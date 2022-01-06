Мирные протестанты убивают силовиков: Что пишут западные СМИ о "газовом майдане" в Казахстане Доцент Финансового университета Геворг Мирзаян — о реакции американских и европейских журналистов и политиков на казахстанские события. 6 января, 10:26 8470 8470 Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / AP Photo / Vladimir Tretyakov

"Власти ответили за широкомасштабные репрессии"; "Ответили за безжалостное преследование" — именно такими эпитетами западные политики и журналисты описывают события в Казахстане.

Начавшиеся в первых числах января протесты из-за повышения цен на газ к 5 января переросли в самый настоящий бунт — с захватами городских администраций, избиениями и убийством полицейских. Некоторые эксперты сравнивают его с Майданом и пророчат Казахстану печальный украинский сценарий в случае победы бунтовщиков, однако у западных СМИ и политиков совершенно иной подход. Они, естественно, на стороне мародёров, что неудивительно, ведь значительная часть этих мародёров была воспитана подарками и грантами западных и финансируемых Штатами и Европой неправительственных организаций.

Прежде всего журналисты и политики очень тщательно выбирают слова. Абсолютное большинство изданий пишет о событиях как о протестах (protests) или беспорядках (unrest). Подчёркивая таким образом, что протестующие тут находятся на светлой стороне истории — что они пострадавшие, что они за добро и справедливость. И лишь немногие (в частности, британская Daily Mail) называют происходящее бунтами (riots), а протестующих — "злой толпой".

Виновными в протестах, по мнению западных спикеров, являются прежде всего местные власти. В этом пункте российские эксперты согласны с западными, но у них разное понимание вины. Если россияне пеняют на излишнее увлечение казахстанских властей прозападным курсом и насаждение национализма, то американские и европейские специалисты уверяют, что дело в правах человека.

Так, по мнению профессиональных правозащитников из Amnesty International, люди вышли на улицы из-за репрессий. "Протесты, разворачивающиеся в Казахстане, которые переросли в насилие, стали прямым следствием широкомасштабных репрессий властей в отношении базовых прав человека. В течение многих лет правительство безжалостно преследовало тех, кто мирно выражал иную точку зрения, — и в результате казахстанский народ погрузился в волнение и отчаяние", — уверяет директор Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии Мари Струтерс. С момента прихода к власти Касым-Жомарта Токаева "ситуация с правами человека в стране особо не улучшилась — мирные демонстранты и сторонники запрещённых политических движений продолжали находиться за решёткой, подвергаться штрафам и преследоваться", соглашается с точкой зрения правозащитников "Радио Свобода"* (СМИ присвоен статус иноагента на территории РФ). "При Назарбаеве и его преемнике (Касым-Жомарте Токаеве. — Прим. ред.) небольшая часть элиты сосредоточила в своих руках огромное богатство, тогда как жизнь многих обычных казахов была тяжёлой, особенно на богатом ресурсами западе страны. Редкие протесты жестоко подавлялись, а у режима нет реальной оппозиции в парламенте", — возмущается британская The Guardian.

Конечно, в Казахстане очень велико неравенство в доходах между теми, кто присосался к трубе, и теми, кого до неё не допустили, как, собственно, и в других нефтегазовых автократиях (к которым, кстати, Россия уже давно не относится). Конечно, Казахстану далеко до идеала правозащитного государства. Но всё-таки что-то подсказывает, что уровень "репрессий" и "преследований" в Казахстане на порядок ниже, чем на той же "демократической" Украине, обезображенной последствиями "правозащитного" Майдана. И если госпожа Струтерс хочет, чтобы казахстанцы защищали свои права, то правозащитники всегда могут призывать граждан на выборы. Которые, в отличие от той же Украины, более-менее честные. Напомним, что на выборах в январе 2021 года правящая партия "Нур Отан" потеряла почти миллион голосов.

Но нет, по мнению западных товарищей, проблему надо решать не законными методами (в том числе и на избирательных участках), а односторонними уступками. "Пристально следим за событиями в Казахстане. Отказ от насилия и диалог являются единственным способом разрешить данную ситуацию", — пишет министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич. Понятно, что это отказ от насилия со стороны властей, ведь мирные протестующие имеют полное демократическое право избивать и отстреливать полицейских по примеру своих братьев по разуму с украинского Майдана. Понятно, что диалог при этом будет просто в никуда — у протестующих нет никаких легитимных и общепризнанных лидеров, выступления носят стихийный, а точнее — сетевой характер. Попытки власти выполнить требования толпы (снизить цену на газ, лишить Назарбаева статуса председателя Совбеза) предсказуемо привели лишь к новым требованиям со стороны толпы. По сути, единственным правильным вариантом для казахстанских властей будет жёсткий разгон бунтовщиков (да, под визг западных правозащитников), а затем уже диалог. Не с бунтовщиками, а с обществом.

Однако даже в этом случае Казахстан уже не станет прежним. Во-первых, протесты обозначили всю глубину проблем в этой стране и разрушили тот миф, который вокруг неё сложился. "Казахстан — это жёстко контролируемое государство, в котором культивировался образ политической стабильности. Этот образ помог стране за 30 лет его независимости привлечь сотни миллиардов долларов иностранных инвестиций в нефтяную и металлургическую отрасли", — пишет CNN. Во-вторых, даже после подавления протестов их корни — как социально-экономические, так и идеологические — нужно будет выкорчёвывать ещё очень долго. И выкорчёвывать, кстати, не только Казахстану. "Нестабильность на южных границах России станет испытанием для президента Владимира Путина, который сейчас вовлечён в крайне важные переговоры с США и Европой вокруг тлеющего конфликта на Украине", — напоминает издание Bloomberg.

Как бы в итоге не получить очередной "тлеющий конфликт".

Авторы Геворг Мирзаян