии Маргрет Вестагер в ходе обсуждения "Закона о цифровых услугах", американские IT-гиганты, такие как Apple, Google, Facebook и Amazon, должны будут исполнять требования той европейской страны, на территории которой находятся их штаб-квартиры. Ранее похожие решения уже приняты в Индии и Турции.

В России часть этих мер уже вступила в силу в 2021 году.

Блокировка запрещённого контента

1 февраля в России вступил в силу закон, по которому соцсети должны сами выявлять и блокировать запрещённый контент. Речь идёт о материалах с порнографическими изображениями несовершеннолетних, информации, склоняющей детей к совершению опасных для жизни действий, данных о способах изготовления и использования наркотиков, способах совершения самоубийства и призывах к нему, рекламе дистанционной продажи алкоголя и интернет-казино.

Уже за этот год закон неоднократно применялся. Общественная палата РФ составила два антирейтинга социальных сетей, которые нарушают эти нормы. Лидером антирейтинга стал Facebook, второе место у YouTube, третье — у Twitter.

Проблема недостаточной модерации социальных сетей, распространения фейков и противоправного контента актуальна по всему миру. Объёмы распространяемой деструктивной информации увеличились настолько, что онлайн-платформы не справляются самостоятельно. Борьба с ней возможна только при объединении усилий государства и самих интернет-ресурсов Александр Малькевич Член Общественной палаты РФ

Удаление персональных данных

Весной 2021 года вступил в силу закон, позволяющий пользователям требовать удаления своих персональных данных. Как заявил один из его авторов, депутат Госдумы Антон Горелкин, теперь каждый гражданин России впервые стал полноправным хозяином своих персональных данных в Интернете. Для удаления данных необходимо отправить жалобу в Роскомнадзор, затем у администрации интернет-ресурса будет три дня на рассмотрение заявки на удаление и принятие решения. Если ресурс продолжит распространять данные, гражданин вправе подать в суд.

Российское программное обеспечение

С 1 апреля на все продаваемые на территории России смартфоны, планшеты, компьютеры, телевизоры со Smart TV и ноутбуки обязательно должны устанавливаться отечественные программы.

Предустановка российского программного обеспечения (ПО) на различные устройства — это логичный шаг в сторону политики импортозамещения. Отечественная IT-индустрия имеет большой потенциал и значительные ресурсы для того, чтобы перевернуть рынок и изменить ситуацию с его монополизацией зарубежными гигантами в пользу программных продуктов российских компаний Ренат Лашин Исполнительный директор АРПП "Отечественный софт"

Интересно, что подобные меры используются сегодня не только в России. В США и Великобритании, например, законодательно стараются выдавить китайское программное обеспечение. В России срок ввода предустановки ПО несколько раз переносился для того, чтобы у производителей техники было достаточно времени для реализации требований закона.

"Приземление" иностранцев

Особняком стоит закон о так называемом приземлении иностранных IT-компаний. Согласно ему владельцы интернет-платформ с аудиторией свыше 500 тысяч пользователей из России обязаны будут учреждать юридические лица или открывать свои офисы в стране. Эти представительства должны будут в полном объёме представлять интересы головных компаний. Вместе с тем документ предусматривает меры наказания за отказ исполнять российское законодательство, включая возможность частичной или полной блокировки ресурса. В первую очередь он касается компаний Google и Facebook, полноценных представительств которых в России до сих пор нет.

Эксперты неоднократно отмечали, что закон обеспечит равные условия исполнения законодательства для российских и зарубежных игроков отечественного цифрового рынка и позволит защитить цифровые права граждан. Кроме того, по их мнению, официальные представительства позволят наладить диалог между иностранными онлайн-платформами, российскими госструктурами и пользователями.

Очевидно, что наш цифровой рынок IT-гигантам интересен. Основная модель монетизации — рекламная модель. Диджитал-рынок растёт, сегодня он находится в пределах 320 миллиардов рублей, и по итогам этого года мы прогнозируем рост примерно на 10%. Крупные игроки намерены на нём присутствовать цивилизованно, развивая свои модели. Есть ради чего "приземляться" Антон Горелкин Зампредседателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи

Вступление в силу этого закона планируется 1 января 2022 года.

Авторы Алексей Соков