Россияне снова зажигают в США: Малкин и Кучеров восстановились от травм и разрывают НХЛ Оба долго залечивали все свои болячки, а болельщики считали дни до их возвращения на лёд. Получилось оно достаточно мощным. 15 января, 21:40 Евгений Малкин и Никита Кучеров. Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / АР / Keith Srakocic / Alex Gallardo

Российские хоккеисты в НХЛ — традиционно одни из сильнейших и наиболее заметных представителей лиги. Александр Овечкин, Кирилл Капризов, Андрей Василевский, Артемий Панарин — всех их вы, как и поклонники хоккея за океаном, прекрасно знаете. Они, к слову, сезон начали достаточно неплохо. А вот Евгений Малкин и Никита Кучеров долгое время не могли выйти на лёд из-за травм. Однако, как только это сделали, сразу заставили всех стоя себе аплодировать.

Евгений Малкин: с мая без хоккея и сразу дубль

Чего скрывать, по одному из лучших хоккеистов мира мы сильно соскучились. Травма его мучила ещё в конце прошлого сезона. Любопытно, что в плей-офф Малкин играл уже с повреждением, а сразу после окончания сезона отправился к докторам, которые сделали ему операцию на правом колене. С конца мая до конца ноября хоккеист восстанавливался и не мог даже выйти на лёд.

С момента первых тренировок на льду до дебютного матча прошло чуть больше месяца. И вот 12 января Евгений Малкин вернулся. Первым соперником стал "Анахайм". Понятно, что сразу ждать от Малкина суперформы было бы неправильно. Скорее было интересно: в какой форме россиянин предстанет на суд публики. Однако Малкин сразу же заткнул рот всем скептикам и выдал потрясающий матч.

That's ✌️ goals now for Evgeni Malkin in his first game back. pic.twitter.com/HUBD5f8qB1 — NHL (@NHL) January 12, 2022

На счету Малкина в дебютной игре две шайбы и одна результативная передача. Россиянин набрал три очка и стал главной звездой игры — вот что значит громкое возвращение. Тут же многие стали ностальгировать по былым временам, когда "пингвины" с Малкиным и Кросби брали Кубок Стэнли.

— Что для меня было самым трудным? Ожидание перед игрой. Я так долго ждал этого момента. Столько всего было в моей голове… Но я всегда думаю об игре. Когда я вышел на лёд, всё плохое осталось позади. Конечно, с "Анахаймом" был всего лишь первый матч, надо прибавлять. Но моё физическое состояние точно станет лучше. Сезон длинный. Я надеюсь, что мы выйдем в плей-офф, а я сделаю всё, что от меня зависит, — заметил Малкин после матча.

Никита Кучеров: из лазарета в главные звёзды лиги

Долгой была пауза и у Никиты Кучерова. Конечно, не такой, как у Евгения Малкина, но по нему тоже очень даже соскучились. Российские болельщики переживали не только за состояние одного из лучших игроков всея НХЛ, но и за то, успеет ли он восстановиться до Олимпиады. Правда, главная лига планеты спутала все карты и из-за коронавируса не дала своим игрокам возможность поехать в Пекин.

Фото © ТАСС / АР / Mark Humphrey

Никита Кучеров пропустил три месяца — с октября прошлого года. Понятно, что его возвращение — громкое событие для всей НХЛ. Причём получилось оно и вправду крутым и ярким. В первом же матче россиянин сделал две голевые передачи. И это мы не обращаем внимания на то, сколько он ещё создал моментов для партнёров. Транжирили они их со страшной скоростью.

Но на этом Кучеров решил не останавливаться. В день возвращения на лёд Евгения Малкина лидер "Тампы" решил зажечь по-настоящему. Россиянин просто взял и оформил хет-трик в ворота "Баффало". Такого мощного возвращения вряд ли кто-то мог ожидать, однако Кучерову, судя по всему, ещё есть в чём прибавлять.

— Он элита. Пропустил столько времени, вышел против большой и быстрой команды. И сделал то, что вы видели. Но Никита первый скажет вам, что ему ещё есть в чём прибавлять. Кучеров сделал несколько голов. Его пас, когда Пойнт замыкал штангу, — это элита. Возможно, Никита ещё прибавит, когда наберёт форму, — заявил тренер "Тампы" Джон Купер.

Дальше, кстати, Кучеров сделает две голевые передачи в матче с "Ванкувером". Вообще, удивительное дело, но, глядя на россиянина, нет ощущения, что он пропустил несколько месяцев. При том, что и Кучеров, и Малкин, — хоккеисты уже немолодые. Каждая серьёзная травма может существенно сказаться на их игре. Но пока по ним это совсем незаметно.

— Они сильные хоккеисты, должны справиться и вернуться в строй. Повлияет ли травма на результативность, сложно сказать. Иногда бывает, что становишься крепче, чем до того. Если они восстановились до конца, в чём не сомневаюсь, и находятся в хорошей физической форме, то старые травмы не должны сильно влиять. Если продолжат показывать такие результаты, всё будет в порядке, — заявил РБК олимпийский чемпион Алексей Житник.

Досадно, что Малкин и Кучеров не поедут на Олимпиаду в Пекин, где они точно не были бы лишними. Только представьте их в одном составе с Овечкиным, Панариным, Капризовым и другими нашими суперзвёздами. Впрочем, спешить награждать Малкина и Кучерова самыми щедрыми эпитетами и комплиментами пока не стоит. Будет ли после мощного возвращения такое же продолжение сезона, вопрос важный и крайне непростой. Тем не менее верим, что Малкин и Кучеров не просто вернутся в элиту НХЛ, но и станут лидерами лиги.

Авторы Шамиль Гаджиев