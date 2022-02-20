Когда и кто из обычных людей в СССР получал зарплаты министров Оглавление От стахановца до комдива А цены кусались Буровики, бульдозеристы и старатели Средний класс составлял треть В Советском Союзе профессора зарабатывали столько же, сколько министры, а президент Академии наук получал почти вдвое больше генсека. 21954 21954 Обложка © ТАСС / Булдаков Олег

Если почитать "специалистов" на форумах, то зарплаты в СССР были баснословно высокими у всех. Сельские учителя получали по 700 рублей, а преподаватели вузов — по 400. О рабочих уже и говорить не приходится, гребли деньги лопатой. Давайте разберёмся, так ли это. Для примера возьмём сталинскую эпоху перед войной (1940 год) и СССР перед падением (1987 год).

От стахановца до комдива

Согласно ранее засекреченной Статистической таблице ЦСУ СССР, средняя зарплата в промышленности в 1940 году составляла 339 рублей, на водном транспорте — 409, а колхозники и совхозники получали в среднем по 229 рублей. Конечно, были люди, которые получали больше других. Прекрасно зарабатывали стахановцы — западные журналисты даже опасались, что они станут "новыми буржуа". Шахтёры-стахановцы в забое получали до 1600 рублей, а за удачную смену им могли выписать премию в 200 рублей. Коногоны-стахановцы — была такая профессия в шахте — получали 400 рублей. Обычные шахтёры и коногоны получали по 400 и 170 рублей соответственно.

Фото © ТАСС / Бруй Игорь

Следует учитывать, что количество стахановцев вскоре резко выросло, директора заводов снизили расценки: считать зарплату умели и во времена СССР. В 1940 году один только Наркомат боеприпасов докладывал в Кремль, что по заводам у них стахановцев больше 105 тысяч, а ударников труда — 43 тысячи. Вряд ли всем платили бешеные деньги, зато по статистике видно, как скрупулёзно экономисты подсчитывали экономию и доход, которые приносили рацпредложения рабочих.

Средняя зарплата итээровцев в тяжёлой промышленности до войны составляла 490 рублей, в рыбном промысле — 563 рубля, инженеры-строители зарабатывали 527 рублей. Начальник цеха — 600–700 рублей.

Отлично перед войной получали военные. По тарифной сетке, содержавшей 31 разряд, офицеры РККА получали от 550 рублей (1-й разряд) до 3200 рублей (31-й разряд). Лейтенант получал 600 рублей, старлей — 750, капитан — 800, майор, как и военветврач II ранга, — 900 рублей. Начальник дивизии (полковник) зарабатывал уже 1400 рублей, комдив в звании генерал-майора — 1600, комиссар штаба — 2000, командующий армией в звании генерал-лейтенанта — 2600, а начальник генштаба — 3200 рублей.

Хорошие оклады были у работников НКВД. В Центральном аппарате НКВД машинистка получала от 500 до 700 рублей, разведчик II категории — 650, стенографистка — 800, следователь и разведчик I категории — 900. Переводчики, оперуполномоченные и начальники групп — по 1000 рублей, начальник отделения — 1500–2000, начальник части — 2500, начальник главного управления — 3200, нарком внутренних дел — 3500. На местах оклады были "пожиже". Республиканский нарком получал 3000, начальник отделения — 1400, а машинистка — до 600 рублей. В автономных округах, областях и городах машинистки зарабатывали 350 рублей, оперуполномоченные — 750, начальники отделений — 1000, а начальники управлений — 18 000.

Не бедствовали учёные: с 1937 года оклад профессоров, доцентов и заведующих кафедрами составлял 1100 рублей. Директор научного института АН СССР получал от 1500 до 2000 рублей в месяц, руководитель лаборатории — 700–1500, старший научный сотрудник — 600–800, младший научный сотрудник — от 400.

Хорошие заработки были у чиновников центрального аппарата и дипломатов. Все чиновники в СССР, включая секретарей партийных организаций, прокуроров, председателей комиссий, были поделены на семь групп в зависимости от должностных обязанностей и количества населения на подведомственной территории. У первой группы оклад был 250 рублей, у седьмой — 500 рублей. Но это только оклад, на него ещё начислялись различные премии и коэффициенты. В 1940 году председатель райисполкома получал 1400 рублей в месяц, министр — 5000 рублей в месяц. Торговый представитель СССР во Франции имел заработную плату 1300 рублей, а первый секретарь ЦК ВЛКСМ получал 2000 рублей в месяц.

А цены кусались

Фото © ТАСС / Метелица Сергей

Что можно было купить на эти деньги? В Москве килограмм пшеничной муки стоил от 1,80 до 5,60 рубля, гречка — 3,50–4,30, рис — 6,50, макароны — 3,20. Килограмм ржаного или пшеничного хлеба стоил один рубль, бородинского — 2,10, с добавками — 1,70. Французская булка стоила 55 копеек, рожок — 30, плетёнка с маком — 1,64 рубля. Сахар-песок стоил 3,80, 100 граммов индийского чая — от 8 до 12 рублей, пачка соли — 11 копеек, пирожное — один рубль, торт — 8,45, полулитровая банка икры из баклажанов — 2,77, литр томатного сока — 5,60, банка свиной тушёнки — 6,15. Говядина стоила от 5 до 9 рублей, телятина и свинина — 10,60, сосиски — 10, колбаса — 10–18 рублей. Килограмм курицы стоил от 5 до 10 рублей — в зависимости от сорта. Десяток яиц I категории — 5,50. Морковь стоила 80 копеек, яблоки — 4,30, картофель после уборки — 65 копеек, летом — 1,50.

Буровики, бульдозеристы и старатели

Перейдём к 1987 году. Согласно статистике, средняя заплата в народном хозяйстве позднего СССР составляла 202 рубля 90 копеек. Так случилось, потому что после войны прошло две денежные реформы — каждый раз власть меняла деньги 10 к 1. В промышленности средняя зарплата была 221,90, в сельском хозяйстве — 198,30 рубля.

Неплохо зарабатывали буровики, их среднемесячный доход составлял 408 рублей 70 копеек. Но высокие зарплаты были не у всех: помощник буровика в Ненецком автономном округе мог получать до 1400 рублей, а тот же помбура под Краснодаром только 280 рублей. В среднем 432 рубля получали операторы 5-го разряда по подземному ремонту скважин. Ценились шахтёры: проходчик 5-го разряда получал 400–493 рубля, горнорабочий очистного забоя — 440, машинист 6-го разряда горных вымоечных машин — 491 рубль. Неплохо зарабатывали "сварные": в зависимости от разряда они получали от 269 до 302 рублей. Сталевар 7-го разряда зарабатывал 417 рублей, горновой — 300–372, машинист крана 4-го разряда на металлургическом заводе — 329 рублей. На заводе "Электросталь" начальник цеха получал 500 рублей, сталевары — 600–700, директор — 800–1000. Занятые в строительстве машинисты гусеничных кранов получали 340 рублей.

Фото © ТАСС / Медведев Михаил

В 1986 году, по данным Совета Министров СССР, хорошо зарабатывали нефтяники, но далеко не все. Зарплата обычного геолога, бухгалтера, маркшейдера и экономиста составляла 140–180 рублей. Ведущие геологи и инженеры нефтегазопромысла получали 230–270. Главный механик получал уже 320 рублей, директор предприятия, главный инженер объединения и главный геолог — по 400, гендиректор производственного объединения — 430.

А вот средняя зарплата учителя составляла 165 рублей. Медсестра получала от 80 рублей, врач — от 100 до 150 рублей, инженер на производстве — 120–180 рублей.

Хорошо зарабатывали на БАМе: бульдозеристы — по 1200, водители грузовых машин — от 500 до 800 рублей, специалисты-строители — 600 рублей. Там же неплохо были обеспечены военные: начальники столовых и клубов в звании прапорщика получали 350 рублей плюс паёк, старшины и старшие прапорщики — 400 рублей, командиры взводов — 520, комбаты — 600 рублей. Это не считая того, что на севере год шёл за два и полагались льготы и надбавки.

Командир дизельной подлодки в звании капитана II ранга на севере получал до 750 рублей, в Крыму — 350–400.

Прекрасно зарабатывали в науке. В 1961 году оклад профессора университета стал равен 500 рублям и до 1991 года не изменялся. За работу со студентами доплачивали, и профессора получали и 700, и 800 рублей. Зарплата доцента начиналась от 400 рублей. Президент Академии наук получал 1800 рублей.

Фото © ТАСС / Зинин Владимир

А вот министры позднего СССР по сравнению с учёными или бульдозеристами зарабатывали не так уж и много: министр — 800 рублей, его замы — 600, генеральный секретарь ЦК КПСС — 1000 рублей.

Средний класс составлял треть

А ведь ещё в СССР были писатели, которые получали солидные гонорары даже за весьма средненькие книги, журналисты, которые могли заработать до 500–600 рублей, режиссёры, артисты, певцы. Были даже вполне легальные миллионеры — золотодобытчики, в артелях старатели за сезон зарабатывали по 10 000 рублей — на квартиры и машины.

Цены были демократичными: хлеб от 14 до 22 копеек, ватрушка — 13 копеек, пончик — 5 копеек, томатный сок — 11 копеек за стакан, яблоки — 80 копеек, сахар — 60–65 копеек, рис — 56 копеек, яйца — 1,20 рубля, варёная колбаса — 2,20–2,80, говядина — 2,50, куры — 2,60–2,80, картофель 10–20 копеек, морковь — 12, капуста — 7, свёкла — 9 копеек.

Литр АИ-93 стоил 40 копеек, проезд в трамвае или автобусе — 3 копейки, в метро — 5 копеек, звонок по телефону-автомату по городу стоил 2 копейки. Цветной телевизор можно было купить за 650 рублей, чёрно-белый — за 216, пылесос — за 45, швейную машинку — за 149.

Фото © ТАСС / Будан Виктор

Но много ли в СССР было сталеваров, бульдозеристов и министров с большими зарплатами в 1980-х годах? Немало. В 1986 году 33% населения получали зарплату больше 200 рублей, и только 16% — меньше 100 рублей. Половина населения СССР зарабатывала от 100 до 200 рублей, 5,1% получали от 200 до 250 рублей, 7,6% — от 250 до 300 рублей, и только 9,5% имели доход больше 300 рублей.

Можно ли сравнить российские зарплаты с советскими? 0 Нет, это нерелевантно Только отчасти Да, практически идентичная картина

Авторы Майя Новик