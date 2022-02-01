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Новые правила оплаты больничного: Остаться без денег стало проще

Какие проблемы могут возникнуть при оформлении электронного больничного и сколько оплатят по болезни — разбирался Лайф.

31 января, 21:40
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

О том, что с этого года изменился порядок назначения пособий по временной нетрудоспособности, знают все. Теперь больничный лист имеет обязательную цифровую форму, и при его выдаче врач обязан размещать документ о нетрудоспособности россиянина в информационной системе Фонда социального страхования СЭДО (социальный электронный документооборот). При этом информация о больничном должна сразу быть доступна и работодателю, и самому заболевшему через его личный кабинет на портале "Госуслуги" (либо на сайте фонда lk.fss.ru). А после болезни гражданин не должен предоставлять в бухгалтерию своей компании зелёный листок с печатями, а всего лишь сообщить номер закрытого больничного листа. Поскольку на этот момент все данные для расчёта положенного по больничному пособия уже поступят в соцстрах, фонд назначит выплату из своих средств и перечислит деньги напрямую получателю. В теории всё должно функционировать в автоматическом режиме. И россияне более не обязаны уведомлять работодателей о факте заболевания, так как это будет отражаться в режиме онлайн в системе электронного документооборота Фонда социального страхования, к которой должен быть подключён каждый работодатель.

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

Дополнительные документы могут понадобиться

На практике оказалось, что бюрократических процедур и при электронном больничном не избежать. Согласно Постановлению Правительства от 23 ноября 2021 года № 2010, для получения выплат россиянин должен, кроме номера больничного, подать работодателю заявление по установленной форме, копии личных документов, информацию о счёте, на который должны будут производиться выплаты (это делается один раз), в некоторых случаях придётся принести ещё и справки по форме 182н от предыдущих работодателей (без этого не будет учтён прошлый заработок и страховой стаж, а значит, и пособие будет ниже). После этого работодатель должен в течение трёх рабочих дней направить сведения в Фонд социального страхования (ФСС), а тот, в свою очередь, если не найдёт каких-либо ошибок, в течение десяти календарных дней произведёт положенную законом выплату.

Сколько теперь заплатят по больничному

Но самые большие изменения коснулись расчёта сумм, которые положены к выплате по больничному.

Закон № 255-ФЗ "Об обязательном социальном страховании" определил, что выплата по больничному зависит от суммы заработной платы и страхового стажа работника, но не может быть меньше минимального размера оплаты труда (МРОТ). А согласно закону № 406-ФЗ, в текущем году МРОТ установлен в размере 13 890 рублей в месяц.

Больничный лист старого образца. Фото © ТАСС / Александр Колбасов

Больничный лист старого образца. Фото © ТАСС / Александр Колбасов

То есть получается, что: минимальное пособие за день болезни в 2022 году составит 456 рублей 66 копеек (размер МРОТ умножается на 24 месяца — это расчётный период для среднего заработка — и делится на 730 дней).

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Но, так как данный вид выплат не входит в перечень, установленный в статье 422 Налогового кодекса РФ, а значит облагается налогом на доходы физических лиц (НДФЛ), от этой суммы нужно отнять 13%. Итого: за день болезни минимально положено 397 рублей 29 копеек.

А вот что касается максимального пособия, то тут ситуация иная.

Во-первых, на максимальное пособие могут рассчитывать только те, у кого страховой стаж (суммарная продолжительность времени уплаты страховых взносов в ФСС) — более восьми лет. При этом сумма фактического заработка не должна превышать максимальную сумму, на которую начисляются страховые взносы на ОСС за каждый год расчётного периода. В 2022 году учитывают предельные базы для страховых взносов за 2021 год (966 000 рублей) и за 2020 год (912 000 рублей). Значит, максимальная выплата по больничному в 2022 году не может превышать 2572 рубля 60 копеек в день (максимум за 2020 год плюс максимум за 2021 год) / 730 дней минус 13%. Итого: максимально 2238 рублей 16 копеек в день.

Получается, что если человек болел 14 дней (наиболее распространённый период длительности нахождения на больничном), то предельный размер пособия, на который он может рассчитывать, составит 31 334 рубля 26 копеек.

Очевидно, что такая выплата по болезни не может устраивать тех, у кого заработок превышает 78 000 рублей в месяц (максимальный размер возможного месячного пособия по болезни. — Прим. Лайфа), — считает руководитель регионального Центра социальных выплат Светлана Короткова. — Наверное, поэтому некоторые россияне трудоспособного возраста предпочитают официально больничные не оформлять и до последнего переносить болезнь на ногах либо брать несколько дней отпуска за свой счёт, так им получается финансово выгоднее. Как это может отразиться на развитии хронических заболеваний россиян и на продолжительность их жизни — покажет статистика следующих десятилетий.

Пока, согласно данным крупнейших российских компаний онлайн-рекрутмента, около половины россиян опасаются, что при оформлении листка нетрудоспособности могут потерять в доходах. При этом оказалось, что некоторая часть опрошенных (около 20%) сообщили, что даже в период коронавируса старались больничный не оформлять, а договариваться с работодателем.

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Авторы
Максим Греков
Максим Греков

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