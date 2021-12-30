Ностальгия Запада по СССР: Что пишут иностранные СМИ о закрытии Россией общества "Мемориал" Политолог Геворг Мирзаян — о том, как журналисты и политики в Европе и США отреагировали на запрет "Мемориала", почему вспомнили о восстановлении СССР и сравнили Путина с политиками прошлого 30 декабря, 08:44 Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock

"Путин мстит за Сталина", "российский президент хочет восстановить СССР", "партизаны всего правозащитного движения, объединяйтесь". Вот только немногие из тех мыслей, которыми заполнены передовицы западных газет, а также аккаунты известных американских и европейских политиков в соцсетях. Все они негодуют, все ругают Россию, потому что она закрыла "Мемориал". И, наверное, если бы мы находились в нормальной реальности, то удивились бы, почему наши партнёры так реагируют на решение Верховного суда о запрете организации, демонстративно нарушающей российское законодательство. Однако российско-западная реальность уже давно совсем не нормальная, поэтому мы не удивляемся. Мы понимаем, "это другое".

28 декабря Верховный суд России ликвидировал Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество "Мемориал", признанное в России иноагентом. Формальным поводом стало неоднократное нарушение "Мемориалом" отечественного законодательства — отказ маркировать свою продукцию пресловутым статусом "иноагент". В Генпрокуратуре же обвиняли организацию в том, что она на чужие деньги "спекулирует на теме политических репрессий, искажает историческую память, в том числе о Великой Отечественной войне, и создаёт лживый образ СССР как террористического государства", а также под видом восстановления исторической памяти пытается "реабилитировать нацистских преступников и изменников Родины".

— Ужасно, очередной удар по гражданскому обществу в России или тому, что от этого общества осталось. С большой вероятностью удары на этом не закончатся. Но если они закрыли "Мемориал", то это не значит, что они могут заткнуть вас или кого-то ещё, кто выступает за фундаментальную свободу и независимые исследования, — уверяет глава организации Amnesty International Агнес Калламар.

Конечно, у госпожи Калламар можно было бы поинтересоваться о состоянии дел с фундаментальной свободой на Западе. О свободе слова (удаление Трампа из соцсетей), о равенстве всех перед законом (закрывание глаз американской Фемиды на деятельность террористов из BLM), о праве человека не быть признанным виновным в преступлении до решения суда (травля Кайла Риттенхауса, Джонни Деппа). Спросим о другом: о каких "независимых расследованиях" идёт речь? Раньше на сайте "Мемориала" была страница, посвящённая "партнёрам и донорам… при поддержке которых" осуществляется деятельность организации. Саму страницу убрали из общего доступа, однако веб-архив остался. И там сплошь нейтрально относящиеся к России организации типа той же самой Amnesty International, Еврокомиссии, Хельсинкского комитета, структур Посольства Великобритании. А кто организацию содержит, тот её линию поведения и танцует. Но нет, это, конечно, другое.

— Решение Верховного суда России принудительно закрыть "Мемориал" — это оскорбление в адрес всемирных усилий по защите прав человека. США солидарны с теми, кто стал жертвой репрессий, — уверяет представитель Госдепа Соединённых Штатов Нед Прайс. И, конечно же, он прав: Америка всегда защищает тех, чьи права нарушены. Миллионов жителей Ирака, Ливии и Афганистана, чью жизнь унесла или уничтожила демократизация, прилетевшая на крыльях бомбардировщиков. Сотен тысяч жителей Вьетнама, чьи родители пострадали от химических атак США и передали детям различные генные нарушения. Десятков тысяч жителей Донбасса, которые каждый день живут в страхе перед артиллерийскими ударами киевских "освободителей". Но нет, это, конечно, другое.

— Критический взгляд на прошлое имеет крайне важное значение для здорового развития и прогресса общества. Попытка задушить свободу в конечном счёте ослабляет тех, кто вовлечён в подобную деятельность, — говорит еврокомиссар по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. И, что странно, он говорит это о "Мемориале" (демонстративно нарушающем закон), а не о политике западных стран по травле российского телеканала RT. И не о политике западных стран по отказу от признания права крымчан или жителей ДНР/ЛНР на самоопределение. Или нет, это тоже другое?

— Верховный суд закрывает известную правозащитную организацию "Мемориал" и завершает годы документирования истории советских репрессий. В Карелии ужесточён приговор представителю "Мемориала" Юрию Дмитриеву. Трагические события. Они означают, что россияне теряют важный источник знаний об их истории, — сокрушается министр иностранных дел Швеции Анн Линде. Которая, получается, либо выступает за помилование педофила, либо просто не видела тех фотографий ребёнка, которые делал господин Дмитриев. Которая, по всей видимости, давно не заходила на сайт "Мемориала" и не смотрела наличие новых записей в базе о политических репрессиях. — Эта база не пополняется уже много лет. Просто потому, что её нечем пополнять: все данные по репрессированным и реабилитированным раскрыты, причём раскрыты самим государством. Все эти скорбные списки существуют и в массе государственных баз, — пишет известный российский журналист Дмитрий Михайлин.

Собственно, западные СМИ продолжают линию по максимально поверхностному, идеологизированному освещению ситуации вокруг "Мемориала". Называют закрытие чуть ли не личным решением президента. — Со времён прихода к власти Путина в 1990-х годах образ Сталина в стране постепенно реабилитируется. Ему ставят новые статуи и мемориалы, а официальные лица больше не смущаются вешать у себя портреты Сталина, — рассказывает "Голос Америки". Сотрудники уважаемого издания делают вид, что не понимают одну простую вещь: речь идёт не о политике по реабилитации советского вождя, а об исправлении того перегиба в деле его демонизации, которым занимались в том числе и товарищи из "Мемориала". Демонизации его и всего советского наследия в целом — для демонтажа современной российской государственности (часть исторических и идеологических основ которой заложена со времён СССР), а также манкуртизации россиян. Внедрения в их умы лозунгов из серии "Сталин = Гитлер" и т.п.

Другие же говорят о наличии у президента не только идеологического, но и личного интереса. — Путин хоть и не особо рвётся вернуть Россию в советское прошлое, но всё-таки очень чувствительно относится к критике со стороны структур наподобие "Мемориала", — пишет британская газета The Guardian. — "Мемориал", который напоминал о преступлениях КГБ, долго был раздражителем для президента Путина, бывшего офицера этой печально известной советской спецслужбы. Путин и его внутренний круг, сформированный в основном из бывших офицеров КГБ, хочет, чтобы народ забыл этот тёмный период истории, — поддерживает эту точку зрения издание "Дойче велле".

И, конечно, с уважаемыми СМИ сложно спорить. Ведь это, безусловно, Путин лично под угрозой расстрела заставил руководство "Мемориала" демонстративно нарушать закон и не маркировать свою продукцию лейблом "иностранный агент", создавая тем самым основания для закрытия.

Другие же уверены в том, что Владимир Путин пытается стереть из памяти людей негативные стороны советской системы для того, чтобы сделать ещё один шаг в сторону восстановления СССР. — Если прочитать документы, которые собрал "Мемориал", то выстраивается своего рода линия. Она связывает террор и восход сталинизма с восходом тоталитаризма в Европе и началом войны. И вот этот посыл властям очень не нравится, с ним Путин не согласен, — передаёт американский телеканал PBS. Путин действительно пытается стереть, но не негативные стороны, а наглое манипулирование историческими фактами, которые приравнивают Сталина к Гитлеру, а СССР — к Третьему рейху. Созданному, между прочим, с благословения не Москвы, а Лондона и отчасти Парижа.

Наконец, уважаемые западные СМИ пишут о волне репрессий. Закрытие "Мемориала" "пришлось на год, когда критики Кремля и связанные с ними люди, независимые СМИ и правозащитные организации либо затыкаются, либо сажаются, либо закрываются, либо принуждаются покинуть страну", — уверяет "Радио Свобода"*. Само издание и другие его западные коллеги фактически призывают "Мемориал" продолжать "партизанскую работу" в России. Чтобы затем, когда сотрудников "Мемориала" привлекут к суду за какую-либо незаконную деятельность, снова писать о нарушении в России прав и свобод.

* Организация, внесённая на территории России в список иноагентов.

Авторы Геворг Мирзаян