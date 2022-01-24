Проблемы старые, подходы новые: Как заставить школу заплатить, если в ней обижают ребёнка Суды всё чаще стали заниматься разрешением школьных конфликтов. Когда за вред ученику заплатит школа, а когда родители, разбирался Лайф. 23 января, 21:40 Кадр © "Чучело". Режиссёр Ролан Быков, Автор сценария Ролан Быков, Владимир Железников. Фото © youtube.com/Киноконцерн "Мосфильм"

Отправляя ребёнка в школу, каждый родитель рассчитывает на то, что образовательное учреждение не только даёт знания, но и при этом осуществляет надлежащий присмотр за физическим и психическим здоровьем учеников. Правда, ситуации в школах могут быть разными. Согласно мнению большинства специалистов в области образования и воспитания, на взаимоотношения учеников между собой влияют тысячи факторов, которые могут быть не совсем очевидны педагогам и даже родителям, отсюда и странные поступки детей.

Однако если в прошлые годы при возникновении конфликтов между учениками родители предпочитали выяснять отношения путём переговоров, то теперь всё чаще разбирательство ими переносится сразу в суд.

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Например, жительница Вологды обратилась с иском к родителям мальчика, который отодвинул стул, когда её дочь хотела сесть за парту. В итоге шестиклассница упала и ударилась головой о мебель. Прибывшие медики доставили ребёнка в больницу, где было установлено, что девочке причинён лёгкий вред здоровью. Вологодский суд взыскал с родителей хулигана компенсацию морального вреда в размере 15 000 рублей, а со школы — 1000 рублей. Суммы весьма небольшие, но, по словам мамы девочки, целью иска были не деньги, а сам факт такой организации разбирательства, при котором будет однозначно определена и виновная сторона, и то, что причинитель вреда будет наказан, а не отделается выслушиванием порицаний.

— С юридической точки зрения мама девочки применила оптимальный способ добиться того, чтобы и администрация школы, и чиновники образования обратили внимание на произошедшую ситуацию и сделали всё возможное для недопущения повторения подобного в будущем, — считает адвокат Межрегиональной коллегии адвокатов Москвы Дмитрий Шагин. — Ведь, согласно действующему законодательству, ученика до достижения им пятнадцати лет даже отчислить или перевести в другую школу без его согласия не получится (пункт 2 части 2 статьи 61 закона № 273-ФЗ "Об образовании"). Многие современные дети это прекрасно знают. А теперь администрация школы, скорее всего, проведёт серьёзную работу по поводу предупреждения любых конфликтов. И этот будет плюсом не только для пострадавшей девочки. Может, это более значительно, чем просто материальная компенсация.

Несколько иной взгляд на ситуацию у психолога Нины Лавровой, заведующей кафедрой медиации и разрешения конфликтов института практической психологии "Иматон" и руководителя комитета по медиации СРО ассоциации "Союз психотерапевтов и психологов".

— Хотя это частный случай, но часть родителей так поступает. Однако, если конфликт распространится скрыто, это не улучшает социальную среду (в школе. — Прим. Лайфа). Чтобы действовать "экологичным" способом, следует обратиться к процедуре конфиденциальной медиации, которая позволяет договориться на взаимоприемлемых условиях для конфликтующих сторон, — считает Нина Лаврова.

Но возможно ли сохранить конфиденциальность, если все события развиваются на глазах у других учеников? Ведь, к сожалению, не всегда то, что происходит, заканчивается для пострадавших только лёгким вредом здоровью, не говоря уже о моральном вреде и психологическом дискомфорте. За это кто должен отвечать? Верховный суд считает, что не родители, а именно школа.

На школьном дворе в селе Тросное в Становлянском районе Липецкой области сразу после уроков двое малолетних учеников так выяснили свои отношения, что одному из школьников пришлось делать срочную операцию, а после — проходить длительную реабилитацию. Мама этого мальчика затребовала от родителей второго участника драки компенсацию морального вреда в размере 300 000 рублей. Но те были согласны только на 100 000 рублей, о чём написали расписку, и сразу передали 30 000 рублей, попросив отсрочку на остальную часть суммы. Однако затем, немного погодя, написавшие расписку родители решили, что платить оставшуюся сумму должны не они, а школа, ведь конфликт произошёл на территории этого учебного заведения.

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Разбирательство дошло до Верховного суда, который определил, что родители виноватого ребёнка не стоят на учёте как неблагополучная семья, то есть нет оснований считать, что это они плохо воспитали сына. Вред пострадавшему ребёнку действительно причинён на территории школы, значит, она и ответит. А родители, которые заплатили 30 000 рублей, должны получить их назад (определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда Российской Федерации № 77-КГ19-10).

— Верховный суд исходил из положения закона, согласно которому за вред, причинённый малолетним, отвечают его родители, но только если этот ребёнок в момент совершения поступка не был под надзором образовательной или иной организации (пункт 3 статьи 1073 Гражданского кодекса РФ). При этом, если образовательная организация не сможет доказать, что за детьми следила как положено, а те не слушались из-за плохого воспитания, она будет нести полную ответственность, — пояснил адвокат Первой межрегиональной коллегии адвокатов Рауль Магомедов. — Наверное, в современных образовательных учреждениях крупнейших российских городов есть практика медиации конфликтов. Но в большинстве обычных школ при возникновении конфликтов между учениками администрация сразу старается вину с себя за произошедшее снять, предоставив разбираться родителям. И это даёт основание некоторым детям думать, что им всё сойдёт с рук.

И, действительно, современные дети понимают, что такое уйти от ответственности, ведь пример им подают родители.

Так, летом в Курганской области второклассник на школьном дворе бросил в пятилетнего мальчика кусок шифера и выбил тому глаз. Семья пострадавшего обратилась к родителям виновника, чтобы взыскать компенсацию за операцию, но те отказали. В результате судебного разбирательства суд пришёл к выводу, что из заявленного к возмещению миллиона рублей достаточно взыскать в пользу пострадавшего мальчика 480 000 рублей. Но и эту сумму родители причинителя вреда выплачивать не собираются, заявив, что нигде не работают и денег у них нет.

А школа, во дворе которой случилось происшествие, заявила, что в тот день она не вела образовательную деятельность, а значит, отвечать за действия детей, даже тех, кто числится её учениками (это мальчик, который кинул опасный предмет), ни в каком виде не будет.

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Таким образом, получается, что за физический и моральный вред, причинённый в школе одним ребёнком другому, в зависимости от обстоятельств могут отвечать и родители, и школа. Но образовательное учреждение несёт ответственность, только если происшествие случилось во время его официальной работы. В этом случае закон установил презумпцию виновности школы (части 6–7 статьи 28 закона № 273-ФЗ "Об образовании").

Родители потерпевшего ребёнка не обязаны обращаться с требованием о возмещении вреда к школе, но могут это сделать. Если же претензия потерпевшей стороны рассматривается в исковом порядке, то суд имеет право привлечь школу к ответу, если администрация образовательного учреждения не докажет, что не могла повлиять на конфликт, приведший к печальным последствиям.

Авторы Максим Греков