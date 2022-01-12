Четверть века спустя: почему в Греции только сейчас поймали одного из убийц Александра Солоника 25 лет назад в Греции убили штатного киллера ореховской ОПГ Александра Солоника и его подругу. Только что местные силовики задержали предполагаемого участника расправы. Кто он и что теперь ему грозит? 12 января, 17:41 Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock © Wikipedia

48-летний Иоаким Карслиадис — понтийский грек из Грузии. После распада Советского Союза получил гражданство Греции, затем уехал жить на Кипр. Карслиадис прилетел в понедельник в 10:30 из Ларнаки на похороны родственника, но ему уже в аэропорту Салоников надели наручники. Он давно находится в розыске и был арестован на основании выданного греческими властями ордера за непредумышленное убийство Александра Солоника и его пассии — 22-летней модели Светланы Котовой, а также нарушения закона об оружии.

Иоаким Карслиадис Фото © protothema.gr

Ордер на его арест был выписан ещё в 2005 году. В этом же году за ряд заказных убийств в России были осуждены видные "орехи" — киллер Александр Пустовалов (Саша Солдат), Андрей Гусев, Андрей Филиппов. О том, что Карслиадис прилетит в Грецию, местных полицейских предупредил Интерпол. Информацию об участии Карслиадиса в убийстве Солоника силовики могли получить от лидеров ореховской ОПГ Сергея Буторина (Ося) и Марата Полянского, которые когда-то отбывали срок в Испании за незаконный оборот оружия.

Интересно, что арест Карслиадиса пришёлся на новый процесс над лидерами ореховских, которых сегодня обвиняют в попытке убийства офицера милиции — давнем преступлении 1998 года.

В чём именно состояло участие Карслиадиса в убийстве авторитета и его подруги, в настоящий момент выясняется. Так или иначе преступник может избежать наказания за сроком давности — инкриминируемое ему убийство произошло в 1997 году.

Загадочная смерть Александра Солоника

Жизнь и смерть знаменитого киллера ореховской ОПГ Александра Солоника является готовым сценарием забористого криминального боевика. Родившийся в 1960 году в советском Кургане Солоник пытался стать милиционером, но с распадом СССР сделал карьеру в криминальном мире. Жизнь киллера известна дерзким побегом из столичного СИЗО "Матросская Тишина" и любовными историями. Но основную славу Солоник получил за способность безупречно выполнять заказы на убийство и блестящее владение оружием. Например, он мог одновременно стрелять из двух рук, за что его прозвали Александр Македонский, или Саша Македонянин.

Киллер Александр Солоник. Фото © Русская семёрка

В Грецию Солоник бежал от многочисленных проблем — как с законом, так и с братвой. Там он быстро сколотил преступную группировку, куда вошли бежавшие от закона российские бандиты и репатриировавшиеся понтийские греки, которые быстро перекроили преступный мир южной страны, потеснив даже албанскую мафию. По данным греческих правоохранителей, в ОПГ Солоника входило около пятидесяти человек.

Базой ОПГ Солоника была роскошная вилла в Лагониси — элитном курорте на юге Греции. 25 января 1997 года по приглашению Солоника к нему в Грецию прилетела Светлана Котова — известная российская модель, участвовавшая в конкурсе красоты "Мисс Россия" в 1996 году. Несмотря на то что в финале Котова не получила корону, с ней заключило контракт ведущее на тот момент модельное агентство Москвы "Красные звёзды". Девушка познакомилась с Солоником в 1996 году в одном из ночных клубов Москвы, где он отдыхал под вымышленным именем русского экспатрианта бизнесмена Владимира Кесова.

Светлана Котова. Фото © Русская семёрка

Из Греции в телефонном разговоре с матерью девушка сообщала, что всё хорошо, она приятно и романтично проводит время. Это был её последний звонок.

Как выяснилось, ещё в конце 1996 года Ося начал опасаться, что активно разыскиваемый и много знающий Солоник в случае задержания может рассказать о заказах. Тогда главарь отправил в Грецию бригаду "чистильщиков" — Александра Шарапова, Александра Пустовалова и Андрея Гусева.

Они поселились на шикарной вилле, которая находилась неподалёку от дома, где Солоник жил вместе с Котовой. Чтобы не вызвать опасений, к киллеру пошёл имевший с ним хорошие отношения Саша Солдат. Пустовалов пригласил Солоника на следующий день отдохнуть на одну из местных дискотек. Ничего не подозревавший киллер согласился и ночью заехал вместе с Котовой на виллу к убийцам.

Они пригласили его выпить. Как установили российские следователи, во время непринуждённой беседы Гусев неожиданно одним ударом сбил Солоника с ног. Затем Саша Солдат набросил ему на шею верёвку и задушил. После этого Пустовалов убил подругу киллера, сломав ей подъязычные кости, а затем расчленил труп. Тело Солоника бандиты вывезли в лесистую местность и там закопали. Останки Котовой бросили в заранее выкопанную яму в другом месте.

Тело нашли благодаря схеме, которую кто-то подкинул российским рубоповцам, находившимся в те дни в Греции. Позже пошли слухи, что Саша Македонский на самом деле жив. Через три месяца следователи нашли чемодан, в котором были спрятаны останки подруги Македонского — Светланы Котовой.

Авторы Станислав Сенькин