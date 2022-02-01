Новые правила оплаты больничного: Остаться без денег стало проще Какие проблемы могут возникнуть при оформлении электронного больничного и сколько оплатят по болезни — разбирался Лайф. 31 января, 21:40 Фото © Shutterstock

О том, что с этого года изменился порядок назначения пособий по временной нетрудоспособности, знают все. Теперь больничный лист имеет обязательную цифровую форму, и при его выдаче врач обязан размещать документ о нетрудоспособности россиянина в информационной системе Фонда социального страхования СЭДО (социальный электронный документооборот). При этом информация о больничном должна сразу быть доступна и работодателю, и самому заболевшему через его личный кабинет на портале "Госуслуги" (либо на сайте фонда lk.fss.ru ). А после болезни гражданин не должен предоставлять в бухгалтерию своей компании зелёный листок с печатями, а всего лишь сообщить номер закрытого больничного листа. Поскольку на этот момент все данные для расчёта положенного по больничному пособия уже поступят в соцстрах, фонд назначит выплату из своих средств и перечислит деньги напрямую получателю. В теории всё должно функционировать в автоматическом режиме. И россияне более не обязаны уведомлять работодателей о факте заболевания, так как это будет отражаться в режиме онлайн в системе электронного документооборота Фонда социального страхования, к которой должен быть подключён каждый работодатель.

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Дополнительные документы могут понадобиться

На практике оказалось, что бюрократических процедур и при электронном больничном не избежать. Согласно Постановлению Правительства от 23 ноября 2021 года № 2010, для получения выплат россиянин должен, кроме номера больничного, подать работодателю заявление по установленной форме, копии личных документов, информацию о счёте, на который должны будут производиться выплаты (это делается один раз), в некоторых случаях придётся принести ещё и справки по форме 182н от предыдущих работодателей (без этого не будет учтён прошлый заработок и страховой стаж, а значит, и пособие будет ниже). После этого работодатель должен в течение трёх рабочих дней направить сведения в Фонд социального страхования (ФСС), а тот, в свою очередь, если не найдёт каких-либо ошибок, в течение десяти календарных дней произведёт положенную законом выплату.

Сколько теперь заплатят по больничному

Но самые большие изменения коснулись расчёта сумм, которые положены к выплате по больничному.

Закон № 255-ФЗ "Об обязательном социальном страховании" определил, что выплата по больничному зависит от суммы заработной платы и страхового стажа работника, но не может быть меньше минимального размера оплаты труда (МРОТ). А согласно закону № 406-ФЗ, в текущем году МРОТ установлен в размере 13 890 рублей в месяц.

Больничный лист старого образца. Фото © ТАСС / Александр Колбасов

То есть получается, что: минимальное пособие за день болезни в 2022 году составит 456 рублей 66 копеек (размер МРОТ умножается на 24 месяца — это расчётный период для среднего заработка — и делится на 730 дней).

Но, так как данный вид выплат не входит в перечень, установленный в статье 422 Налогового кодекса РФ, а значит облагается налогом на доходы физических лиц (НДФЛ), от этой суммы нужно отнять 13%. Итого: за день болезни минимально положено 397 рублей 29 копеек.

А вот что касается максимального пособия, то тут ситуация иная.

Во-первых, на максимальное пособие могут рассчитывать только те, у кого страховой стаж (суммарная продолжительность времени уплаты страховых взносов в ФСС) — более восьми лет. При этом сумма фактического заработка не должна превышать максимальную сумму, на которую начисляются страховые взносы на ОСС за каждый год расчётного периода. В 2022 году учитывают предельные базы для страховых взносов за 2021 год (966 000 рублей) и за 2020 год (912 000 рублей). Значит, максимальная выплата по больничному в 2022 году не может превышать 2572 рубля 60 копеек в день (максимум за 2020 год плюс максимум за 2021 год) / 730 дней минус 13%. Итого: максимально 2238 рублей 16 копеек в день.

Получается, что если человек болел 14 дней (наиболее распространённый период длительности нахождения на больничном), то предельный размер пособия, на который он может рассчитывать, составит 31 334 рубля 26 копеек.

— Очевидно, что такая выплата по болезни не может устраивать тех, у кого заработок превышает 78 000 рублей в месяц (максимальный размер возможного месячного пособия по болезни. — Прим. Лайфа), — считает руководитель регионального Центра социальных выплат Светлана Короткова. — Наверное, поэтому некоторые россияне трудоспособного возраста предпочитают официально больничные не оформлять и до последнего переносить болезнь на ногах либо брать несколько дней отпуска за свой счёт, так им получается финансово выгоднее. Как это может отразиться на развитии хронических заболеваний россиян и на продолжительность их жизни — покажет статистика следующих десятилетий.

Пока, согласно данным крупнейших российских компаний онлайн-рекрутмента, около половины россиян опасаются, что при оформлении листка нетрудоспособности могут потерять в доходах. При этом оказалось, что некоторая часть опрошенных (около 20%) сообщили, что даже в период коронавируса старались больничный не оформлять, а договариваться с работодателем.

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