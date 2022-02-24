Офицер полиции с АК-47 из Африки и обидчик Кудряшова: Кто станет первым соперником Исмаилова в боксе Чем известен нигерийский боксёр Оланреваджу Дуродола, который сразится с бойцом ММА Магой Исмаиловым на турнире "Рен-ТВ" в Москве 25 февраля. 24 февраля, 18:07 Оланреваджу Дуродола и Магомед Исмаилов. Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

25 февраля в московском "Вегас сити холле" состоится суперсерия "Бойцовского клуба "Рен-ТВ". В главном поединке вечера сразятся 41-летний чемпион Африки по боксу Оланреваджу Дуродола и 35-летний российский боец ММА Магомед Исмаилов. Бой пройдёт по правилам бокса с четырьмя раундами по три минуты и в десятиунцевых перчатках.

История африканского боксёра

Боксёр Оланреваджу Дуродола родился в Нигерии 16 октября 1980 года. В профессиональном боксе он провёл 46 боёв, в которых одержал 37 побед и потерпел девять поражений. Дуродола живёт в одном из самых криминальных городов Африки — Лагосе. Более того, он работает там полицейским. Боксёр борется с преступностью, задерживая воров и охраняя улицы. А ещё, как Оланреваджу признался в одном из своих интервью, на работе ему выдали АК-47. И несколько раз он даже применял его по назначению. Боксом спортсмен не всегда может обеспечить себе жизнь, ведь его бои проходят нерегулярно, а работа в полиции приносит стабильный заработок. Тренировками он занимается уже после работы.

— Я имею дело с криминальными элементами, которые воруют машины, деньги, похищают людей, торгуют наркотиками. Могу одновременно и боксом заниматься. Я тренируюсь каждый день, каждый божий день, — признавался на своей странице в соцсети сам Дуродола.

Несмотря на то что Дуродоле уже 41 год, он точно не станет проходным соперником для Маги. Нигериец в настоящий момент занимает 15-е место в рейтинге WBC. Год назад боксёр проводил поединок за титул чемпиона мира по версии WBC. Правда, проиграл. В какой форме в настоящий момент находится спортсмен — большой вопрос. На подготовку к бою у него было всего 40 дней.

Также Оланреваджу участвовал в Олимпийских играх – 2008. А ещё многие российские фанаты помнят его как обидчика Дмитрия Кудряшова. В 2015 году Дуродола сенсационно нокаутировал непобеждённого на тот момент россиянина во втором раунде боя за вакантный титул в первом тяжёлом весе WBC Silver. Спустя два года Кудряшов взял реванш. Но та победа стала знаковой для африканского спортсмена. После этого его повысили на работе до помощника суперинтенданта полиции, а во время личной встречи президент Нигерии Мохаммаду Бухари вручил Оланреваджу денежную премию.

Дебют Лысого Хищника

Для Магомеда Исмаилова в этот вечер состоится дебют в боксе. Боец ММА в своей карьере одержал 17 побед, трижды проиграл и один бой завершил ничьей.

Формат предстоящего поединка с четырьмя раундами — отличный вариант для дебюта в боксе. Так он сможет проверить свои силы в новой для себя дисциплине. А готовится Мага к поединку под чутким руководством легендарного боксёра Кости Цзю. Плюс ещё в том, что бой является неофициальным, он носит выставочный характер. Соответственно, не будет засчитан и не повлияет на статистику обоих спортсменов. Эпатажный боец на пресс-конференции признался, что немного волнуется перед дебютом.

— Я волнуюсь, этого не скрываю. Но я никогда не позволю волнению пожирать себя, это я пожираю его, — отметил Исмаилов.

Российский спортсмен Магомед Исмаилов. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Его же оппонент из Африки считает, что Маге не хватает скорости. — У него и близко нет той скорости, которая была у моих предыдущих оппонентов. Я приехал сюда не только ради чека, я приехал побеждать. Но очевидно, что в случае победы я заработаю много деньжат. Так что я приехал сюда драться и побеждать, — заявил Дуродола, сообщают российские СМИ.

Что из этого выйдет, узнаем уже совсем скоро. Отметим также, что в рамках шоу состоится бой между чемпионом мира по боксу Марком Петровским и африканцем Коллинсом Ойялом. А ещё зрители увидят поединки Макса Топора Щербакова с его бывшим тренером Альбертом Кармазяном и Рашида Кодзоева с кубинцем Ленаром Пересом.

Кто победит 25 февраля? Мага Исмаилов Оланреваджу Дуродола

Авторы Галина Глазко