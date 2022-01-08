Право быть услышанным: Татьяна Москалькова подвела итоги года в сфере защиты прав человека В этом году исполнилось 5 лет, как уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заняла пост омбудсмена, и она была утверждена на второй срок. 8 января, 06:30 Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

Всего за этот год к уполномоченному поступило 55 015 обращений: 44 413 письменных и 8742 телефонных звонка, из них 1862 — коллективных. А на личных приёмах граждан принято 684 человека.

Одними из главных тем стали нарушение прав заключённых, обманутые дольщики, оказание медицинской помощи, вопросы о мерах во время пандемии, ограничения для СМИ-иноагентов и многие другие.

Люди стали больше ценить жизнь и намного внимательнее относиться к своему здоровью. Почти в три раза выросло количество жалоб на трудности в получении плановой медицинской помощи при хронических заболеваниях. Увеличилось количество обращений по поводу обеспечения медикаментами и лекарствами. В пять раз больше обращений мы получили по теме психиатрической помощи и соблюдения прав граждан при её оказании. В полтора раза стало больше жалоб на нарушения жилищных прав: их мы получили свыше пяти тысяч. О чём они? О десятилетиях ожидания положенных людям квадратных метров, о непрозрачности движения очереди на получение квартиры, о завышении тарифов на ЖКХ и выселении из зачастую единственного жилья, о волоките с переселением из ветхих и аварийных домов. Много претензий и к низкому качеству ремонта Татьяна Москалькова Уполномоченный по правам человека РФ

Всего за этот год удалось оказать содействие в восстановлении прав более 1,5 млн граждан, в том числе труженикам 12 предприятий и жителям 91 населённого пункта с неблагоприятной экологической обстановкой. Помогли и жильцам восьми жилых домов, в которых произведён текущий и капитальный ремонт, и четырёх жилых домов, признанных аварийными.

Одним из самых широко обсуждаемых вопросов этого года стали права заключённых. При содействии ФСИН уполномоченным оказано содействие в защите прав 1160 осуждённым и лицам, содержащимся под стражей, по 235 жалобам, кроме того, по пяти жалобам защищены права неопределённого круга лиц.

Одним из важных направлений деятельности института уполномоченного стала и законотворческая деятельность. Так, при содействии Татьяны Москальковой с двух до шести месяцев был увеличен срок на обжалование в кассационном порядке приговора или иного итогового судебного решения.

Кроме того, был ужесточён закон об оружии в части усиления контроля в сфере его оборота и скорректированы нормы общественного контроля. В профильный Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству направлен проект федерального закона, разработанный в Аппарате уполномоченного и направленный на совершенствование норм, устанавливающих уголовную ответственность за пытки.

В этом году стала острее тема обеспечения прав осуждённых. Люди, отбывающие наказание, зачастую жалуются на грубость персонала уголовно-исполнительных учреждений, унижение человеческого достоинства и, конечно, на самое страшное, что не хочется даже произносить, — пытки. Ярославль, Иркутск, в этом году Саратов просто-таки взорвали медийное и правозащитное пространство Татьяна Москалькова Уполномоченный по правам человека РФ

Ещё одним направлением в работе Татьяны Москальковой стала международная деятельность. В 2021 году российский уполномоченный стала полноправным членом Ассоциации омбудсменов Средиземноморья и была переизбрана в состав правления Европейского института омбудсмена. А 12 октября под эгидой уполномоченного проведена V Международная научно-практическая конференция "Проблемы защиты прав человека на евразийском пространстве: обмен лучшими практиками омбудсменов". В ней приняло участие более 250 человек, среди которых зарубежные омбудсмены и руководители национальных правозащитных учреждений из 26 государств, а также представители девяти международных организаций.

Авторы Алексей Соков