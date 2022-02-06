Геомагнитный нокдаун: Учёные нашли под Гренландией следы жуткой аномалии прошлого, которая может повториться Учёные из Европы считают, что риск повторения уникальной планетарной трагедии из-за изменения климата значительно выше, чем считалось ранее. 5 февраля, 21:40 Планета Земля на фоне Солнца, концепция солнечной активности, геомагнитная буря. Фото © Shutterstock

Нормальное давление

Недавно опубликованное исследование учёных Лундского университета встревожило весь научный мир. Геофизики выяснили, что почти 9200 лет назад на мир обрушилась аномально мощная солнечная буря, причём это случилось в тот момент, когда она произойти вроде бы не могла. Если такое случится сегодня, последствия могут оказаться непоправимыми. В кернах гренландских и антарктических льдов исследователи обнаружили высокое содержание изотопов бериллия-10 и хлора-36. Бериллий-10 и хлор-36 образуются от взаимодействия высокоэнергетических частиц из космоса с атмосферой Земли и свидетельствуют о том, что активность Солнца существенно повышалась на короткий период времени.

"Такое происходит, когда выбросы корональной массы и солнечные вспышки ускоряют попадание частиц в межпланетную среду", — пояснил профессор Лундского университета Раймунд Мюшелер.

Другими словами, 9125 лет назад (7176 год до н.э.) на Землю обрушилась солнечная буря в несколько раз мощнее, чем любое подобное явление, которое учёные могли наблюдать с помощью нейтронных мониторов (время космической эры, наступившей в 50-х). Если вернуться на 9200 лет назад, в то время человечество активно заселяло Землю. Примерно этим периодом датируется существование Чатал-Хююк , крупнейшей стоянки времён керамического неолита. В этот же период на территории современного Екатеринбурга возникли первые поселения. А на территории нынешней Сахары, совсем не похожей на современную пустыню, процветало скотоводство. Кто расскажет о том времени, если прообраз письменности появится только два тысячелетия спустя? Только льды. Благо современная наука умеет и анализировать, и достраивать несуществующие связи.

Библейская солнечная буря

Современная наука считает, что геомагнитные бури провоцируются потоками солнечного ветра и направляются межпланетным магнитным полем. Потоки — это плазма, "вылетающая" из корональных дыр в местах размыкания магнитных полей, как горячая вода из подземной трубы. Периодичность появления бурь составляет примерно 10–11 лет. Если брать годы солнечного максимума, то в этот период человечество до 50% годового времени живёт в условиях умеренных и сильных бурь. За жизнь человек, как правило, переживает 2250 бурь, или 15 лет непрерывной бури, если "вырезать и смонтировать" самые бурные геомагнитные моменты.

Солнечная буря, солнечная вспышка. Фото © Shutterstock

В 1989 году из-за бури, спровоцированной солнечной активностью, была обесточена канадская провинция Квебек, во Флориде и Техасе жители наблюдали северные сияния, которых там раньше не было. "Хэллоуинские бури" 2003 года обесточили большую часть Европы и уничтожили трансформаторы в ЮАР. Есть и менее очевидные последствия солнечных бурь, но они скорее в ведении космологии и социологии.

Учёный Александр Чижевский вывел закономерность между эпидемиями и солнечной активностью. Магнитные бури влияют на рост заболеваний сердечно-сосудистой системы, от них зависит даже психическое здоровье землян. Социолог Питирим Сорокин впервые сопоставил данные "солнечных бурь" с социальными показателями и предположил, что многие социальные потрясения, включая революции, гонку вооружений, появление тоталитарных сект и даже сдвиги в культуре, релевантны определённым космическим периодам. Экономист Кондратьев, исходя из магнитной активности, вывел периодические циклы подъёма и спада в мировой экономике.

Интернет-магазин уйдёт в прошлое

Правда в том, что, как бы учёные ни стремились всё объяснить и вписать в циклы, природа и космос всегда найдут чем удивить. По словам Раймунда Мюшеллера из Университета Лунда, в последние пару десятилетий наука уделяет солнечным бурям особое внимание, потому что это один из тех факторов, к которому человечество особенно чувствительно.

Солнечное затмение. Фото © Shutterstock

9125 лет назад Солнце находилось в одной из самых спокойных фаз. То есть никакой бури, а особенно — беспрецедентно мощной, произойти не должно было. Даже слабая солнечная буря влияет на работу спутников и самолётов, что уж говорить о "солнечном цунами"? Разрушения могут оказаться масштабными. И хотя магнитное поле Земли защищает землян как от солнечного ветра, так и от бурь, раз в сто лет защита слабеет. Последняя солнечная буря огромной мощности случилась в 1921 году. В 1998-м такая буря поломала спутник Galaxy IV, из-за чего в США "накрылось" 90 процентов пейджеров.

На конференции SIGCOMM-2021 учёные отметили, что в последние два столетия геомагнитные аномалии бьют именно по средствам связи. В 1859-м и в 1921-м буря нанесла удар по телеграфу. Если в ближайшее время что-то подобное повторится, начнутся отключения интернета по всей Земле. Буря ударит по оптическим линиям дальней связи, даже по подводным кабелям она нанесёт удар. Однако разрушения будут неравномерными: в первую очередь пострадает инфраструктура, расположенная выше экватора, то есть у США и Европы с большой вероятностью "сеть упадёт". Тогда как, к примеру, Китай останется "при интернете".

В 2015 году пользователи портала Reddit пофантазировали на тему "интернет-апокалипсиса", много страшилок там можно было прочитать, включая истории про массовые бунты и кибервойны. Но последние два года пандемии тотально изменили подход человечества к интернет-ресурсам, и теперь сценарий может оказаться ещё страшнее. Однако какова вероятность всего этого?

По словам учёного Сангита Абду Джиоти из Калифорнийского университета, вероятность катастрофы — от 1,6 до 12%. Это не так уж мало, учитывая, что многие факторы риска невозможно учесть. А если вспомнить катастрофу, случившуюся 9125 лет назад, станет очевидно, что иногда космическая стихия любит играть "не по правилам".

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