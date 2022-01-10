"Россия окружила страны НАТО": Почему турецкую общественность готовят к войне с Москвой Политолог Дмитрий Родионов — о том, почему Турция готова обменять "дружбу" с Россией на войну за Украину. 9 января, 21:40 Коллаж © LIFE. Фото © Getty Images / Illustration by Pavlo Gonchar / SOPA Images / LightRocket

Главной темой мировой повестки в последние дни стали проекты договоров с США и НАТО, предложенные Россией. Особое внимание им уделяют в странах, входящих в Североатлантический альянс, которых эти переговоры касаются напрямую. Было бы странно, если бы на них не отреагировала Турция, которая входит в блок НАТО, хотя географически и удалена от Евро-Атлантического региона и российские предложения не затрагивают эту страну. Однако, её согласие потребуется в случае возможного подписания каких-то договоров. Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что гарантии, которые Россия требует от НАТО, — это максимализм, от которого следует уходить.

— Что касается гарантий, которые РФ требует от НАТО, то любое предложение должно быть взаимным. Может, НАТО тоже хочет гарантий от РФ. Нужно держаться подальше от максималистских подходов. Обе стороны должны стремиться к консенсусу, тогда и решение будет конструктивным и положительным, — сказал он. При этом, по его словам, Турция выступает за диалог России и НАТО.

— Турция всегда за диалог. Все вопросы можно решить диалогом. Для нас важна встреча НАТО с РФ, и мы считаем положительным, что Россия приветствует её. Если от РФ к нам будут специфические запросы в связи с НАТО, мы всегда ответим конструктивно, — подчеркнул он.

Не очень понятно, о каком диалоге может идти речь, если Чавушоглу считает требования гарантий со стороны России неприемлемыми. А как ещё понимать это его "держаться подальше от максималистских подходов"? Впрочем, он дипломат, ему по статусу положено всё делать предельно корректно. А вот профессор Университета Йылдырым Беязит в Анкаре Салих Йылмаз может позволить себе несколько повысить градус дискуссии.

В Москве заявляют, что альянс окружил Россию военными базами, но в ответ НАТО может упрекнуть Москву в том, что она сама окружила страны альянса, разместив свои военные базы в Сирии, Армении и Азербайджане, заявил он в интервью российской "Ленте.ру".

Заявления об окружении Россией Турции, страны – форпоста НАТО, нанесут мощный удар по России её же оружием, уверен он. По его словам, Анкара недовольна "односторонними шагами и условиями" Москвы, а её требования к НАТО о предоставлении гарантий безопасности не приведут к миру в регионе.

Вообще-то, это уже наглость. Оказывается, это не они нас окружают, а мы их. Очевидно, это мы ставим у себя памятники Оджалану, а не турки у себя памятники Дудаеву. И, наверное, это мы лезем в зону национальных интересов Турции с русским миром, а не они в нашу — с тюркским.

В принципе, ничего удивительного, эта риторика вполне нормальна для НАТО. Так мог бы выразиться представитель стран Прибалтики, Польши и даже Германии — они там люди подневольные и не могут говорить что-либо, а тем более делать вразрез с позицией альянса.

В последнее время мы привыкли воспринимать Турцию в НАТО как эдакого "хулигана" и "бунтаря". У Анкары изрядно испорчены отношения с Вашингтоном, турки и американцы в Сирии преследуют совершенно разные и даже противоречащие друг другу интересы. Наконец, турки стали первой страной НАТО, осмелившейся купить оружие у страны – наиболее предполагаемого противника. Складывается впечатление, что Анкара запросто может иметь собственное мнение, отличное от общего в альянсе.

А ещё мы в последнее время привыкли воспринимать Турцию едва ли не как нашего друга или, по крайней мере, партнёра как в региональных, так и глобальных делах. Давно забылся сбитый самолёт, всё больше Турция, судя по упоминаниям в СМИ, ассоциируется с совместными усилиями по нормализации в Сирии, с "Турецким потоком", АЭС "Аккую" и прочими проектами. Турцию многие воспринимают как дружественную страну. Тем более что у россиян к ней особое отношение: это излюбленное место отдыха многих наших соотечественников.

А между тем Турция — страна НАТО, и об этом не стоит забывать ни на минуту. К тому же она имеет свои собственные интересы там же, где и мы, и они зачастую полностью противоположны нашим: Сирия, Ливия, Закавказье, Средняя Азия, Украина. Для тех, кто сомневается, Анкара регулярно даёт повод убедиться в этом, постоянно заявляя о непризнании Крыма российским, о поддержке Украины. Продажу Киеву ударных беспилотников, которые уже были применены в Донбассе, уже нельзя оправдать фразой "Ничего личного, просто бизнес". По отношению даже не к друзьям, а к партнёрам так не поступают. Мы же не вооружаем курдов!

Появление парка Дудаева, открытого явно с благословления турецких властей, — ещё одно наглядное подтверждение для тех, кто ещё сомневается. На днях Мевлют Чавушоглу и вовсе заявил, что Турция не будет игнорировать свои принципы и тесные отношения с Украиной только потому, что имеет обширные отношения с Россией.

Перевожу с дипломатического на русский: Турции дружба с Украиной дороже дружбы с Россией. Это уже не общественное мнение, не "голос народа", не экспертное заключение. Это официальная позиция государства. Если бы это было не так, Мевлют Чавушоглу после таких слов был бы немедленно уволен. Кто-то ещё сомневается, что в случае конфликта России и НАТО на Украине Турция не отсидится в стороне?

На прошлой неделе обозреватель Haberturk Четинер Четин, напомнив читателям о разработке Западом варианта переброски специального военного соединения численностью 35−40 тысяч человек на базе Сил быстрого реагирования НАТО (NRF), написал о том, что в качестве основы рассматривается Объединённая оперативная группа повышенной готовности (VJTF), командование которой в этом году находится у Турции.

— Здесь возникает очень рискованная ситуация, — пишет он. И Анкаре "необходимо быть предельно осторожной в военном, политическом, экономическом и разведывательном отношениях". По мнению обозревателя, Турция окажется "в условиях ещё более глубокого кризиса в отношениях с Москвой, чем после уничтожения российского самолёта в сирийском небе в 2015 году".

Опять же перевожу на нормальный русский: в случае войны НАТО с Россией Турции тоже придётся воевать. И дело не в том, что на её территории находится какое-то там командование — оно от неё уедет уже через неделю. Но исполнять обязанности члена альянса Анкаре придётся в любом случае. Так что добро пожаловать на войну с Россией или на выход из НАТО.

Что бы ни говорил Чавушоглу о необходимости диалога, если начинается война, диалоги заканчиваются, начинаются приказы. Нарушение приказа в данном случае — это, повторю, заявление на выход. Пойдёт ли Турция на выход из НАТО, чтобы избежать войны с Россией? Нет. НАТО для Турции — это константа, от которой она не откажется. Да и было бы между чем выбирать: "партнёрские отношения" с Москвой для неё — это, как говорится, до ближайшего поворота. Не зря нашу "дружбу" многие называют противоестественной.

Остаётся разве что надеяться, что перед таким выбором американцы Анкару поставить не осмелятся, ведь подобные ультиматумы могут подорвать единство НАТО и создать угрозу существованию альянса. Впрочем, ещё большую угрозу для него создаст гипотетическая война с Россией, и американцы уже прямым текстом говорят о том, что не будут воевать за Украину, а британцы готовятся к эвакуации своих военных в случае чего.

Тем не менее Анкара своё слово сказала. Оно не воробей: вылетело — не поймаешь. Даже если напряжённость спадёт и нам удастся о чём-то договориться с НАТО, а турки вновь будут заверять нас в дружбе и партнёрстве.

Авторы Дмитрий Родионов