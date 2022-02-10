Расчёт стоимости: 10 полезных онлайн-сервисов, которые помогут построить дом под ключ Полезные приложения и сервисы не только помогут посчитать количество нужного стройматериала, но и сэкономят время на поиск строителей. 9 февраля, 21:40 Фото © Shutterstock

Расчёт фундамента онлайн

Построить дом — настоящий квест. Цены на стройматериалы постоянно растут, и то, что казалось неплохой идеей пару лет назад, в 2022 году может превратиться в кошмар и финансовый кризис. Первый вопрос, который нужно решить, — какой фундамент выбрать для строительства дома. В этом может помочь опытный специалист или строительная компания, однако стоимость фундамента может быть завышена. Чтобы примерно понимать объём и стоимость стройматериалов, можно воспользоваться онлайн-сервисами расчёта. В некоторых из них нужно указать тип фундамента и марку бетона — эти данные можно взять из проекта или сметы. Это поможет избежать ненужных расходов.

Расчёт продухов в фундаменте

Если бетон уже куплен, а строители наняты, самое время проверить их инженерные навыки. От продухов в фундаменте зависит, насколько тёплым и сбалансированным по влажности будет подвал. Но получить такие знания без специального образования раньше было нельзя, а теперь расчёт продухов в фундаменте, без которых нельзя построить частный дом, доступен в онлайне. Всё, что нужно, — задать необходимые параметры, остальное сделает программа.

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Металлочерепица или мягкая кровля на крышу

Этот материал дорожает почти постоянно и всегда неожиданно для тех, кто собирается построить дом в режиме максимальной экономии. Большинство калькуляторов кровли не блещут вычурным дизайном, зато вполне функциональны: достаточно ввести параметры, цену и количество необходимых метров — и система вычислит, на какую сумму нужно закупаться.

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Какая крыша лучше — двухскатная или четырёхскатная?

Лучшая крыша та, которая подходит для конкретного проекта, но часто определиться с выбором будущие владельцы не могут по многу недель. Расчёты односкатной и двухскатной крыши отличаются, поэтому сначала нужно определиться с тем, какой тип крыши выбрать, а затем открыть калькулятор крыши и заняться вычислениями.

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Отопление в частном доме

Это один из самых сложных вопросов, которые приходится решать при строительстве дома. Для одноэтажного жилища подойдёт простая система, для двухэтажного может потребоваться специальный насос. Не слышали об этих тонкостях? Не беда. Некоторые калькуляторы стоимости отопления позволяют прикинуть цену всей системы разом, включая радиаторы, насосы, а отправной точкой в этом вопросе станет цена газа, объём помещения и многое другое. Внесите эти данные в калькулятор стоимости отопления в доме — и у строителей будет меньше шансов насчитать больше, чем нужно на самом деле. Там же можно скорректировать систему отопления в зависимости от того, какой котёл рассматривается к установке — газовый или электрический.

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Что выбрать — газоблок или кирпич?

Некоторые онлайн-сервисы для расчёта стоимости создаются кросс-платформенными — их можно скачать в Google Play Market или AppStore. Чаще всего такие приложения появляются на Android, в них закладывается неплохой функционал: можно выбрать тип материала — например, кирпич или газоблок — и посчитать необходимый объём, исходя из проектных данных. Полученные данные можно сверить с данными строителей, а в электронную смету можно сразу заложить стоимость клея или раствора.

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Строительный магазин и калькулятор в одном

Профессиональный строительный калькулятор позволит понять примерный объём финансовых вложений до мелочей. Внутри таких программ часто расписываются тонкости, которых не знают заказчики: например, какой фундамент выбрать для дома исходя из климатической зоны или какой дом лучше строить — каркасный или блочный. Универсальность таких калькуляторов позволяет разрешать концептуальные разногласия между членами семьи или между подрядчиком и заказчиком.

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Электрика под ключ и электромонтажные работы

Если нет детальных знаний о том, какой материал выбрать для электрики и какое сечение должно быть у проводов в доме, то лучше не рисковать и пригласить профессионалов. Услуги электрика недёшевы, но и работают такие люди один раз. Материалы и специалисты редко находятся в одном приложении, поэтому поиск придётся разделить — сначала консультация со специалистом, потом закупка материала, затем поиск электриков.

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Навес из поликарбоната

Приложений для строительства много, и с их помощью можно решить почти все вопросы, связанные со строительством частного дома. Если какой-то онлайн-калькулятор не работает, то ниже в строке поиска обязательно найдётся такой, какой нужен. Потенциальные подрядчики часто делают собственные калькуляторы, особенно когда дело касается небольших работ — например, установки навеса из поликарбоната. Стоимость таких проектов может отличаться, поэтому нужно подбирать наиболее подходящий. В большинстве калькуляторов есть возможность сохранить дизайн, который поможет контролировать монтажников.

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Плитка для ванной и тротуара

На этапе отделки большинство строителей сталкивается с дефицитом средств и пытается сэкономить. Специалисты по строительству отмечают, что нет смысла тратить деньги, закупая больше материала, чем нужно, поэтому можно пользоваться калькуляторами плитки для ванной комнаты или тротуара. Они позволят подобрать оптимальный объём материала исходя из площади объекта. Эти данные можно (а в ряде случаев — нужно) будет сверить с предложениями подрядчиков.

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