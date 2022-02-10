Секс-рабство по желанию: Что скрывала 30-летняя стюардесса из Воронежа, которая исчезла в Турции Девушка звонила родственникам и дрожащим голосом рассказывала, что не может сказать, что с ней случилось, так как телефон прослушивают. 9 февраля, 21:40 Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock, Mamba.ru / Мася

Мужчины всегда провожали Таню взглядом. Белокурые локоны, большие голубые глаза и пышные формы — как тут удержаться? Кажется, что тогда девушка не понимала, как действует её внешность на противоположный пол и поэтому довольствовалась малым. Например, в 18 лет она вышла замуж за первую любовь, которая в будущем принесёт ей одно разочарование.

После свадьбы Таня с новоиспечённым мужем жили на съёмной квартире в Воронеже, и тогда она отучилась на мастера по маникюру. От былых планов молодой красавицы не осталось и следа. А ведь так хотелось собственную квартиру, помогать маме деньгами, завести семью. Тем временем перед ней сидел супруг, который ни к чему не стремился и тянул её за собой. Тогда в Тане начали происходить изменения, о которых родственники не подозревали до последнего момента.

Татьяна в 2016 году. Фото © Facebook / Татьяна Ходякова

Куда пропала Таня?

Чтобы претворить свои планы в жизнь, Татьяна Ходякова сначала работала стюардессой, а потом уехала на заработки в Турцию. Родственникам она рассказала, что познакомилась в самолёте с мужчиной по имени Апо, который предложил ей работу у себя в ресторане. Такой шанс нельзя было упускать, и она сразу же согласилась при поддержке мужа и всей семьи. Взамен девушка присылала им деньги, оплачивала супругу съёмную квартиру, приезжала всегда с подарками — и абсолютно все были довольны, пока в октябре 2021 года Таня не перестала выходить на связь.

Её телефон включился только 2 ноября. Девушка перезванивает и показывает, где сейчас находится: белая комната, два стола, за одним из которых женщина с чёрными волосами. Таня написала, что это её адвокат и прислала фото, на котором виден её заживший синяк под глазом. Затем последовали странные звонки со стационарных телефонов из небольших турецких городов и маленьких аулов. Таня была буквально сама не своя. Шептала, что её где-то удерживают, а если она решит вернуться на родину, то ей грозит 20 лет тюрьмы. На заднем фоне кричат дети и слышны женские голоса.

Снимки Татьяны Ходяковой с фотосессии и селфи, которая она прислала родственникам из тюрьмы. Фото © Facebook / Татьяна Ходякова и Кадры из видео © YouTube / Россия 1

Вот уже который месяц семья пытается узнать местоположение 30-летней Тани, и каждый день становится для них пыткой. В голову лезут самые ужасные мысли — попала в сексуальное рабство, её завербовали или её используют как суррогатную мать? Тогда мама с сестрой позвонили тому самому Апо, которого Таня представляла как своего возлюбленного.

Его реакция напугала родственников ещё больше. Мужчина уверял, что девушка угнала его машину в пьяном состоянии и попала в аварию, поэтому сейчас она находится в тюрьме. Но от звонка к звонку его версия постоянно менялась. В течение месяца он их кормил обещаниями, что скоро Таня вернётся, пока не перешёл на грубый тон. В конце концов он открестился от их родственницы и послал семью куда подальше.

Подозрительные несостыковки в словах Тани

При этом муж пропавшей девушки спокоен как удав. Ему Таня рассказала, что работает в отеле, про тюрьму речь вообще не заходила. Апо она назвала просто своим знакомым, да и супруг не захотел вдаваться в подробности, даже несмотря на 13 лет брака. Да и какая разница, если раз в месяц ему стабильно приходят деньги?

Семейное фото Татьяны и её мужа и как мужчина выглядит сейчас. Кадры из видео © YouTube / Россия 1

В эфире передачи Андрея Малахова сестре Юлии удалось дозвониться до Тани и разузнать хоть какие-то детали о том, где она может находиться. Пропавшая дрожащим голосом рассказала, что женщины, которых слышно на заднем плане, это такие же подозреваемые, как и она. Что сейчас девушка находится в тюрьме для иностранцев в Кыркларели, но почему — сказать не может. "Юль, я не могу сказать, нам запрещают. Телефон прослушивается, Юль, они запретят мне потом вообще разговаривать по телефону... я не могу на самом деле больше, уже всё, сил нету", — прошептала Таня сестре. В конце она добавила, что это не секс-рабство и её здесь никто не бьёт, после чего звонок резко прервался.

Всё тайное становится явным

Пока родственники не находят себе места, в Сети можно найти анкеты Татьяны на сайтах для взрослых. Судя по всему, девушка ещё до переезда в Турцию подрабатывала незаконным способом. Поэтому возник резонный вопрос — насколько были правдивы её слова о работе официанткой в Стамбуле? Журналисты отправились в тот самый ресторан, работники которого подтвердили, что девушка модельной внешности действительно у них появлялась, но только как посетительница.

По их словам, Таня жила в соседнем отеле, а сюда приходила в поисках клиентов. Это распространённая схема в Турции. Представительницы древнейшей профессии гуляют по местным заведениям в ожидании клиентов, а полученную прибыль делят с "хозяином", который в свою очередь обеспечивает им безопасность. Например, в случае если проститутку ловит полиция, то он выкупает её за тысячу долларов. Иначе арестованной придётся сидеть в камере в течение двух месяцев. В среднем девушки получают 100 долларов за час, 50% из которых потом приходится отдавать сутенёру.

Скриншот с сайта интим-услуг

По одной из версий, так Таня и оказалась за решёткой, а Апо был её сутенёром. В разговоре с журналистами он всячески отрицал, что у них были отношения, ведь он женатый человек с двумя детьми. "Она вообще ненормальная. Она себе сама план сделала. Говорит, что замуж за меня выйдет и будет со мной", — рассказал Апо. Однако местные говорят обратное. Якобы парочка не только работала вместе, но и была любовниками. И теперь Таня просто-напросто не хочет возвращаться в Россию, пытаясь решить вопрос с визой, которая давно у неё истекла.

Счастливого финала не будет

В конечном счёте Таню удалось вызволить из тюрьмы, решив вопрос с документами. Но девушка так и не вышла на связь ни с журналистами, которые спасли её, ни с семьёй, которая живёт все эти три месяца в постоянном страхе. Первым делом она поехала к Апо, отказавшись от какой-либо помощи.

Вернётся ли Татьяна домой? Да, как состарится Нет, тут её не ждут

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