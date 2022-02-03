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Коллекторский пресс: Как защититься от агрессивных взыскателей долгов

Кредиторы увеличивают прессинг на своих заёмщиков, которые не могут с ними расплатиться. Как теперь защитить свои права, разбирался Лайф.

2 февраля, 21:40
<p>Судебный пристав во время рейда по выселению из квартир должников за неуплату коммунальных услуг. Фото © ТАСС / Руслан Шамуков</p>

Судебный пристав во время рейда по выселению из квартир должников за неуплату коммунальных услуг. Фото © ТАСС / Руслан Шамуков

Несмотря на рекордную прибыль, банки всё более жёстко стали взыскивать кредиты со своих должников. По данным Федеральной службы судебных приставов (ФССП), по итогам прошлого года в ведомство поступило 40,2 тысячи жалоб на действия взыскателей. Это на 8% больше, чем годом ранее. С одной стороны, действительно россияне стали более грамотными и теперь не стесняются обращаться за защитой, но с другой — и количество должников, которые не могут рассчитаться с банками, стало больше, а сами взыскатели начали работать со значительно большим пристрастием. По статистике, до 18% всех жалоб теперь признаются обоснованными, а ведь ещё недавно этот показатель составлял 8–9%.

На что имеют право коллекторы

Взыскивать долги по закону имеют право только юридические лица, включённые в специальный реестр, который ведёт Федеральная служба судебных приставов. Любые "частные" взыскатели запрещены, за попытку заняться выбиванием долгов такому гражданину грозит штраф до полумиллиона рублей. А если коллекторской деятельностью без внесения в реестр решит заняться ООО или АО, то штраф ещё выше — до двух миллионов рублей.

По закону убеждать должника рассчитаться с кредитором можно строго тремя способами. Во-первых, при переговорах на личной встрече или по телефону. Во-вторых, посредством направления писем и СМС-сообщений через интернет. И, наконец, в-третьих, посылая обычные письма Почтой России.

Работа кол-центра. Фото © Shutterstock

Работа кол-центра. Фото © Shutterstock

Всё. Больше никаких полномочий у взыскателей нет. Какие-либо угрозы, повреждение имущества, не говоря уже о физической силе, коллекторы применять не вправе. В том числе запрещено и психологическое воздействие: им нельзя оскорблять должников либо какими-то действиями унижать их честь и достоинство. Действовать взыскатели должны с открытым забралом — им также запрещено звонить или отправлять сообщения со скрытых номеров телефонов или левых аккаунтов. А при общении с должником коллектор обязан представиться сам и назвать свою фирму.

Есть ограничения и на само общение: нельзя звонить или отправлять СМС с 22:00 до 8:00 в будние дни и с 20:00 до 9:00 в выходные. Причём беспокоить звонками нельзя более двух раз в неделю, а эсэмэсками — не более четырёх раз.

Как защититься от коллекторов

Если же взыскатель превышает свои полномочия, начинает психологически давить или врать о том, что скоро будет, например, возбуждено уголовное дело или проценты по просроченному долгу вырастут, то есть несколько несложных методик его приструнить.

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При звонке лучше всего сразу сказать, что разговор будет записываться (и если есть возможность, действительно его записать), — это всегда хорошо дисциплинирует звонящего. Ни в коем случае не удаляйте СМС с угрозами, если коллекторы испачкали стены или дверь краской, тщательно зафиксируйте всё на камеру и вызовите полицию.

Если на вас психологически давят, нужно жаловаться в Роспотребнадзор, — говорит Артём Николаев из "Николаев, Рубин и партнёры", инспекторы запросят у банка и коллекторской компании требуемые документы и займутся расследованием дела. В качестве наказания могут быть применены штрафы или административные воздействия, в отдельных случаях фирму могут лишить права на взыскание долгов. Если же речь идёт не просто о психологическом давлении, а о шантаже, вандализме, угрозах распространить персональные данные, применить физическое насилие, тут надо сразу же вызывать полицию. За это коллектор может сесть за решётку сроком до пяти лет.

Чтобы гарантированно привлечь нечистоплотное коллекторское агентство к ответственности, желательно получить в разговоре данные, которые вам понадобятся впоследствии: ФИО и должность того, кто звонит, название коллекторской компании, адрес фирмы, её ИНН. Если же вам неизвестно название кредитора, то можно узнать данную информацию в бюро кредитных историй — эту информацию они обязаны предоставлять бесплатно два раза в год.

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

Впрочем, бывают случаи, когда коллекторы пытаются действовать через других людей — родственников или друзей должника, названивая им.

Законным такой звонок может быть только в единственном случае: если у коллектора есть письменное согласие заёмщика на возможность обращения к третьим лицам, — говорит юрист Ангелина Моисеева. Такое согласие действительно могли взять в банке или МФО при подписании договора. Если это так, то такое согласие можно отозвать. Для этого нужно написать заявление в свободной форме, которое направить кредитору и коллекторам по почте заказными письмами с уведомлениями о вручении. А если же такого согласия не давалось, то тогда нужно жаловаться, и такому взыскателю грозят санкции вплоть до исключения из реестра.

Кстати, после того как с момента просрочки прошло четыре месяца, у должника появляется право полностью отказаться от любых личных встреч или звонков от коллекторов. Общение может продолжиться либо через адвоката, либо через Почту России. Для этого также достаточно направить заказное письмо с уведомлением.

ФССП приравняла молчание коллекторов в трубку к психологическому давлению

ФССП приравняла молчание коллекторов в трубку к психологическому давлению

Авторы
Александра Баязитова
Александра Баязитова

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