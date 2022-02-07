Действующих клиентов не касается: Как банки обманывают с высокой доходностью по вкладам С начала года банки стали обещать повышенные проценты по вкладам. Насколько реальны заявляемые ставки и возможно ли получить доход выше ключевой ставки, установленной ЦБ, разбирался Лайф. 6 февраля, 21:40 Фото © ТАСС / Евгений Разумный

В прошлом году в попытке обуздать инфляцию Банк России резко ужесточил денежно-кредитную политику и повысил ключевую ставку до 8,5% годовых. Это решение немедленно отразилось ростом ставок по депозитам физических лиц. А с начала этого года банки стали объявлять о возможности для граждан оформить вклад под 10% годовых. Правда, предложения с такой доходностью анонсированы либо на короткий срок, либо для небольших сумм, но психологический эффект эти рекламные цифры возымели. И многие из тех россиян, кто летом прошлого года чуть ли не бегом бежал в банк забирать свои кровные, уже в январе столь же активно снова принесли деньги обратно на вклад. Очевидно, что подобные "поведенческие качели" не укрылись от внимания кредитных организаций. И они решили заполучить в свой оборот и те деньги, что граждане забрали со своих счетов в период низких ставок, и по возможности перетянуть к себе средства, размещённые клиентами у конкурентов. Для этого даже самые крупные российские банки, не стесняясь, объявили, что максимальные проценты по вкладам могут быть выплачены на средства, которых не было на счетах клиентов до даты открытия вклада.

На такую тактику обратил внимание Центробанк. Так, зампред ЦБ Ольга Полякова назвала своеобразными и дифференцированными условия повышения декларируемых банками ставок, когда клиентам обещают максимальную доходность, только если они принесут в банк "новые" деньги либо приобретут какой-то дополнительный (часто вовсе ненужный) финансовый продукт. А руководитель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что практику, когда вкладчик получает повышенную доходность, если приносит деньги из другого банка, регулятор считает дискриминацией.

Но пока Центробанк только заявляет о своём недовольстве в устной форме, банки продолжают делёж денег россиян.

Например:

Сбер использует такой подход в своём, пожалуй, самом массовом продукте "Сбервклад". Если принести "новые" деньги, которых не было в банке последние три месяца, то при размещении на год можно получить дополнительно 1% прибыли.

"Росбанк" для новых вкладчиков накопительного счёта "Акционный" установил ставку 7,5% годовых, но это при условии, если они стали клиентами в течение последних шестидесяти дней на дату обращения за открытием сберегательного счёта "Акционный". Для старых клиентов ставка по этому вкладу 6%.

Промсвязьбанк по вкладу "Сильная ставка" обещает при размещении новых средств повышенную ставку (до 9,15%), которая в зависимости от суммы может быть на 1,3% или на 1,5% выше, чем у тех, кто хотел бы перевести деньги на этот вклад с имеющихся в ПСБ счетов.

Подобные "акции" проводят и другие банки. И россияне в ожидании, пока регулятор примет хоть какие-нибудь действенные меры к упорядочению "дикой" конкуренции, пытаются выгадать, как им поступить: собрать свои сбережения в один банк или диверсифицировать по разным, надеясь на возможное дальнейшее повышение ставок по вкладам.

— Банки — это коммерческие организации. И они стараются из любой ситуации извлечь максимальную выгоду. Поэтому заявляемая ставка по депозиту выше чем 8,5% (размер ключевой ставки ЦБ. — Прим. Лайфа) должна подвергаться сомнению, ведь получить её без выполнения неких особых условий, приносящих выгоду в первую очередь банку, нереально, — утверждает Глеб Задоя, ведущий финансовый эксперт компании "Аналитика онлайн".

Кстати, про то, что особые условия должны быть изложены не мелким шрифтом, а в доступной форме, Центробанк заявляет как о грядущей обязанности для всех российских банков. Более того, регулятор уже анонсировал проект своих указаний с требованиями исполнения закона № 324-ФЗ, который вступает в силу с 3 июля. Предполагается, что для договоров банковского вклада будет предусмотрена обязательная табличная форма, в которой должны отразиться условия вклада. Размещаться эта таблица должна будет в начале договора, а также на сайте и в офисах банка.

Вполне вероятно, что при вступлении в силу анонсированного ЦБ закона ставки по вкладам снова изменятся. В связи с этим некоторые эксперты считают, что россиянам уже сейчас надо позаботиться о выгодном использовании своих накоплений. И возможности для этого есть.

— Сегодня для получения максимальной доходности именно от банковских вкладов нет смысла размещать свои деньги на длительный срок, — пояснил начальник аналитического отдела компании "Риком-Траст" Олег Абелев. — Именно поэтому сейчас у частных клиентов популярны не классические депозиты, а накопительные счета, деньги на которые можно вносить и снимать хоть каждый день, а проценты начисляются на ежедневный остаток. И они, как правило, близки к ставке ЦБ, только начисляются по другой схеме, что не исключает доходности больше, чем по депозитам.

И действительно, в ряде случаев свободный доступ к своим деньгам, которые к тому же приносят доход, является отнюдь не плохим решением. На начало февраля в лидерах по востребованности оказались следующие накопительные счета.

Накопительный счёт ПРОМО для новых клиентов от "Локо-банка" (название говорит само за себя).

Заявленная доходность — 8,6% годовых на первые два месяца (при наличии промокода — ещё 0,1%), далее 7,1% годовых. Начисление процентов производится на ежедневный остаток, а вот выплата — ежемесячно. Максимальная сумма счёта — 15 000 000 рублей.

Накопительный "Альфа-счёт", предлагаемый "Альфа-банком".

Ставка 8,5% годовых для новых клиентов на первые два месяца, далее (начнёт действовать требование по обязательным покупкам по дебетовой карте не менее чем на 10 000 рублей в месяц) будет 8% годовых, а без карточных трат ставка составит 4% годовых. Проценты капитализируются и выплачиваются ежемесячно. Максимальная сумма — до 1 500 000 рублей.

Накопительный счёт "Управляй процентом", предлагаемый "Газпромбанком".

Ставка 10% на первые два месяца, далее придётся либо закрывать счёт, либо выполнять требование ежемесячного пополнения счёта, но даже в этом случае — максимум 8,25% годовых. Проценты начисляются на минимальный остаток по счёту, а выплачиваются в первый рабочий день месяца, следующий за расчётным периодом, и в дату закрытия счёта. Максимальная сумма — до 1 500 000 рублей.

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