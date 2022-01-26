Квартиры в Италии, участки и Porsche: Как живёт экс-помощница губернатора Пермского края, подозреваемая в коррупции Следователи задержали бывшую главу аппарата губернатора Пермского края 52-летнюю Елену Лопаеву. Экс-чиновницу подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Лайф выяснил подробности. 25 января, 21:40 Елена Лопаева. Фото © Shutterstock, © primeru.net

Бывшую чиновницу задержали в понедельник в Москве. Формальной причиной стала неявка Лопаевой в центральный аппарат СКР на следственные мероприятия. В настоящее время решается вопрос о избрании для неё меры пресечения.

Елена Лопаева. Фото © primeru.net

Экс-чиновница уволилась с поста главы администрации губернатора Пермского края в феврале 2020-го после того, как губернатор Максим Решетников занял пост министра экономического развития РФ. Увольнению предшествовали ряд громких скандалов и инициированное ФСБ уголовное дело, которое в настоящее время находится в центральном аппарате СК.

Кто такая Елена Лопаева

Будущая чиновница родилась в Перми в 1969 году, окончила экономический и юридический факультеты Пермского государственного университета, продолжила обучение в Москве в Высшей школе экономики. В 1997-м она пришла в Комитет по культуре и искусству Администрации Перми, где сделала блестящую карьеру. С 2001 по 2004 год она трудилась заместителем председателя Комитета социальной защиты населения Пермской области по экономике. Затем работала директором в частных компаниях.

В 2009 году Лопаева становится президентом Фонда развития Пермского края, который участвовал в проектах бывшего губернатора края Олега Чиркунова. В то время она могла сработаться с Максимом Решетниковым, который занимал различные должности в аппарате губернатора. Когда в 2013 году Решетников получил министерский портфель в Правительстве Москвы и стал руководителем Департамента экономической политики и развития города Москвы, к нему в департамент трудоустроилась и Лопаева. А в 2017-м, когда Решетников вернулся в Пермь губернаторствовать, — она возглавила его аппарат.

В Сети доступна московская декларация Лопаевой за 2013 год. Уже тогда её семья задекларировала несколько квартир, в том числе и в Италии, дом и множество земельных участков общей площадью около 318 тысяч квадратных метров. Также её супруг задекларировал два нежилых строения (в том числе и баня 108 кв. м), административное здание и даже железнодорожный подъездной путь. Супруг Лопаевой зарегистрировал ещё два премиальных авто — спорткар Porsche Panamera 4s, внедорожник Mercedes-Benz GLE 450 и дорогостоящую сельскохозяйственную технику.

Впервые Лопаева упоминалась в уголовном деле о ремонте коридора в администрации губернатора, за который должен был заплатить тот самый фонд "Содействие – XXI век". Сам Решетников был тогда в отпуске, а Лопаева допустила к ремонту компанию без положенных в таких случаях конкурентных процедур. Несмотря на разгоревшийся скандал, тогда Лопаевой удалось избежать уголовных проблем, а вину на себя взяла простой консультант отдела правового и хозяйственного обеспечения. Не исключено, что теперь, после задержания Лопаевой, следствие может вернуться и к тому эпизоду.

После перехода Решетникова в федеральное правительство на высокую должность министра экономического развития в 2020 году Лопаева уволилась и переехала в Москву. Однако лакомую должность ей уже никто не предлагал — чиновницу обвиняли в причастности к хищениям практически с самого начала возбуждения уголовного дела в 2017 году тогда ещё в отношении неустановленных лиц.

Скромный фонд с миллиардными счетами

По данным следствия, фонд "Содействие – XXI век" принимал крупные пожертвования от крупнейших налогоплательщиков Пермского края для реализации краевых проектов, которые, по мнению следователей, могли проходить в обход бюджета и конкурсных процедур.

Согласно базе СПАРК, в 2017 году в фонд поступило 1,14 миллиарда рублей, в следующем году объём достиг уже 1,5 миллиарда. Несмотря на столь внушительные суммы, сам фонд занимает небольшое помещение в несколько комнат без табличек и указателей.

© СПАРК

В 2017–2020 годы фонд возглавляла некая Елена Найданова, которая заключила со следствием досудебное соглашение и призналась в обналичивании поступавших в фонд средств. Именно Найданова могла сообщить следствию, что распоряжалась деньгами по указанию Лопаевой, перечисляя средства на подконтрольные ей компании. Средства со счетов фонда могли также переводиться на банковские депозиты, а полученные проценты направляться на премии чиновникам.

Согласно базе СПАРК, единственным учредителем фонда "Содействие – XXI век" является директор КГАУК "Пермкино" Павел Печёнкин. Хотя сам он уже заявлял, что якобы давно вышел из состава учредителей. Возможно, Печёнкин может быть номиналом. По информации следствия, в результате действия коррупционеров краевому бюджету был нанесён ущерб в размере 250 млн рублей.

Известно, что после показаний Найдановой к следователю на допрос вызывали также вице-премьера края Антона Клепикова, который стал вице-премьером краевого правительства в мае 2018 года и курировал образование, культуру, туризм и спорт. В 2019 году чиновник был назначен руководителем рабочей группы по подготовке к 300-летнему юбилею Перми. По данным следствия, деньги фонда поступали на счета государственного учреждения "Центр спортивной подготовки Пермского края", откуда перетекали в аффилированные с Клепиковым компании, например в ВО "Пермская ярмарка". После назначения Клепикова в краевую администрацию он передал доли своих компаний в доверительное управление своей супруге Дарье.

Дарья Клепикова. Фото © VK / Дарья Клепикова (Тимолянова)

Не исключено, что Клепиков тоже вскоре станет фигурантом уголовного дела о мошенничестве.

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