Не бывает чужих долгов: Россиян всё чаще заставляют оплачивать задолженности, которых они не делали Всё чаще возникают ситуации, при которых россиянам приходится платить по долгам, которые они не делали. На что обратить внимание, чтобы не оказаться вынужденным должником, разбирался Лайф. 26 января, 21:40 Фото © Shutterstock

Согласно данным Росстата, в прошлом году сумма долгов россиян за жилищно-коммунальные услуги составила более 1,438 трлн рублей. Цифра весьма внушительная. Но дело не только в том, что часть граждан подчас не имеет финансовой возможности оплатить потреблённые ими ресурсы и услуги. Оказывается, что среди должников фигурируют россияне, с которых пытаются взыскать чужие долги, и разбирательства по таким случаям тянутся годами.

Расплата за фиктивную регистрацию

Фото © ТАСС / Сергей Коньков

Марина Сергеевна для того, чтобы работать бухгалтером в Москве, переехала из Кирова ещё в начале 2019 года. При приёме на работу у женщины потребовали оформить регистрацию в столице. Хотя трудовое законодательство и не предусматривает такое требование, Марина Сергеевна решила, что работа для неё слишком важна, поэтому с условиями работодателя согласилась. К сожалению, хозяева квартиры, которую арендовала для себя кировчанка, даже во временной регистрации категорически отказали. Но коллега по работе согласилась зарегистрировать Марину Сергеевну у себя без реального проживания. Такой вариант всех устроил. И женщина стала работать в бухгалтерии крупной московской компании. А через год коллега, которая оформила кировчанке регистрацию в своей квартире, из компании уволилась. Но она заверила Марину Сергеевну, что её регистрацию прекращать не будет, и обещание своё сдержала. И вопрос с регистрацией не беспокоил Марину Сергеевну до тех пор, пока ещё через полгода с карточного счёта кировчанки не исчезла солидная сумма. В ходе разбирательства выяснилось, что деньги с карты списали судебные приставы. Оказывается, у хозяйки квартиры, где была фактически зарегистрирована Марина Сергеевна, накопился долг по оплате коммунальных услуг за два года. Вот приставы и решили, что часть долга можно погасить за счёт иных лиц, зарегистрированных в квартире должника. Такое действие закон позволяет (пункт 7 статьи 31 Жилищного кодекса РФ). Марина Сергеевна обратилась к бывшей коллеге с предложением возместить списанное приставами. Но та заявила, что деньгами не располагает, и посоветовала вернуть свои средства через судебный иск к приставам. Кировчанка так и сделала, но суд вынес решение не в её пользу. Судья посчитала, что, так как женщина не может предоставить никакого документального подтверждения проживания в Москве по другому адресу либо факт оплаты коммунальных платежей за другую квартиру, значит, она проживала совместно со своей бывшей коллегой. Тем более что та предоставила приставам договор, заверенный подписью Марины Сергеевны, в котором значилось, что та обязуется своевременно вносить плату за все коммунальные услуги.

— Марина Сергеевна стала ответчиком по чужим долгам, потому что сама нарушила миграционное законодательство (положениями закона № 5242-1 и Постановления Правительства России № 713 за это предусмотрена ответственность вплоть до уголовной по статье 322.2. УК РФ. — Прим. Лайфа). Когда женщина решила выполнить пожелания своего нанимателя, то ей ни в коем случае не следовало оформлять фиктивную регистрацию, — считает заведующий "Западной коллегией адвокатов" города Москвы Александр Инютин. — Так как у Марины Сергеевны нет документов о расходах по оплате коммунальных платежей, значит, и по месту своего фактического временного проживания в Москве женщина вносила арендную плату вчёрную. Совершенно ясно, что если она не оформит настоящую регистрацию, то приставы снова смогут списать средства с её счетов, и это будет законно.

Оплата чужого долга за капремонт

Лестничная клетка муниципального жилого дома после планового косметического ремонта. Фото © ТАСС / Илья Щербаков

Но попасть в ловушку неоплаченных счетов за коммунальные услуги могут не только те, кто арендует жильё, но и его покупатели. Прежде всего это касается тех, кто приобретает недвижимость на вторичном рынке.

Москвичка Елена продала свою двухкомнатную квартиру, которую получила в наследство от родителей, и, использовав вырученные средства как первоначальный взнос по ипотечному кредиту, приобрела более просторную трёхкомнатную. На этапе оформления сделки и риелтор Елены, и банк-кредитор проверяли приобретаемую москвичкой квартиру, но никаких проблем юридического характера тогда выявлено не было (коммунальщики даже выдали справку об отсутствии задолженности). Но через четыре месяца после того, как Елена стала собственником нового жилья, в её почтовом ящике оказалась квитанция, в которой фигурировала задолженность 8000 рублей за капитальный ремонт. Управляющая компания переадресовала претензии Елены в Фонд капитального ремонта (ФКР), который ответил, что более пяти лет назад при ревизии информационной базы произошла техническая ошибка: квартира, имеющая реальную площадь 79 квадратных метров, стала отображаться в системе ФКР как жильё площадью 19 квадратных метров. А теперь фонд сделал перерасчёт и начислил недоимку по платежам за прошлые годы, которую следует оплатить.

— К сожалению, за ошибку фонда платить, скорее всего, всё равно придётся Елене, — считает адвокат Московской областной коллегии адвокатов Богдан Леськив. — Согласно действующему законодательству, взносы за капитальный ремонт подлежат уплате текущим собственником (так установлено частью 3 статьи 158 Жилищного кодекса РФ). В судебной практике известны случаи, когда граждане пытались доказать, что долг за капремонт образовался не по их вине. Но, насколько мне известно, результат был всегда не в их пользу. Суды считают, что услугу по капремонту должен оплачивать потенциальный выгодоприобретатель, то есть тот, кто является текущим собственником недвижимости.

Ошибка у приставов, а проблемы — у гражданина

Сотрудники Службы судебных приставов. Фото © ТАСС / Василий Кузьмиченок

Случаи, когда россияне становятся должниками по ошибке разных ведомств, не так уж и редки. Например, жительница Челябинска обнаружила в своём личном кабинете на портале "Госуслуги" долг 22 000 000 рублей. Женщина обратилась к судебным приставам и указала, что это ошибка. Она сама, насколько могла, провела проверку и установила, что по номерам исполнительных производств, которые были указаны как взыскание её долга, значились люди с другими фамилиями (всего примерно 400 человек). И долги их были совершенно разнообразные: за неуплату алиментов, коммунальных платежей, штрафов. Приставы пообещали с данным вопросом разобраться, но осенью 2021 года просто наложили арест на имущество женщины. Челябинка снова обратилась к тем же приставам. И те подтвердили, что к ней претензий нет, но помочь в освобождении от долга они не могут.

К разбору ситуации подключилась областная прокуратура, которая установила, что на СНИЛС женщины почему-то были оформлены долги всех жителей района, где она зарегистрирована. Сейчас Прокуратура Челябинской области ведёт проверку, насколько законно приставы возбуждали исполнительные производства и как получилось, что взыскание по несуществующим долгам наложили на имущество женщины.

С похожей ситуацией столкнулся и житель Петербурга Виктор, правда, сумма приписываемой ему задолженности была намного скромнее — "всего" 7 000 000 рублей. Его доводы, что исполнительное производство возбуждено по лицам с другой фамилией, приняли во внимание, но только после обращения мужчины в Главное управления Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу. А всего на решение вопроса об исправлении ошибочных претензий потребовалось более четырёх месяцев разбирательств.

— Конечно, ошибки бывают в работе любых госведомств, но если при этом причинён вред правам граждан, то это повод для жёсткой реакции со стороны контролирующих органов, — считает старший юрист компании "Европейский дом права" Залимхан Магомедов. — К сожалению, в текущих реалиях без шумихи в средствах массовой информации это происходит крайне редко. Даже в том случае, если подобные дела рассматривает суд, то для того, чтобы взыскать с госорганов хоть какую-нибудь компенсацию, нужно предоставить документы как минимум о вреде здоровью и доказать, что этот вред возник вследствие действий конкретных должностных лиц.

Уже в течение двух лет в нашей стране действует упрощённая процедура взыскания долгов. Теперь взыскатель может вообще не обращаться к судебным приставам, но, получив судебный приказ или исполнительную надпись нотариуса, идти сразу в банк должника, к его работодателю или, если задолжавший является пенсионером, в Пенсионный фонд России.

С учётом этой ситуации россиянам следует внимательнее относиться к любой информации о задолженности или списании средств со счёта, регулярно проверять свой личный кабинет на портале "Госуслуги" и в банке, а при появлении любых незаконных требований тут же реагировать на них в виде письменных обращений в надзорные органы и быть готовыми отстаивать свои права в суде. Без этого есть риск стать плательщиком по чужим долгам.

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