Бросок "Кобры": Зачем Россия перебросила в Сирию самолёты со "змеиными" ракетами Американские эксперты считают, что теперь российские ВКС могут "запечатать" любой участок Средиземного моря. 17 февраля, 21:40 Обложка © ТАСС / Минобороны РФ / Вадим Савицкий

Зачем Россия перебросила в Сирию ракетоносцы Ту-22

Впервые российские Ту-22М3 приземлились в Сирии в мае 2021 года. Тогда разговоров об оперативном развёртывании этих самолётов военные не вели, однако уже в начале 2022 года ракетоносцы с крылатыми ракетами были переброшены на авиабазу Хмеймим в ходе учений. Год назад американский журналист Томас Ньюдик отмечал, что переброска этих самолётов в Сирию будет означать конец эпохи доминирования ВМС США в Средиземном море, и, кажется, не ошибся в своих прогнозах.

Изучая переброску самолётов на авиабазу Хмеймим, Ньюдик отметил, что если Ту-22М3 будут взлетать напрямую с базы, то такая техника сможет "закрыть половину Средиземного моря". Однако самое интересное Ньюдик из виду всё-таки упустил. В начале 2022 года Ту-22М3 были переброшены на аэродром Хмеймим в компании истребителей МиГ-31К — носителей гиперзвуковых комплексов "Кинжал", благодаря которым расстановка сил в Средиземном море может коренным образом поменяться.

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Крылатая "Супербуря" и "Кинжал"

На сирийскую авиабазу Хмеймим Ту-22М3 прибыли с необычным вооружением. Фактически, это первый зарубежный вылет на боевое патрулирование с ракетами Х-32. Это одна из самых секретных крылатых ракет, находящихся на вооружении самолётов дальней авиации. Х-32 построена на базе одной из самых технологичных ракет СССР — Х-22, однако в отличие от советской разработки она обладает большим потенциалом. Её дальность с 600 километров увеличена почти до тысячи, а скорость полёта составляет примерно 5,5 тысячи километров в час. За характерную "горку" при подлёте к цели ракету назвали коброй — траектория полёта похожа на стойку, которую ядовитая змея принимает перед броском.

Дальний ракетоносец Ту-22М3 с новой крылатой ракетой Х-32. Фото: Минобороны РФ pic.twitter.com/SOaGUJddt0 — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) February 16, 2022

Сам факт принятия на вооружение ракеты, разработанной ещё в 80-х, долгое время скрывался от общественности сразу по нескольким причинам. Одна из главных — технологичность Х-32, в которой реализовали большую часть недоступных для стран Запада технологий. Помимо увеличенных топливных баков и нового двигателя внутри ракеты находится специальный компьютер (на языке военных — БЦВМ, боевая цифровая вычислительная машина), который контролирует все параметры полёта. Как только система понимает, что ракету обнаружили радаром или начали подавлять специальными сигналами, алгоритмы работы моментально перестраиваются и ракета либо меняет траекторию, либо подключает встроенные средства противодействия.

Несмотря на то что Х-32 считается относительно возрастной, испытания последней модификации начались недавно — лишь в 2010–2013 годах в Ахтубинске и на территории ЛИИ имени Громова в Раменском. Удалось добиться окончательного понимания того, какие перспективы могут ждать уникальную ракету. По мнению бывшего командира бомбардировщика Ту-22, подполковника запаса Петра Билика, переброска Ту-22М3 в Сирию — уникальная учебно-боевая операция и демонстрация боевых возможностей одновременно.

Дальний бомбардировщик Ту-22м3 на российской авиабазе Хмеймим, Сирия. Фото © ТАСС / Пресс-служба Министерства обороны РФ

Дальность машины и характеристики ракеты таковы, что шестой флот США, я думаю, перестанет чувствовать себя в безопасности. Кипр, запад Турции и часть Ионического моря теперь находятся в зоне досягаемости крылатых ракет, но нужно помнить, что М3 — это не только ракеты Х-32, а ещё и "кинжалы", у которых выше дальность и скорость полёта Пётр Билик Бывший командир Ту-22, подполковник запаса ВВС СССР

Гиперзвуковой "Кинжал"

Х-32 стала не единственной сенсацией боевого дежурства Ту-22М3 за рубежом. Размещение в Сирии звена МиГ-31 с комплексами "Кинжал" — тонкий намёк на то, что ждёт американские корабли в акватории Средиземного моря в ближайшие годы. Помимо истребителей, скорость полёта которых приближается к трём тысячам километров в час, "кинжалы" разместят и на ракетоносцах Ту-22М3. Компактные размеры позволяют увеличить боекомплект машины с трёх ракет до четырёх. Для этого придётся лишь немного изменить часть крыла и крепления под фюзеляжем.

Однако боевые возможности самолёта после замены вооружения увеличатся кратно: из-за того, что дальность полёта "Кинжала" минимум вдвое выше, чем у ракет Х-32, а скорость выше в три раза, перехватить её практически невозможно. Бывший помощник командира эсминца ВМС США Cushing Лоуренс Митчелл пояснил, что потолок боевых возможностей современных систем ПВО давно определён.

Демонстрация МиГ-31К с макетом гиперзвуковой ракеты "Кинжал". Фото © kremlin.ru

Шесть тысяч километров в час — это тот предел, за которым требуется смена подхода в уничтожении целей. "Кинжал" летит практически втрое быстрее, его скорость примерно четыре километра в секунду, а некоторые специалисты утверждают, что и выше. У ВМС США пока нет таких ракет, которые могли бы его перехватить. Максимально близко к его характеристикам находится противоракета SM-6, но её эффективность против гиперзвуковых целей не подтверждена официально Лоуренс Митчелл Бывший помощник командира эсминца ВМС США Cushing

В зоне особого внимания

По словам российских и зарубежных экспертов, в зоне ответственности самолётов Ту-22М3 и МиГ-31 с "кинжалами" на борту окажется не только Средиземное море. Бывший военный лётчик, командир Ту-22, полковник дальней авиации в запасе Ильяс Хабибуллин пояснил: в зоне досягаемости такого оружия будут находиться любые корабли оперативных флотов США и сил НАТО.

Я думаю, дежурство в Средиземном море — это только начало. Если разместить звено таких машин где-нибудь в Венесуэле, то есть вероятность, что кошмарить начнут силы четвёртого флота США, в зоне ответственности которого находится вся Южная Америка. Средиземное море выбрано неслучайно. Там высокая активность флотов как США, так и стран НАТО, поэтому поучиться перехвату кораблей, да ещё и с помощью нового оружия, в таком регионе сам бог велел Ильяс Хабибуллин Бывший военный лётчик, командир Ту-22, полковник дальней авиации в запасе

Одним из наиболее вероятных мест постоянного боевого дежурства таких самолётов бывшие лётчики называют Дальний Восток. Если ракетоносцы Ту-22М3 появятся и там, то в зоне перехвата ракет "Кинжал" окажутся все японские ВМС, а также практически весь седьмой флот ВМС США, размещённый в Йокосуке. В перспективе "кинжалы" на специализированных носителях смогут перехватывать корабли любого оперативного соединения ВМС США у российских границ.

Смогут ли ракеты "Кинжал" перехватить американские корабли? Смогут Не смогут Смогут, если их правильно разместить

Авторы Сергей Андреев