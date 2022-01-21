Хотеть не вредно: Почему крошечный Тайвань хочет отобрать у России Республику Тыва Государство Тайвань размером с Крым, но уже имеет территориальные претензии к России. В их документах Республика Тыва — тайваньский регион. Но насколько серьёзны такие претензии? 20 января, 21:40 Кадарчы — памятник пастуху в Республике Тыва. Коллаж © LIFE. Фото © shutterstock

Есть Китай большой, а есть — маленький

В середине ХХ века на мировой карте появилось сразу два Китая. Первый — КНР, в настоящее время общепризнанная держава с гигантским экономическим и военным потенциалом и ядерным оружием, второй — Китайская Республика, или Тайвань, — маленькое, но очень гордое островное государство. Тайвань считает себя единственным истинным Китаем, который уходит корнями в глубь веков — во времена Лао-цзы и Конфуция, Великой Китайской стены и изобретения пороха.

Флаг Китайской Республики (Тайваня). Фото © shutterstock

Эта ситуация возникла в результате гражданской войны. Если совсем упростить и объяснить на понятных примерах, то китайские "белые" хотя и проиграли "красным", но смогли удержать под контролем небольшой кусочек территории — остров Тайвань. С тех пор оба государства развивались разными путями.

Материковый Китай считает Тайвань строптивой провинцией, блудным сыном, которого следует вернуть в своё лоно. И хотя ООН с 1971 года солидарна с КНР по тайваньскому вопросу, именно на этой стране сегодня клином сошлись мировая политика и экономика. Тайвань производит полупроводники, которые никто не умеет делать так же хорошо и так же быстро. Они нужны для создания и смартфонов, и ракет. Си Цзиньпин говорит, что присоединение Тайваня к КНР — дело времени, а США клянутся отстаивать независимость этой страны. Однако это отдельный разговор. Пока Тайвань независим, страна пытается высказывать претензии на российскую Республику Тыва, которая во внутренних документах китайцев-островитян обозначается как Танну-Урянхай.

Воля "белого царя" Николая II

До распада государства династии Цин Урянхайский край (Тува) входил в состав Китая. Слово "урянхайцы" встречается в русских источниках XVII — начала XX века. Так русские называли тувинцев. В 1911 году грянула Синьхайская революция, распалась империя Цин, да и вообще под имперской историей Поднебесной была подведена черта. Урянхайский край определился и захотел отправиться под крылышко Российской империи. Несколько тувинских нойонов, или глав районов, обратились к Николаю II с просьбой принять их под протекторат России.

Синьхайская революция в Шанхае. Фото © wikipedia

Император написал на официальном документе: "Согласен", — и Урянхай вошёл в состав Енисейской губернии. На месте слияния Большого и Малого Енисея русские основали город Белоцарск, который позже стал столицей новой области. Династия Цин наверняка бы этому воспротивилась, но к этому времени её не существовало, а сослагательного наклонения история не знает. Китайская Республика, образованная после Синьхайской революции, не признала территориальных изменений, но и попыток вернуть силой Урянхай не предприняла. После революции 1917 года возникла независимая Республика Танну-Тува улус (ТНР). Белоцарск стал Хем-Бельдиром, Хем-Бельдир в 1926-м — Кызылом. Русских там на тот момент проживало 10 000 человек, для них создали Советскую автономную область.

Претензии китайцев

У республиканского Китая (КР) провозглашение независимой Тувинской Народной Республики (ТНР) вызвало зубовный скрежет. ТНР была тесно интегрирована в политику СССР и де-факто была советской, но де-юре являлась самостоятельным государством — со своими валютой, госбанком, госбюджетом. В годы Великой Отечественной тувинцы бок о бок с советскими солдатами сражались против нацистской гидры, несмотря на малочисленность местного населения.

Указ "О принятии ТНР в состав СССР" от 11 октября 1944 г. Фото © wikipedia

В 1944 году Тува окончательно вошла в состав СССР. Кстати, именно там родился нынешний министр обороны Сергей Шойгу. В 60-х Тува стала Тувинской АССР. После Китайской революции 1949 года, окончания многолетней гражданской войны и прихода Мао Цзэдуна к власти правительство КР эвакуировалось на Тайвань. С тех пор и существует два Китая — КНР, гнущая последовательную антиамериканскую линию, и Тайвань, который США поддерживают, ведь он помогает "сдерживать экспансию "китайского дракона", а заодно позволяет американским боевым кораблям присутствовать в своих гаванях. Тайвань считает себя правопреемником династии Цин и оставляет за собой право претендовать на все территории, входившие в состав Китая до 1911 года.

"Русская Мексика"

После Августовского путча Тувинскую АССР переименовали в Республику Тува, с 1993-го — в Республику Тыва. Сегодня Тува и Тыва — синонимы. По данным на 2021 год, там проживает 330 368 человек, из них почти 17% — русские. Непримиримый Тайвань не признаёт договоры, подписанные между СССР и КНР, а также между РФ и КНР. Все они для этой маленькой, но гордой страны незаконные, и потому на острове считают, что вправе претендовать на российские земли.

Притом что ни культурной связи, ни языковой, ни политической между Тувой и Тайванем нет. Если тувинец попросит выдать ему тайваньский паспорт, скорее всего, на него посмотрят как на ненормального. Другой курьёз: территория Тайваня — 36 000 квадратных километров, Тувы — 170 500 квадратных километров. То есть в Туве можно разместить Тайвань несколько раз, и ещё место останется. У Тайваня нет фактических рычагов давления на РФ в этом вопросе — как юридических, так и военных, да и проблем из-за собственной независимости тоже хватает. Но проблемы с самоопределением и юридические сложности, связанные с восприятием этой страны как части Китая, не мешают жителям острова мечтать о большом куске далёкой России.

Авторы Евгений Самарин