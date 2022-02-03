Вышел сухим из воды: Как комментатор "Матч ТВ" Генич попал в громкий скандал, но спокойно продолжает работать дальше Известного журналиста обвинили в публичном оправдании насилия 3 февраля, 10:42 Константин Генич. Фото © Instagram / genichkonstantin

Один из самых ярких спортивных комментаторов на российском телевидении Константин Генич неожиданно для себя и для многих попал в грандиозный скандал. Для многих это был настоящий шок, ведь ранее в подобных историях он замечен не был, в отличие от того же Дмитрия Губерниева.

"Кто из нас так не делал?"

Произошло всё скандальное действо в эфире шоу "Коммент.Live". Для тех, кто не знает, это шоу на отдельном YouTube-канале, где известные комментаторы (в их числе и Генич, и Нобель Арустамян, и Роман Гутцайт) обсуждают самые разные темы. На этот раз предметом обсуждения стала ситуация с футболистом "Манчестер Юнайтед" Мейсоном Гринвудом.

Тот, если вы забыли, подозревается в избиении своей девушки и попытках склонить её к сексу. Пострадавшая в своём инстаграме показала синяки и выложила аудиозапись, на которой можно услышать, как Гринвуд в грубой форме заставляет девушку заняться с ним сексом, хотя та явно против. Сейчас футболиста выпустили под залог, однако тренироваться и играть за МЮ в ближайшее время он не будет.

Вернёмся в студию "Коммент.Live". Там ситуация обсуждалась достаточно активно, а пиком стала шутка Генича. Как он сам позже признал, далеко не самая удачная, мягко скажем.

— Она выложила ещё аудио, где Гринвуд принуждает её к сексу: "Я хочу тебя трахнуть. Мне плевать, что ты не хочешь". Ну кто из нас, спрашивается, так не делал? — сказал Генич, изрядно рассмешив этим всех собравшихся в студии.

Достаточно резкая шутка на больную для целого ряда людей тему не могла остаться незамеченной. Обратила на неё внимание блогер и феминистка Лиза Лазерсон, которая была в шоке от услышанного.

— Не верю, что вижу такое. Комментатор "Матч ТВ" Константин Генич оправдывает изнасилования в самом популярном футбольном стриме. <...> Какой же ад! Ждём, что Константин Генич публично извинится, а "Матч ТВ" заявит, что оправдание насилия непозволительно, — написала Лазерсон.

Прошло буквально два часа после того, как Лазерсон написала пост в своём телеграм-канале, и Генич ответил ей. Поняв, что шутка действительно получилась крайне неудачной, комментатор решил пойти по абсолютно понятному пути и хорошо проторенной дорожке.

— Дорогая Лиза! Хочу извиниться перед вами и всеми, кого задела моя неудачная "шутка" в очередном выпуске "Коммент.Live". Я ни в коем случае не поддерживаю никакую форму насилия: будь то моральная и физическая, — написал Генич в своём телеграм-канале.

"Остановитесь, пожалуйста"

Константин Генич. Фото © Instagram / genichkonstantin

Отделаться одними извинениями (в данном случае "одними" — это именно о количестве. — Прим. Лайфа) у Генича не получилось. Волна хейта поднялась очень даже серьёзная. Судя по всему, сильнее всего комментатору доставалось в соцсетях, куда ему писали разъярённые противники мнений, подобных тому, что он высказал в своей шутке.

— Ещё раз. И последний. Извините, с кем не бывает. Осуждаю любое насилие, а уж насилие по отношению к женщине — вдвойне! У меня у самого две дочери! И то, что мне сегодня пишут многие люди, чудовищно. Угрозы, хамство, пожелания, чтобы моим дочерям было так же ***, и т.п. Я был не прав и это признаю. Остановитесь, пожалуйста. Живите дружно, — написал Генич через три часа после первой порции извинений.

Стоит признать, что Генич достаточно оперативно отреагировал на ситуацию и оперативно принёс извинения. И не одну, а сразу две версии. Забавно, что во втором тексте он привёл аргумент "с кем не бывает". Примерно тот же, что и в ставшей "легендарной" шутке.

Отметим и то, что произошло всё это на фоне совсем ещё недавнего скандала с "Наташами", в который угодила медиаслужба ЦСКА. Тогда люди лишались должностей, отстранялись от работы, хотя тоже выкатили оперативно порцию извинений. Ситуацию обсуждали долго, но в итоге как-то всё угомонилось.

С Геничем история совершенно иная. Произошло это не в эфире "Матч ТВ", а потому ждать какой-то реакции от канала, наверное, бессмысленно. "Коммент.Шоу" и "Коммент.Live" — отдельные, давно зарекомендовавшие себя проекты. К слову, вечером того же дня Генич спокойно комментировал матч "Селтик" — "Рейнджерс" в прямом эфире главного спортивного канала страны.

Хочется верить лишь в то, что все стороны конфликта вынесли из него правильные уроки. Генич признал ошибки и публично извинился — всё правильно и логично. Хейтерам же, наверное, не стоит тратить свои силы и нервы на различные грубости в адрес комментатора.

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