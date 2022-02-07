Наркобарон с депутатским мандатом: Как народный избранник в Ярославской области попался с лабораторией мефедрона В Ярославле разгорается криминальный скандал — сельского депутата и сына местного парламентария Александра Бортникова обвиняют в производстве наркотиков. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. 7 февраля, 17:41 Александр Бортников. Коллаж © LIFE. Фото © instagram.com/a.bortnikov

— Противоправные действия, в которых его обвиняют, за гранью разумного и не поддаются никаким объяснениям! — так отреагировала пресс-служба ярославского отделения партии "Единая Россия" на арест 28-летнего Александра Бортникова, который числился депутатом небольшого Некрасовского сельского поселения. Партийцы до сих пор не могут поверить, что Бортников вместе с двумя молодыми подельниками (26 лет и 21 год) организовали в частном доме самую настоящую нарколабораторию по производству синтетического наркотика — мефедрона. Сегодня Бортникова исключили из партии за дискредитацию.

Александр Бортников. Фото © instagram.com/a. bortnikov

По версии силовиков, нарколаборатория заработала ещё в начале декабря прошлого года. Неудачливые дельцы были задержаны оперативниками регионального УФСБ на производстве — в доме садового товарищества в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области. Интересно, что операция прошла ещё 16 января.

В Кировском районном суде рассказали Лайфу, что фигурантов дела заключили под стражу на два месяца — до 15 марта. Обнаруженные в доме три кило мефедрона считаются особо крупным размером, поэтому, если все обвинения останутся в силе и дело закончится приговором, Бортников с компанией выйдут на свободу ещё очень не скоро.

Согласно официальному сообщению СК, задержанным уже предъявлено обвинение по пятой части статьи 228.1 УК (незаконное производство наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере). Им грозит до 20 лет лишения свободы или даже пожизненное заключение. Третьего февраля фигуранты дела пытались оспорить арест, однако суд оставил их под стражей, несмотря на то что у Бортникова есть несовершеннолетний ребёнок.

На снятом оперативниками видео задержанный Александр Бортников сначала не хочет произносить своё отчество — Игоревич. Поскольку его отец — 51-летний Игорь Дмитриевич Бортников — с 2012 года является депутатом Фрунзенского района города Ярославля, возглавляя муниципальную Комиссию по вопросам управления и распоряжения городской собственностью. Также Бортников-старший — член "Единой России", президент ярославского теннисного клуба, создатель Фонда помощи животным и крупный бизнесмен в сфере недвижимости. Пойманный с поличным сын депутата официально был трудоустроен его замом в риелторском агентстве "Элитный квартал".

Депутат Игорь Бортников. Фото © instagram.com/igorbortnikov

В сентябре 2022 года пройдут выборы в Ярославскую гордуму, однако Бортников-старший вряд ли туда вернётся — обвинения против его сына достаточно серьёзные. Депутат пока отказывается общаться с журналистами по этому поводу.

Яблоко от яблони?

Бортников-старший также упоминался в скандалах. Местные СМИ писали о жителе Ярославля Александре Ленском, который в 2009 году решил улучшить свои жилищные условия и был обманут. По словам мужчины, он обратился для юридического сопровождения в ООО "Кумир", которым на тот момент руководил Игорь Бортников. Якобы Бортников лично пригласил Ленского в VIP-зал и убедил его подписать невыгодный ему договор, из-за чего тот лишился почти трёх миллионов рублей и остался при этом без квартиры.

Отец и сын Бортниковы. Фото © instagram.com/a.bortnikov

Сообщается, что уголовное дело о мошенничестве несколько раз приостанавливалось в связи с невозможностью установить обвиняемого. Последний раз его возобновляли в 2014 году, когда Ленский официально был объявлен потерпевшим. Бортников к тому времени уже заседал в муниципальном совете. Дело вновь застопорилось.

Считаете ли вы, что наказание за изготовление наркотиков необходимо ужесточить? да, должно быть максимально строгое наказание нет, пусть всё остаётся, как есть нет, наказание и так слишком строгое, можно даже уменьшить

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