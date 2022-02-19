Тайна "огненной воды": Из чего на самом деле делают водку в России Миф о том, что алкоголь делается из непонятных компонентов, тиражируется много лет. Причём никто из сторонников "алкогольной диверсии" не может сказать, из чего на самом деле производят этот напиток. 18 февраля, 21:40 В цехе этикирования бутылок водки. Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Из чего делают водку: вся правда

Производство водки — это не неряшливый дедушка, помешивающий веником мутную жидкость в чане. Это вполне себе лабораторно-научные условия. Сотрудники ходят в халатах, бахилах и колпаках. В цехах чисто, как в операционной, и, само собой, пахнет спиртом. По словам специалистов, технологический процесс производства водки разбит на семь этапов. Важнейший из них — подготовка воды. Ни в коем случае нельзя использовать кипячёную воду. Вода также не должна быть жёсткой, в противном случае её придётся сначала смягчить. Многие производители используют деминерализованную или дистиллированную воду. Это дешевле, чем привозить воду ледниковую или из специальных источников, но на выходе получается продукт среднего качества, так как состав получается не совсем чистым. Технологи также называют в качестве "правильной" очистки ультрафиолетовую и молекулярную. В последнее время популярным решением является использование талой воды с горных источников. Это делает водку дороже, но качество напитка несравнимо с тем, что можно купить в обычном магазине.

Менделеев изобрёл водку, но не ту, что пьют

Д.И. Менделеев в своём кабинете. Фото © Wikipedia

Когда говорят о низкокачественной водке, в первую очередь подразумевают плохой спирт. Но на самом деле процесс легко нарушить, если использовать воду из-под крана. И никакой спирт тут не поможет. Формула водки: С2Н5ОН 40% + H2O 60%. И, кстати, Менделеев её вывел, руководствуясь не соображениями органолептики, то есть метода определения показателей качества продукции на основе анализа восприятий органов чувств, в данном случае вкуса и запаха. Его больше волновали потери объёма раствора при разных пропорциях воды и спирта. При данной пропорции потери минимальные. Светило химической науки вообще не подозревал, что эту смесь будут пить.

Водка — самый чистый напиток?

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В отличие от виски, текилы, коньяка, водка не дистиллят, а ректификат. Технически она считается самым чистым напитком из всех. В ней в 2000 раз меньше сивушного масла, чем в коньяке или виски, а также в 300 раз меньше альдегидов и в 1000 раз меньше эфиров. В качестве основы обычно используют спирты типа "Базис", "Экстра", "Люкс", "Альфа". В "Базисе" допустимо до 60% крахмала и свёклы (остальное — зерно), в "Экстре" примерно столько же крахмала и свёклы, но очистка лучше. В спирте "Люкс" крахмала и свёклы должно быть не больше 35%.

"Альфа" считается самым топовым: там содержание крахмала и свёклы сводится к минимуму, основную часть составляет зерно. Из него делают премиальный продукт. "Люкс" стремится к премиальному и вообще самая распространённая основа для водки в России. Правда в том, что неспециалист не отличит по вкусу не то что "Люкс" от "Альфы", но и "Базис" от "Люкса". Кстати, проверить досконально качество спирта можно на атомном хроматографе. Но таких аппаратов всего два в стране. В основном довольствуются газовыми хроматографами, и их вполне достаточно для того, чтобы выявить, не превышает ли количество примесей допустимый предел. Вкус водке, который почувствует потребитель, придают дальнейшие манипуляции.

Есть фильтр для воды, а есть — для водки

Ликёро-водочный завод. Фото © ТАСС / Сергей Портер

Специалист-технолог Андрей Чернышев отмечает, что водка чаще всего становится плохой не из-за сырья, а из-за огрехов производителя в процессе производства. При простом смешении спирта и воды получится… спирт с водой, сколько его ни взбалтывай.

Спирт легче, и "зеркало испарения" у него гораздо выше, чем у воды. Водка же, в свою очередь, не раскладывается на спирт и воду и представляет собой "третью субстанцию". Когда смесь воды со спиртом после смешения прогоняется через берёзовый активированный уголь, причём в специальной колонне с определённой высотой и диаметром, тогда получается что-то похожее на водку Андрей Чернышев специалист-технолог

Чернышев добавляет, что любые уточнения на этикетке по поводу очистки серебром, платиной, молоком, перепелиными яйцами — это уже маркетинг, не меняющий сути. Далее с помощью кварцевого фильтра водка очищается от остатков угля и других грубых примесей. И здесь кроется ещё один подвох: некоторые производители не удосуживаются регулярно менять эти фильтры, из-за чего они забиваются и делают сырьё менее качественным, а продукт на выходе — более противным и горьким на вкус.

Что добавляют в водку на заводе

Проверка готовой продукции на ликёро-водочном заводе. Фото © ТАСС / Елена Пальм

Окончательный вкус продукта формируется в "доводных чанах", и состав в прямом смысле "доводится до ума". За смешение разных элементов отвечает купажист. Он смягчает вкус водки, добавляя сахарный сироп, и делает её менее "этанольной". Очищают состав и улучшают вкус водки настои овсяных хлопьев, элеутерококка, пшеницы, однако мало кто занимается этим вдумчиво и на постоянной основе — большинство производителей стараются экономить на производственном процессе. К стандартам относятся добавки "лимонная" и "клюквенная". Среди экзотических вкусов встречаются морская капуста, одуванчик, женьшень, экстракт рогов марала, изюбря или пятнистого оленя, родиола розовая, душистый перец, вербена.

Существует даже ГОСТ , где всё это описано. Все допустимые добавки регламентированы. Окончательную проверку перед упаковкой водки проводят дегустаторы, и, кстати, далеко не каждый годится на эту роль. Специальные люди с очень крепкой печенью оценивают органолептические показатели, как то: цвет, вкус, запах — по 10-балльной шкале. Кстати, сахар, будучи основным смягчителем вкуса, является очень коварным компонентом. Чем больше сахара, тем менее противный вкус у водки, но одновременно, если сахара очень много, наутро у потребителя будет болеть голова. Воистину требуются алхимические таланты, чтобы выдержать нужную пропорцию. Также в водку для смягчения добавляют микроскопические дозы глицерина. Именно за счёт этого компонента, если её хорошенько охладить, струя прямо-таки тянется, а не льётся.

Самопальная водка почти всегда яд в чистом виде

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Вопреки народным мифам, легальная водка делается не из нефти или опилок. Это факт. Другое дело, что с того момента, как сырьё поступает на завод, и до того, как оно попадёт к потребителю, состав проходит много этапов, и на каждом из них при недобросовестном подходе можно ухудшить качество продукта. Этим, кстати, грешат производители контрафакта. Водка, подлинность которой нельзя проверить через QR-код или акциз, с высокой вероятностью навредит организму, а при больших дозах может привести к смерти. На качество натуральной водки влияет множество факторов, не всегда понятных простому человеку.

На рынке сегодня огромное количество разных марок, но периодически их меняют на новые. Как говорят маркетологи, в среднем водка "живёт" три-четыре года. То, что когда-то казалось новинкой, приедается, и тот же состав приходится продавать под другим товарным знаком. Парадоксально, конечно, учитывая, что водка — она и в Африке водка.

Авторы Евгений Жуков