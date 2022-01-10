Последнее предсказание: Почему сбылось пророчество погибшего внука Назарбаева и кто хоронит Елбасы Политолог Александр Роджерс — о том, почему внезапная смерть Айсултана Назарбаева могла быть устранением и кому понадобились слухи о смерти экс-президента Казахстана. 9 января, 21:40 Фото © ТАСС / Orda.kz

Население Казахстана не монолитно. Оно разделено на три соперничающих между собой жуза, а те, в свою очередь, на 15–20 племён (разные исследователи считают по-разному). Все они активно борются между собой за влияние и ресурсы, перетягивая одеяло на себя.

Простых людей, как обычно, используют втёмную. Когда их выводили на улицы "из-за повышения цен на газ для автомобилей", то кто из рядовых граждан мог подумать, что это выльется в убийства полицейских, ограбления банков и мародёрство? Разве нужно людям, озабоченным ценами на топливо, захватывать и громить аэропорт или сжигать административные здания? Восстанавливать всё это потом ведь будут на их налоги, которые могли бы пойти на то же социальное обеспечение, на школы, больницы и пенсии.

Что характерно, за погромщиков активно и не скрываясь болеют украинские нацисты и турецкие радикальные националисты. А также российская либеральная самопровозглашённая "интеллигенция" и некоторые российские "коммунисты", которых ничуть не смущает такое соседство.

Правда, когда левых нетоварищей спрашивают, зачем "восставший пролетариат" попытался уничтожить памятник 28 панфиловцам, они в ответ молча банят задающих неудобные вопросы. Впрочем, я отвлёкся.

Ну и западные разведки использовали эти конфликты для подготовки попытки госпереворота. Сейчас информации оттуда уже гораздо больше, и картина вырисовывается достаточно чёткая и понятная.

В советниках у Назарбаева Тони Блэр — редкостный аферист, который врал собственному парламенту, чтобы развязать войну. А потом, когда Блэр был вынужден признаться в обмане, никаких правовых последствий для него не наступило. Если кто-то будет задавать вопросы: а каким боком Британия относится к Казахстану, то стоит напомнить, что сто лет назад британцы пытались создать свой колониальный анклав в Баку и на Кавказе в целом. Жадные глазки островных пиратов давно с вожделением взирают на эти территории.

И список британской собственности в Казахстане впечатляет. Основной инвестор в нефтедобычу — британско-голландская "Шелл", владеющая до 70% всей отрасли. Капиталы британцев стоят за существенной частью банковской сферы, из республики вывозят продукцию сельскохозяйственной отрасли, цветные металлы и химикаты. Многое из этого востребовано для так называемого зелёного перехода. А английская компания Yellow Cake PLC контролирует значительную часть продаж добытого в Казахстане урана. Всё это лакомые активы. Не говоря уже о том, что контроль над местными железными дорогами может существенно затруднить деятельность Нового шёлкового пути.

Племянник Назарбаева контролировал местный КНБ, под эгидой которого и создавались лагеря по подготовке боевиков (точно так же на Украине лагеря для подготовки бандеровских националистов курировал лично глава СБУ Наливайченко). Он же отдавал приказы своим сотрудникам не оказывать сопротивления "мирным протестующим".

К слову, цены на газ повысило назначенное ещё Назарбаевым правительство, которое новый президент Токаев оперативно отправил в отставку.

В пользу этого говорит и тот факт, что внук Назарбаева полгода назад писал в соцсетях о том, что дед якобы финансирует подготовку нескольких сотен исламистских боевиков. Как известно, Айсултан Назарбаев сообщал, что окружение первого президента Казахстана спонсирует группировку салафитов численностью в четыреста человек. И что сначала те прятались далеко в горах, но затем были переброшены ближе к столице.

После этого у дочери и внука Назарбаева внезапно нашли "необоснованную недвижимость" в Лондоне на сумму в сто миллионов фунтов стерлингов. И из-за того, что те не смогли обосновать происхождение этих денег, собственность была заморожена. До радикальных заявлений Айсултана таких вопросов не возникало.

Чуть позже Айсултан продолжил в "Фейсбуке", обращаясь к Путину: "За попыткой переворота в Казахстане стояли спецслужбы США, а именно ЦРУ, именно они используют салафитов и исламистов радикальных течений. Начинается всё либо на религиозной, либо националистической основе! <...> Главной задачей была установка хаоса под носом у России, чтоб окружить Россию и нейтрализовать её. <…> Также замешано ближайшее окружение президента, это была тщательно продуманная операция!"

Вскоре Айсултан внезапно умер якобы от остановки сердца (и с намёками на передозировку наркотиков).

Единственное, что пока непонятно, — это когда и почему Назарбаев вступил в конфликт с Токаевым, который вроде как является его избранным преемником. И пусть никого не смущает, что протесты, затеянные кланом Назарбаева, проходят под лозунгами против Назарбаева. На Украине Евромайдан тоже выступал против Партии регионов, а в результате привёл к власти Порошенко, основателя этой самой партии.

Соответственно, слухи о том, что Назарбаев якобы умер, распространяются его противниками с целью деморализовать его сторонников. При этом, по имеющейся у меня информации, сам Назарбаев сейчас находится в Китае, где у него много собственности. По другой информации, он на днях общался с Путиным, и Владимир Владимирович предложил ему гарантии безопасности взамен на обещание отсутствия дальнейшего деструктивного вмешательства в происходящее в Казахстане.

Думаю, что китайская сторона также оказывает давление на Назарбаева с целью прекратить беспорядки. В противном случае у его собственности в этой стране могут возникнуть серьёзные проблемы.

И России, и Китаю нужны мир и стабильность в этом регионе, а местечковые разборки за власть, выдаваемые за "народный протест", не нужны.

Авторы Александр Роджерс