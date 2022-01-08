Как было сформировано самое элитное спецподразделение из команд чекистов, спортсменов и иностранцев Оглавление Предтечи Кого брали служить Спецподготовка Фабрика диверсий ОООН Появившееся вскоре после начала войны подразделение стало предтечей всех последующих советских частей спецназа. 24749 24749 Фото © youtube.com/NarOboz History

Созданная в разгар немецкого наступления на Москву Отдельная мотострелковая бригада особого назначения (ОМСБОН) стала одним из самых необычных подразделений времён Великой Отечественной. Это секретное подразделение со строгим отбором, подчинявшееся лично Берии, стало предтечей всех советских и российских частей спецназа. Попасть туда на службу было весьма непросто, бригада просуществовала недолго, но стала главной советской фабрикой диверсий.

Предтечи

В довоенное время подобных подразделений в СССР не существовало. Они не совсем вписывались в советскую военную доктрину, однако нападение Германии внесло свои коррективы. Уже на пятый день войны в столице началось формирование войск Особой группы при НКВД.

Но их настоящее рождение состоялось в октябре 1941 года — при переформировании в Отдельную мотострелковую бригаду особого назначения (ОМСБОН). Так появилось подразделение, ставшее предтечей спецназа ГРУ, ВС и прочих спецчастей. Несмотря на то что иногда ОМСБОН привлекали для участия в войсковых операциях, бригада находилась в личном подчинении Берии и выполняла преимущественно специализированные задачи.

Кого брали служить

Отбор в ОМСБОН был весьма строгим. Ни в одну советскую часть периода войны не было так трудно попасть, как в бригаду особого назначения. Прежде всего, требовалась абсолютная политическая благонадёжность. Большинство миссий были связаны с действиями в глубоком тылу и особой секретностью. Поэтому доверие к бойцам должно было быть безусловным.

В ОМСБОН могли попасть только проверенные добровольцы. Они должны были либо состоять в партии, либо быть комсомольцами. Причём не формально числиться в списках, а иметь исключительно положительные характеристики от партийных ячеек.

Но безусловной надёжности было недостаточно. Бойцы должны были быть готовы к выполнению любых миссий. Поэтому обязательными требованиями стали развитый интеллект (в основном отбирали людей с образованием), хорошее состояние здоровья (кандидаты проходили более строгую медкомиссию, чем для обычной службы) и отменная спортивная подготовка.

Тщательный отбор в один из батальонов проводился только среди спортсменов-добровольцев через общество "Динамо". Среди кандидатов выделялись две группы: уже состоявшиеся спортсмены-знаменитости и студенты институтов физкультуры. Особое внимание уделялось легкоатлетам, лыжникам, борцам и боксёрам.

Так в рядах ОМСБОН оказались признанные знаменитости: серебряный призёр чемпионата СССР по боксу Сергей Щербаков, а также первая перчатка СССР Николай Королёв, доминировавший в довоенном советском боксе, семикратный чемпион СССР по греко-римской борьбе Григорий Пыльнов, неоднократный победитель союзных чемпионатов по тяжёлой атлетике Николай Шатов, трёхкратная чемпионка СССР по лыжным гонкам Галина Кулакова, сильнейшие легкоатлеты довоенного времени братья Знаменские. Ещё несколько батальонов были сформированы исключительно из действующих сотрудников НКВД, а также слушателей спецкурсов, милиционеров и пожарных.

Особняком стоял батальон иностранцев. Он полностью состоял из политических эмигрантов — коммунистов, бежавших в СССР из своих стран. Некоторые из них имели опыт боевых действий, полученный в годы гражданской войны в Испании. Иностранцам предстояло действовать в самом глубоком тылу противника.

Спецподготовка

Все зачисленные в состав ОМСБОН проходили разностороннюю подготовку, которая значительно отличалась от всего, что существовало в РККА. Поскольку миссии были разносторонними, каждый боец должен был уметь вообще всё: прыгать с парашютом, владеть навыками рукопашного боя и прицельной стрельбы, идеально ориентироваться на местности, уметь оказывать медицинскую помощь, хорошо владеть всеми видами техники — от велосипедов до мотоциклов и автомобилей, разбираться во взрывном деле, радиотехнике, уметь выживать в лесу и оставаться незаметным, находясь на оккупированной местности и т.д.

Ни в одном советском подразделении военнослужащие не проходили столь разнообразной подготовки. Характерной особенностью ОМСБОН было вооружение. Все бойцы в обязательном порядке вооружались ППШ или ППС, а также НР-40 ("Нож разведчика") — самым знаменитым холодным оружием советской эпохи.

Фабрика диверсий

Поскольку формирование части шло в условиях немецкого наступления, на первоначальном этапе это внесло коррективы в задачи, которые ставились перед военнослужащими. В период битвы за Москву именно бойцы ОМСБОН занимались минированием всех стратегически важных шоссе и магистралей на подступах к столице, чтобы замедлить продвижение немцев. Они же минировали в Москве все стратегически и политически важные объекты, которые планировалось взорвать в случае потери города.

В критически важный период битвы за Москву было принято экстренное решение использовать ОМСБОН непосредственно для помощи армейским частям. Формировались небольшие мобильные отряды лыжников, которые должны были атаковать немецкие части на определённых участках, а затем отходить.

Самым знаменитым сражением, в котором участвовали части ОМСБОН, стал бой в деревне Хлуднево в январе 1942 года. 27 бойцов получили задание выбить из деревни взвод немцев при поддержке одной из частей РККА. Однако фронтовая разведка ошиблась. В деревне оказался не взвод немцев, а целый батальон, да ещё и с танками. Вдобавок подмога вовремя так и не подошла. В результате многочасового боя почти весь отряд погиб, уцелело лишь пятеро человек, но потери немцев, несмотря на победу, были гораздо большими.

Стойкость и боевые качества отряда отметил лично Рокоссовский, командовавший одной из армий на данном участке. Все без исключения участники боя были награждены различными орденами. Как только угроза Москве миновала, бойцов ОМСБОН перестали широко привлекать для участия в войсковых операциях, вернув их в ту сферу, для которой их изначально готовили.

Для каждого задания специально формировался отдельный отряд с уникальным названием. Личный состав набирался непосредственно под задачу. В некоторых случаях это могло быть проникновение всего лишь на несколько километров за линию фронта и быстрое возвращение назад. В других случаях — заброска в глубокий тыл, за тысячи километров от линии фронта. Такие операции длились по несколько месяцев. Например, в 1944 году группа из австрийских эмигрантов-коммунистов была на парашютах десантирована в Югославии, а затем действовала в Австрийских Альпах. Командовал отрядом Фердинанд Кропф — опытнейший альпинист с богатым опытом диверсионной работы в оккупированной немцами Белоруссии. А отряд испанцев был заброшен в Вильнюс для сбора развединформации. В Литве они выдавали себя за военнослужащих "Голубой дивизии" — подразделения испанских добровольцев, воевавших на стороне немцев.

Задачи, ставившиеся отрядам, были весьма разнообразны. Иногда это был сбор разведданных или создание агентурных сетей, но чаще совершение диверсий на важных тыловых объектах или уничтожение небольших гарнизонов в населённых пунктах. Отдельные отряды забрасывали в глубокий тыл для организации партизанского движения. Например, один из самых знаменитых советских партизанских отрядов — "Победители", — два с половиной года действовавший на оккупированной территории Западной Украины, почти целиком состоял из бойцов ОМСБОН. В общей сложности было создано и заброшено в тыл свыше 200 спецотрядов.

ОООН

В 1943 году в связи с переломом в ходе войны в пользу СССР ОМСБОН подвергся реформе. На базе подразделения был создан ОООН — Отдельный отряд особого назначения, ориентированный на выполнение исключительных заданий особой важности. Численность личного состава была сокращена в несколько раз, оставили только лучших из лучших.

Теперь перед ОООН стояла задача создания агентурной сети в европейских странах, пока ещё остававшихся под контролем нацистов, а также ведение диверсионной деятельности непосредственно на территории Третьего рейха. Задачи выполнялись в связке с разведупром Генштаба. Забрасываемые в тыл противника группы вооружались трофейными немецкими автоматами МР 38/40.

Значительная часть деятельности этих отрядов до сих пор засекречена. Известно, что в Восточной Пруссии действовало несколько отрядов корректировщиков огня. Их целью был сбор точных координат стратегически важных немецких объектов и передача этих данных советским ВВС для более результативных бомбардировок. Ещё один отряд некоторое время действовал в окрестностях Берлина, поддерживая контакт с местными коммунистами.

Что касается остальных стран, то диверсионно-разведывательные отряды действовали в Словакии, Чехии, Польше, Румынии. Это были небольшие группы, контактировавшие с местным Сопротивлением.

С окончанием войны ОООН был расформирован. Существование такого подразделения в мирное время было признано нецелесообразным. Однако спустя четыре года секретным приказом министра обороны Василевского в Советской армии вновь началось формирование частей специального назначения для осуществления разведки и диверсий в глубоком тылу потенциального противника.

Авторы Евгений Антонюк