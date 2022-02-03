Коллекторский пресс: Как защититься от агрессивных взыскателей долгов Кредиторы увеличивают прессинг на своих заёмщиков, которые не могут с ними расплатиться. Как теперь защитить свои права, разбирался Лайф. 2 февраля, 21:40 Судебный пристав во время рейда по выселению из квартир должников за неуплату коммунальных услуг. Фото © ТАСС / Руслан Шамуков

Несмотря на рекордную прибыль, банки всё более жёстко стали взыскивать кредиты со своих должников. По данным Федеральной службы судебных приставов (ФССП), по итогам прошлого года в ведомство поступило 40,2 тысячи жалоб на действия взыскателей. Это на 8% больше, чем годом ранее. С одной стороны, действительно россияне стали более грамотными и теперь не стесняются обращаться за защитой, но с другой — и количество должников, которые не могут рассчитаться с банками, стало больше, а сами взыскатели начали работать со значительно большим пристрастием. По статистике, до 18% всех жалоб теперь признаются обоснованными, а ведь ещё недавно этот показатель составлял 8–9%.

На что имеют право коллекторы

Взыскивать долги по закону имеют право только юридические лица, включённые в специальный реестр, который ведёт Федеральная служба судебных приставов. Любые "частные" взыскатели запрещены, за попытку заняться выбиванием долгов такому гражданину грозит штраф до полумиллиона рублей. А если коллекторской деятельностью без внесения в реестр решит заняться ООО или АО, то штраф ещё выше — до двух миллионов рублей.

По закону убеждать должника рассчитаться с кредитором можно строго тремя способами. Во-первых, при переговорах на личной встрече или по телефону. Во-вторых, посредством направления писем и СМС-сообщений через интернет. И, наконец, в-третьих, посылая обычные письма Почтой России.

Работа кол-центра. Фото © Shutterstock

Всё. Больше никаких полномочий у взыскателей нет. Какие-либо угрозы, повреждение имущества, не говоря уже о физической силе, коллекторы применять не вправе. В том числе запрещено и психологическое воздействие: им нельзя оскорблять должников либо какими-то действиями унижать их честь и достоинство. Действовать взыскатели должны с открытым забралом — им также запрещено звонить или отправлять сообщения со скрытых номеров телефонов или левых аккаунтов. А при общении с должником коллектор обязан представиться сам и назвать свою фирму.

Есть ограничения и на само общение: нельзя звонить или отправлять СМС с 22:00 до 8:00 в будние дни и с 20:00 до 9:00 в выходные. Причём беспокоить звонками нельзя более двух раз в неделю, а эсэмэсками — не более четырёх раз.

Как защититься от коллекторов

Если же взыскатель превышает свои полномочия, начинает психологически давить или врать о том, что скоро будет, например, возбуждено уголовное дело или проценты по просроченному долгу вырастут, то есть несколько несложных методик его приструнить.

При звонке лучше всего сразу сказать, что разговор будет записываться (и если есть возможность, действительно его записать), — это всегда хорошо дисциплинирует звонящего. Ни в коем случае не удаляйте СМС с угрозами, если коллекторы испачкали стены или дверь краской, тщательно зафиксируйте всё на камеру и вызовите полицию.

— Если на вас психологически давят, нужно жаловаться в Роспотребнадзор, — говорит Артём Николаев из "Николаев, Рубин и партнёры", — инспекторы запросят у банка и коллекторской компании требуемые документы и займутся расследованием дела. В качестве наказания могут быть применены штрафы или административные воздействия, в отдельных случаях фирму могут лишить права на взыскание долгов. Если же речь идёт не просто о психологическом давлении, а о шантаже, вандализме, угрозах распространить персональные данные, применить физическое насилие, тут надо сразу же вызывать полицию. За это коллектор может сесть за решётку сроком до пяти лет.

Чтобы гарантированно привлечь нечистоплотное коллекторское агентство к ответственности, желательно получить в разговоре данные, которые вам понадобятся впоследствии: ФИО и должность того, кто звонит, название коллекторской компании, адрес фирмы, её ИНН. Если же вам неизвестно название кредитора, то можно узнать данную информацию в бюро кредитных историй — эту информацию они обязаны предоставлять бесплатно два раза в год.

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Впрочем, бывают случаи, когда коллекторы пытаются действовать через других людей — родственников или друзей должника, названивая им.

— Законным такой звонок может быть только в единственном случае: если у коллектора есть письменное согласие заёмщика на возможность обращения к третьим лицам, — говорит юрист Ангелина Моисеева. — Такое согласие действительно могли взять в банке или МФО при подписании договора. Если это так, то такое согласие можно отозвать. Для этого нужно написать заявление в свободной форме, которое направить кредитору и коллекторам по почте заказными письмами с уведомлениями о вручении. А если же такого согласия не давалось, то тогда нужно жаловаться, и такому взыскателю грозят санкции вплоть до исключения из реестра.

Кстати, после того как с момента просрочки прошло четыре месяца, у должника появляется право полностью отказаться от любых личных встреч или звонков от коллекторов. Общение может продолжиться либо через адвоката, либо через Почту России. Для этого также достаточно направить заказное письмо с уведомлением.

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