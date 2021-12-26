Евстратиев день, ведьмины посиделки и День подарков : Главные праздники, которые отмечали в разное время 26 декабря С каждым годом в России прибавляются новые праздники, поэтому каждый из последних дней декабря наполнен самыми разными памятными датами. Что празднуют 26 декабря. 26 декабря, 11:35 Фото © Shutterstock

Евстратиев день и ведьмины посиделки

26 декабря у православных отмечается Евстратиев день. Этой памятной датой православная церковь чтит пятерых мучеников — Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста. Они, согласно поверьям, пострадали за христианскую веру в период правления императора Диоклетиана в IV веке.

Мученики Евстратий, Авксентий, Евгений, Мардарий и Орест Севастийские (284 — 305 гг.). Общественное достояние

Во время гонений на христиан один из великомучеников — предстоятель Аравийской церкви Авксентий — был схвачен римскими войсками в Севастии и помещён в темницу. Несмотря на пытки, он не отрёкся от христианской веры и поплатился головой. Пример Авксентия побудил одного из военачальников — Евстратия — публично заявить о своей вере в Христа. За это Евстратия не только подвергли пыткам, но и впоследствии заживо сожгли.

Примеру Евстратия последовали и остальные мученики — простолюдин Мардарий, воин Орест и Евгений. Первый после признания в приверженности христианству был повешен вниз головой, отчего и скончался. Ореста заживо сожгли на железном ложе, а Евгению сначала отрубили руки и ноги, затем вырвали язык, а в конечном итоге обезглавили.

Считалось, что, приняв великие мучения за веру, Евстратий обрёл дар исцелять больных. В деревнях издревле верили, что, если в этот день дотронуться до колокола в часовне и произнести имя больного, тот непременно вылечится.

Евстратиев день в старину называли ведьмиными посиделками. Считалось, что вьюги и снежные бури, которые часто случаются 26 декабря, устраивают ведьмы во время своих шабашей. Поскольку главная цель нечисти — вселенский мрак, то с помощью снежных бурь ведьмы пытались скрыть от людей солнце.

Народные приметы

Во время ведьминых посиделок нельзя было сквернословить и ругаться, так как тем самым можно привлечь в дом нечистую силу. Считалось, что тому, кто сквернословит, ведьма может упасть на голову прямо с небес.

В этот день нельзя было ставить веники и мётлы на видных местах. Якобы в этом случае ведьма их утащит, взмоет в небо и устроит снежный вихрь, чтобы скрыть солнце.

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Чтобы оградить себя от нечисти, хозяйки на ночь в этот день оставляли у двери топор остриём вверх, клали на пороге серп или втыкали в дверной косяк нож.

День вечно юной богини любви

Совсем иной смысл был заложен в этот день в дохристианской традиции. 26 декабря у славян отмечался день вечно юной богини любви Лады, которая, по преданью, была матерью всех Родных Богов и женой Сварога. Как и Деву Марию, Ладу изображали с младенцем на руках. Почитание этой богини было особенно важным для беременных женщин. Лада могла принести им лёгкие роды и процветание будущему потомству.

Лада — богиня любви, художник Андрей Клименко

Для прославления Лады в этот день в красном углу было принято ставить букеты из высушенных цветов и листьев. Рядом в дар богине клали осенние сорта яблок. Иногда для поклонения Ладе девушки ходили на водоёмы. В качестве жертвоприношения в прорубь было принято бросать блины, пироги и оладьи. Этот ритуал сулил помочь найти жениха и забеременеть.

День святого Стефана

26 декабря чтут память одного из первых христианских мучеников — архидиакона Стефана — в католической церкви. По преданью, Святой Стефан был одним из семи апостолов, которых Пётр избрал, чтобы помогать бедным и проповедовать христианство. Он обладал такой сильной верой, что мог не только приобщать к вере простой люд, но и с лёгкостью побеждал в спорах иудеев. За это Стефану пришлось предстать перед синедрионом и первосвященником. Евреи обвиняли его в хулах на Бога и на Моисея.

Во время суда Стефан увидел Христа на разверзшихся небесах и во всеуслышание заявил об этом. За это святой был приговорён к выдворению из города. По дороге его забрасывали камнями. Тело великомученика было оставлено на возвышении на растерзание диким животным.

День подарков

Традиция проповедовать христианство на протяжении столетий не только не исчезла, но и приобрела новые формы. В странах Британского содружества — Австралии, Канаде и Новой Зеландии — она превратилась в День подарков, который отмечается ежегодно 26 декабря.

В англиканской церкви было принято помогать беднякам деньгами и дарить им рождественские подарки. Правда, если домочадцы в богатых семьях получали подарки непосредственно в ночь на Рождество, то внимание беднякам оказывали уже на следующий день.

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Своё оригинальное название Boxing Day (англ. — День коробок) праздник получил в честь коробок, в которых беднякам дарили подарки. Правда, в последние годы традицией воспользовались маркетологи и День подарков превратился в грандиозные распродажи, схожие по масштабам с "чёрной пятницей".

День ПВО Сухопутных войск

Помимо религиозных и оккультных, в этот день в России отмечают и важный профессиональный праздник. 26 декабря является днём войск противовоздушной обороны (ПВО) Сухопутных войск России.

Эти военные подразделения были созданы 26 (13 по старому стилю) декабря 1915 года. Приказом начальника Штаба Верховного главнокомандующего Русской армии генерала Алексеева были сформированы лёгкие артиллерийские батареи для отражения воздушных атак во время Первой мировой войны. С 2007 года этот день официально считается датой основания подразделений ПВО Сухопутных войск России.

Несмотря на то, что основной задачей этих формирований является прикрытие сухопутных войск, в их арсенале присутствуют по-настоящему грозные боевые средства, способные поражать цели противника на разных высотах вплоть до стратосферы. Комплексы "Панцирь" и С-300 хорошо известны как союзникам, так и военным противникам России.

Авторы Марк Фернандес