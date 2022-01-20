Скрытые бонусы: Юрист назвал 10 важных выплат и льгот, от которых россиянам не стоит отказываться в 2022 году О большинстве из них обычные люди не знают, однако отмена некоторых регулярных платежей может ощутимо облегчить жизнь. 19 января, 21:40 Квитанция за услуги ЖКХ. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов

Льготы для многодетных семей

Российская семья. Фото © Shutterstock

Вице-президент МКА "Ромашов, Романов и партнёры" Евгений Ромашов пояснил, что у многодетных семей есть ряд льгот, а самые серьёзные из них касаются важнейшего элемента — недвижимости.

Семьи с двумя детьми или более могут не платить НДФЛ при продаже квартиры для улучшения жилищных условий. Здесь важно помнить, что льгота предоставляется с некоторым условиями — покупать новое жильё нужно в год продажи старого или не позднее 30 апреля следующего года, а общая площадь новой квартиры или её кадастровая стоимость должны быть больше, чем в проданном объекте Евгений Ромашов Вице-президент МКА "Ромашов, Романов и партнёры"

При этом есть и ограничения: кадастровая стоимость проданного объекта не должна превышать 50 млн рублей, а на момент продажи у членов семьи покупателей не должно быть в собственности другого жилья, площадь которого больше 50% площади приобретаемой.

Налог на имущество для пенсионеров

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По словам юриста, пенсионеры в 2022 году могут не платить налог на имущество. Государство предоставляет льготу на один объект каждого вида — например, одну квартиру, один дом или один гараж одновременно.

Это одна из самых доступных и малоиспользуемых льгот одновременно. Чтобы воспользоваться ею, необходимо обратиться с заявлением в ИФНС по месту регистрации Евгений Ромашов Вице-президент МКА "Ромашов, Романов и партнёры"

Льгота на земельный налог

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Ромашов добавил также, что одной из самых востребованных в 2022 году может оказаться льгота на оплату земельного налога. Государственные послабления распространяются сразу на несколько категорий россиян.

Пенсионеры, многодетные семьи, инвалиды I и II групп и семьи с детьми-инвалидами не должны платить земельный налог с шести соток. При наличии указанных условий налог начисляется только с величины участка, превышающего 6 соток Евгений Ромашов Вице-президент МКА "Ромашов, Романов и партнёры"

Бесплатные лекарства

Сотрудница интернет-магазина "Сбер аптека" расставляет ценники на препараты во время открытия аптеки. Фото © Владимир Смирнов / ТАСС

Ромашов заметил, что перечень бесплатных препаратов для льготников утверждается каждый год, а получать назначенные для лечения препараты можно практически в любой аптеке, обслуживающей льготные категории граждан.

Эти лекарства можно получать для лечения детей в возрасте до трёх лет, а также детей из многодетных семей в возрасте до 6 лет. Выписать лекарство может любой педиатр в поликлинике Евгений Ромашов Вице-президент МКА "Ромашов, Романов и партнёры"

Налоговый вычет

По словам Евгения Ромашова, налоговым вычетом интересуется всё больше россиян. Некоторые хотят оптимизировать регулярные расходы, другие изучают, как можно сэкономить на покупке квартиры.

Любой гражданин страны, который получает доход, с которого уплачивается НДФЛ, имеет право получить налоговый вычет. Его можно получить не только при покупке квартиры, но и при оплате процентов по ипотеке, платном лечении или образовании, также налоговый вычет оформляется при наличии ребёнка, внесения пожертвования или инвестирования Евгений Ромашов Вице-президент МКА "Ромашов, Романов и партнёры"

Льготы на оплату ЖКХ

Портал государственных услуг Российской Федерации. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Мобильный репортер

Как пояснил Лайфу Евгений Ромашов, льготы на оплату услуг ЖКХ доступны нескольким категориям граждан.

Субсидия предоставляется семьям в том случае, если их расходы на оплату коммунальных услуг превышают максимально допустимую долю дохода семьи. Сейчас в большинстве регионов этот показатель составляет 22%. Законодательством предусмотрена также компенсация расходов на ЖКУ отдельным категориям граждан, таким как ветераны, инвалиды, многодетные семьи Евгений Ромашов Вице-президент МКА "Ромашов, Романов и партнёры"

Выплаты на детей и пособие по беременности

По словам юриста, на ежемесячное пособие могут рассчитывать семьи, в которых первый или второй ребёнок родился или был усыновлён с 1 января 2018 года.

Эта выплата рассчитывается с некоторыми условиями: доход на одного члена семьи не должен превышать двукратную величину прожиточного минимума в регионе проживания. Пособие на ребёнка начисляется в размере прожиточного минимума на ребёнка в регионе проживания Евгений Ромашов Вице-президент МКА "Ромашов, Романов и партнёры"

Дополнительное пособие могут оформить женщины, вставшие на учёт в медицинской организации на ранних сроках беременности. Получить пособие можно, заполнив простую форму на портале госуслуг.

Льготы для москвичей

Фото © ТАСС / SERGEI ILNITSKY

Отдельно юрист добавил, что малоимущим в Московской области оказывается дополнительная социальная поддержка.

Помощь оказывается малоимущим семьям и одиноким людям, которые по независящим от них причинам имеют средний доход ниже прожиточного минимума. С заявлениями на эти льготы также можно обращаться на портал госуслуг Евгений Ромашов Вице-президент МКА "Ромашов, Романов и партнёры"

Региональные льготы

Большинство уведомлений о льготах, по словам Ромашова, может находиться в личном кабинете гражданина России на "Госуслугах". Кроме того, юрист отмечает, что помимо федеральных льгот существуют и региональные.

В регионах страны действует целый ряд различных льгот — от послаблений на оплату налога за имущество организаций до льгот по налогу на прибыль. На "Госуслугах" можно заказать выписку о назначенных льготах или подписаться на рассылку о доступных мерах поддержки Евгений Ромашов Вице-президент МКА "Ромашов, Романов и партнёры"

Юрист отмечает, что это позволит быстро и грамотно пользоваться поддержкой государства.

Авторы Евгений Жуков