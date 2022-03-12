Адвокаты вспомнили о тех заветных моментах, когда поняли, что победа в суде у них в кармане

Чек на миллион долларов

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"Когда я только начинал практику, у меня было дело, когда мне нужно было доказать, что страховая компания намеренно затягивает процесс, дожидаясь, пока мой пожилой клиент умрёт и ей не придётся ему платить. Судья сам был далеко не молодым и казался скептически настроенным, когда спрашивал у меня, сколько лет моему клиенту. Возможно, тогда он думал, что ему где-то за 70 и старым он кажется только юному мне. Тогда я ответил, что моему клиенту 92 года, а дело тянут уже пять лет. Судья был в шоке и сразу же удовлетворил моё ходатайство о проведении заседания как можно скорее, пресекая даже попытку адвоката страховой компании что-то ответить. Уже на следующей неделе они выписали нам чек на миллион долларов", — DigitalMindShadow.

Шея или шейка?

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"Как-то раз я представлял женщину с серьёзной травмой шеи. Адвокат с другой стороны предоставил результат теста, который показал, что её анализ мазка цервикального канала был в норме. Мне тут же поплохело, но потом я осознал, что они что-то напутали и вместо исследования травмы её шеи провели анализ шейки матки", — FlintBlue.

Честный подсудимый

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"Подсудимый сказал: "Я знаю, что врачи подделали мой тест на наркотики! Положительный результат должен был быть не только на метамфетамин!" Хотел бы я, чтобы это был прикол, но нет", — lawyerlady1.

Кошачий корм на завтрак

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"История не моя, но моей мамы. Она выступала от имени истца-отца в деле за передачу опеки, пытаясь доказать, что дети жили в плохих условиях с матерью-наркоманкой, несмотря на то что отец платил приличные алименты. Дело тяжёлое, потому что судьи не так часто решаются разлучить детей с их мамами. Но когда она пыталась доказать, что не даст детишкам умереть с голоду, заявила, что мама кормила их кошачьей едой. Стоит ли говорить, что судья не воспринял это как вескую причину для того, чтобы дети остались с матерью", — Keeliekins.

Доказательство на ногах

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"Не юрист, но у меня есть подходящая история. Несколько лет назад меня ограбили в моём доме, угрожая пистолетом. Короче говоря, доказательств, чтобы он попал в тюрьму, было достаточно, но самое интересное то, что на заседании суда он был в тех самых ботинках, которые украл у меня. Судья спросил, хочу ли я их вернуть. Я сказал да. Тогда судья заставил его снять их прямо в зале суда и дальше ходить в носках. Обувь я потом всё равно выкинул, но это было дело принципа", — Biscuit-ontheside.