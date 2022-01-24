В России появятся новые льготы для ветеранов В законодательство о ветеранах готовится ряд изменений, кого они коснутся — разбирался Лайф. 23 января, 21:40 Оплата коммунальных услуг. Фото © ТАСС / Роман Храмовник

В Госдуму внесён законопроект с поправками в закон № 5-ФЗ "О ветеранах", предусматривающий расширение перечня льгот в виде полной компенсации ряда расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг. Этот законопроект касается инвалидов и участников Великой Отечественной войны (ВОВ), а также бывших несовершеннолетних узников фашизма.

Из текста документа следует, что участники и инвалиды ВОВ вообще не должны будут платить за наём и (или) содержание жилого помещения и за все коммунальные услуги, предоставляемые ресурсоснабжающими организациями. Также указанные ветераны при отсутствии центрального отопления (например, в частном доме) освобождаются от оплаты стоимости топлива, применяемого для обогрева, включая доставку этого топлива. А тех из перечисленных категорий, кто проживает в многоквартирных домах, освободят от взносов на капитальный ремонт общего имущества.

Помимо участников ВОВ скидку в 50% на все вышеперечисленные услуги должны получить лица, награждённые медалью "За оборону Ленинграда", инвалиды с детства вследствие ранения, контузии или увечья, связанных с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. Указанные льготы распространяются не только на инвалидов и участников ВОВ и лиц, к ним приравненных, но и на совместно с ними проживающих членов семей. Законопроектом предполагается, что закон может быть принят 1 июля 2022 года.

— На сегодня ветераны Великой Отечественной войны имеют право только на 50-процентную льготу по оплате жилищно-коммунальных услуг, что явно не соответствует провозглашённой социальной политике государства, поэтому вероятность принятия законопроекта очень высока, — считает заведующий "Западной коллегией адвокатов" города Москвы Александр Инютин.

По данным Пенсионного фонда Российской Федерации, численность инвалидов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц на 1 сентября 2021 года составила всего 61 480 человек. По подсчётам депутатов, для реализации законопроекта из федерального бюджета потребуется всего 575 391 600 рублей, что для нынешнего госбюджета (расходы которого запланированы в 2022 году на уровне 23,694 трлн рублей) вовсе не много.

Ветераны труда

По закону "О ветеранах" в России предусматривается два статуса "Ветеран труда" — федеральный (присваивается на основании статьи 7 закона № 5-ФЗ) и региональный (присваивается распорядительными актами субъекта РФ). Человек может являться сразу и федеральным, и региональным ветераном труда, поэтому набор льгот может быть разным.

Но, как правило, всем россиянам, имеющим звание "Ветеран труда", положены: скидка в 50% по налогу на имущество, находящееся в собственности льготника; скидка в 50% на оплату ЖКУ, включая отопление, вывоз мусора, электроэнергию, газ, водоснабжение и водоотведение. Помимо этого, согласно статье 13 закона "О ветеранах", этой категории граждан положены: получение ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) и оказание медицинской и протезно-ортопедической помощи.

Оплата услуг ЖКХ. Фото © ТАСС / Владимир Смирнов

Однако размер ЕДВ и возможные выплаты на медпомощь зависят от "щедрости" тех регионов, в которых проживает ветеран труда.

Например, в 2022 году обладатель данного статуса, проживающий в Омской области, может претендовать на получение 550 рублей в месяц, если его доход не превышает 175% от величины прожиточного минимума пенсионера для Омской области (10 882 рубля), а в Алтайском крае ветераны труда (как федеральные, так и региональные) должны получать в месяц за свой статус 665 рублей. В Самарской области "ветеранская" доплата — 793 рубля, в Петербурге — 1021 рубль, в Москве — 1149 рублей, в Челябинской области ветеранам труда РФ положено 1508 рублей, а областным — 1315 рублей (но это с учётом компенсации за телефон).

— До 2004 года все льготы финансировались из федерального бюджета и поэтому были одинаковыми для всех россиян, сейчас для ветеранов труда всё определяется правовыми актами субъектов РФ, так закреплено в статье 22 закона "О ветеранах", — пояснил старший юрист компании "Европейский дом права" Залимхан Магомедов. — Это означает, что в каждом регионе свой набор преференций для указанных граждан, а также размер выплат и порядок их предоставления.

От прошлых положений, закреплённых в федеральном законодательстве, сегодня осталась норма, согласно которой пенсионерам, имеющим статус "Ветеран труда", положены льготы и для пенсионеров, и для ветеранов труда. При этом если в обеих категориях предусмотрены, например, скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг, то субсидии не суммируются, придётся выбрать из них только одну. И, опять же, размер и вид указанных мер поддержки определяют регионы. Точный перечень "ветеранских" льгот можно уточнить в ближайшем отделении соцзащиты или в многофункциональном центре государственных и муниципальных услуг. Там же подскажут, какие из предоставляемых в регионе льгот можно монетизировать, получив вместо них денежную компенсацию.

Авторы Максим Греков