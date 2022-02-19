Запад предлагает России войну вместо диалога Политолог Дмитрий Родионов — о том, как Европа и США приговаривают континент к войне. 17502 17502 Фото © ТАСС / Utex Grabowsky / imago images / photothek

Расширение НАТО продолжится назло России, коллективный Запад должен ещё больше сплотиться для противостояния нашей стране, никакого разоружения не будет! Таково примерное резюме итогов второго дня работы Мюнхенской конференции по безопасности, которая проходит полностью под диктовку стран НАТО.

Как сообщил присутствовавший на мероприятии немецкий политолог Александр Рар, его участники пришли к практически единогласному мнению о том, что Россия с 2014 года является "врагом Запада", а НАТО должно и дальше расширяться, и это направлено против РФ. Кроме того, становится очевидно, что Запад не пойдёт навстречу российским инициативам по разоружению в Восточной Европе. Напротив, присутствие НАТО на границах с Россией будет усилено.

Прозвучали также угрозы отключить Россию от экономических связей с Западом и резко снизить объём закупок российского газа.

Наконец, прозвучали даже предложения принять Украину в Европейский союз и усилить присутствие НАТО на границах с Россией.

"Запад хочет использовать нынешний кризис для сплочения своих рядов. Компромиссом здесь не пахнет, наоборот. Глобальные вызовы, такие как пандемия, климат, миграция, кибервойны, энергокризис, инфляция, — как будто пропали с повестки дня. Политики в Мюнхене говорят о войне в Европе", — написал Рар в своём Telegram-канале.

Впрочем, далеко не все западные лидеры выступили "ястребами". Так, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что вопрос членства Украины в НАТО не стоит в повестке. Кроме того, он указал на важность диалога с Россией, однако тут же закрыл окно возможностей, пригрозив санкциями и напомнив, что Запад не отказывается от своих принципов.

При этом он добавил ещё ложку дёгтя, назвав слова Владимира Путина о геноциде в Донбассе "смешными". Кроме того, он призвал форсировать процесс вступления стран Западных Балкан в ЕС (очевидно, что этот шаг тоже имеет смысл только в контексте "сдерживания" России).

Остальные западные лидеры были куда более прямолинейны. Вице-президент США Камала Харрис заявила о подготовке со стороны союзников по НАТО пакета серьёзнейших санкций против России, указав, что Москва якобы "сужает окно для диалога".

А генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал инициативы России по безопасности в Европе заведомо невыполнимыми и пообещал сделать всё им наперекор.

"Если Россия действительно хочет меньше НАТО вблизи границ, она получит обратное", — заявил он, добавив, что альянс рассматривает возможность более долгосрочного военного присутствия в Восточной Европе.

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила об угрозе войны в Европе (имея в виду со стороны России) и о готовности ФРГ заплатить высокую цену за "деэскалацию" (имея в виду угрозу заблокировать "Северный поток – 2"). Кроме того, она назвала отказ российских официальных лиц от участия в форуме угрозой для мирного процесса.

Серьёзно? Теперь становится ясно, что правильно мы сделали, что туда не поехали.

Напомню, в начале февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не примет участия в форуме ни очно, ни по видеосвязи. А чуть позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что никто из российских официальных лиц по различным причинам не будет участвовать в мероприятии. Таким образом, Россия впервые с 1999 года на официальном уровне проигнорировала Мюнхен.

Новый председатель конференции Кристоф Хойсген в связи с этим выразил сожаление, отметив, что, приняв подобное решение, Москва упускает возможность сделать ещё один шаг на пути к деэскалации ситуации вокруг Украины.

"Правительство России упускает прекрасную возможность: их [РФ] официальный представитель мог бы, с одной стороны, изложить позицию России перед международной аудиторией, а с другой стороны, использовать присутствие многих коллег для продвижения вперёд в этом вопросе", — заявил он в интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland . Он также добавил, что Мюнхенская конференция по безопасности даёт возможность для проведения конфиденциальных переговоров, в ходе которых могут быть найдены оптимальные пути решения.

Простите, но Россия уже неоднократно излагала свою позицию, в том числе на переговорах с США на уровне президентов и глав МИД, в том числе в виде наших предложений США и НАТО, которые давно утекли в публичную плоскость. И что? Помогло? Нет, нас фактически проигнорировали. Смысл ещё раз повторять? Глухие не услышат, глупые не поймут.

Что касается шагов к деэскалации на Украине, то не мы её начали, не нам же и шаги делать. Отмечу, что это не первый раз, когда Россия не участвует в мероприятии.

В прошлом году Мюнхенская конференция и саммит "Большой семёрки" прошли в один день в онлайн-формате из-за коронавируса. Тогда Россия также не была представлена. И уже тогда стало ясно, что авторитетнейшая прежде международная площадка превратилась в клуб только для стран Запада, своего рода приложение к G7 и НАТО.

В мероприятии приняли участие президент США Джо Байден, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генсек НАТО Йенс Столтенберг, бывший госсекретарь США Джон Керри. А Россию туда просто не позвали.

Как рассказала представитель МИД РФ Мария Захарова, нашу страну даже не рассматривали в качестве участника. Несмотря на то что ряд тем, имеющих глобальный характер, просто нельзя рассматривать без России. Как и без Китая.

Впрочем, по окончании конференции стало ясно, почему нас не звали. Потому что именно нас (Россию и Китай) там обсуждали. Вернее, фактически обсуждали коалицию против нас. Россия и Китай тогда были открыто обозначены в качестве угроз и соперников, с которыми нужно бороться.

"Я сказал, что мы вернёмся. Америка вернулась, и теперь я говорю это как президент Соединённых Штатов! Трансатлантический союз вернулся, и мы не будем оглядываться назад", — заявил тогда Джо Байден, давая понять, что коллективный Запад возвращается к временам Барака Обамы. При котором как раз и началась новая холодная война.

"Мы встретим угрозу со стороны России. Кремль атакует наши демократии и использует коррупцию как оружие, чтобы подорвать нашу систему правления. Российские лидеры хотят, чтобы все думали, что западная система столь же коррумпирована, как российская. Но мир знает, что это не так. Как знают и граждане России. Кремль хочет ослабить европейский проект и НАТО, потому что им намного проще запугивать отдельные государства, чем вести переговоры с сильным и единым трансатлантическим сообществом. Поэтому поддержка территориальной целостности Украины — одна из ключевых задач Европы и США. Поэтому для нашей безопасности мы обязаны реагировать на безрассудные российские хакерские атаки. Но мы не стремимся противопоставить Запад Востоку. Мы не можем и не должны возвращаться к атмосфере холодной войны. Конкуренция не должна мешать взаимодействию по важнейшим вопросам. Например, мы должны сотрудничать, если мы хотим победить коронавирус", — сказал он.

После этого, кажется, было предсказуемо, что следующий форум также пройдёт в формате НАТО, куда Россию если и пригласят, то в качестве "мальчика для битья". Потому Россия заранее отказалась участвовать в этом "шабаше".

Зато на него поехали такие персонажи, как непонятно кого представляющая экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская и украинский лидер Владимир Зеленский. Как известно, последний уже встретился с британским премьером Борисом Джонсоном, с которым обсудил, как "сделать невозможным для русских получение финансовых средств с лондонских рынков".

Однако вполне возможно, Зеленский приехал вовсе не для этого, а для обсуждения нападения на Донбасс, получения карт-бланша от Запада. Иначе это выглядит странно, когда на фоне заявлений о том, что Россия вот-вот нападёт на Украину, её президент едет в Мюнхен. Не за инструкциями ли?

А может, и возвращаться не придётся, прямо оттуда отдаст распоряжение. Как раз Олимпиада завершится — ведь западные СМИ писали уже, что "Путин договорился с Си Цзиньпином не нападать до конца Игр", самое время. И разведка республик подтверждает, что Украина может начать наступление в ближайшие два-три дня.

Впрочем, если она так сделает, то Зеленскому из Германии можно будет и не возвращаться…

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Авторы Дмитрий Родионов