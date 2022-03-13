Зеленский использует опыт СС, набирая дивизии из уголовников Оглавление Дирлевангер "Подвиги" уголовников Конец палачей Тактика нацбатальонов — прикрываться живым щитом из детей и женщин — применялась в 1944-м, когда эсэсовцы вернулись в Польшу, где их бросили против частей Красной армии. 14356 14356 Обложка © Wikipedia

Уже в первые дни спецоперации президент Украины Зеленский объявил о создании в стране Иностранного легиона. Теперь наёмники со всего света едут на Украину "на сафари". Эта разношёрстная компания красуется перед объективами фотокамер и жаждет испить русской крови. Чему удивляться: европейцы поступают точно так же, как и их деды, которые во время войны охотно записывались в дивизию ваффен-СС "Дирлевангер".

Дирлевангер

По сути, это было бандформирование, укомплектованное уголовниками, коллаборационистами и головорезами, прошедшее военную подготовку. Жестокость их не знала предела: их называли палачами, бешеными псами и "штрафниками" СС, а их преступлениям удивлялись даже офицеры вермахта.

Первое подразделение из уголовников было сформировано в Германии в 1940 году по прямому указу Гитлера. Ему понравилась идея какой-то немецкой фрау, умолявшей в письме дать её мужу-браконьеру шанс "искупить вину". В подразделение записали осуждённых за разбой, браконьеров и насильников. Командир был под стать подчинённым: подразделение возглавил растратчик и педофил оберштурмфюрер Оскар Дирлевангер, на всю голову контуженный ещё во время Первой мировой войны и патологически ненавидевший русских.

Оскар Дирлевангер в звании оберфюрера СС, 1944. Фото © Wikipedia

Дирлевангер держал своих "псов" в кулаке с помощью системы наказаний: за проступок солдат получал 25 ударов палками, за повторное нарушение — 50, а затем и 100. За неподчинение солдата ставили в "гроб Дирлевангера" — узкий вертикальный ящик — и оставляли на четверо суток . Через это время даже самые стойкие теряли сознание. За трусость или отказ исполнять приказ расстреливали. Дирлевагнер хотел стать богом для своих подчинённых, и он им стал.

Одновременно с этим солдатам позволялось применять любые формы насилия по отношению к военнопленным, мирному населению и узникам концлагерей.

Вскоре в подразделение стали вступать все желающие: устроить на Восточном фронте "сафари" хотели многие. В батальон стали записываться все подряд: 5% были гражданами других западных стран, в том числе норвежцы, 15% — бывшие эсэсовцы, 50% — осуждённые военнослужащие и 30% — узники лагерей: уголовники и политические. Да, германские коммунисты тоже охотно записывались в СС. Однажды их пополнение составило сразу 188 человек. А позже появился даже викарий. Священника посадили за произнесение антифашистских проповедей, но в лагере он быстро перековался.

Поскольку немцы помнили, что солдаты Дирлевангера — уголовники, до 1943 года "штрафники" носили форму без знаков отличия, но позже "за особые заслуги" им позволили носить шевроны. В 1944 году подразделение выросло до полка, а затем и до бригады — общее количество "бешеных псов" Гитлера достигло пяти тысяч человек. Какие же "заслуги" были признаны нацистами?

"Подвиги" уголовников

Польские гражданские лица, убитые частью СС Дирлевангера в ходе подавления Варшавского восстания. Август 1944 г. Фото © Wikipedia

Первые "подвиги" уголовники Дирлевангера совершили в Польше, куда их отправили подавлять польское восстание. Они грабили, насиловали и убивали. И вскоре на "бешеных псов" было заведено 10 новых уголовных дел. В Берлин чередой шли шифрограммы. В одних "штрафников" расхваливали, в других — порицали. Сотрудников криминальной полиции Люблина шокировал разгульный образ жизни подразделения и его жестокость.

Однажды Дирлевангер насильно притащил к себе 12 юных еврейских девушек и устроил попойку. Он заставил их танцевать голыми, причём солдаты и он сам хлестали их кнутами, а потом лично убил каждую с помощью инъекции стрихнина. Говорили, что у него была постоянная любовница-еврейка, и эсэсовцы даже пытались предъявить ему обвинение в сексуальной связи с ней, но оберштурмфюрер лишь кривил губы: "Они то обвиняют меня в казнях евреев, то в любви к ним. Вся эта люблинская история просто комична".

После громкого скандала Дирлевангера с его головорезами спровадили в Белоруссию — подальше от Берлина. И тут безумный инвалид Первой мировой и его подчинённые показали себя во всей красе. Их преступления были чудовищными: ими было сожжено 170 сёл и деревень, зверски убито, замучено и сожжено заживо 30 тысяч мирных жителей — стариков, женщин и детей.

Зондеркоманды Дирлевангера окружали деревню, выгоняли жителей на мороз, обыскивали жилища и, если находили хоть что-то подозрительное, расстреливали всех. Но чаще просто сгоняли в сараи или деревянные церкви и сжигали, забрасывая гранатами. В 1942 году так были сожжены 2027 жителей деревни Борки; спаслись только 12 человек. Были сожжены деревни Перуново, Виленка, Забуднянские Хутора, Немки, Збышин, где расстреляли 1076 человек. Во время операции "Фрида" под Минском эсэсовцы сожгли деревню Дубовручье, а при уничтожении деревни Боровино зверски убили 300 детей и женщин: их сжигали, топили в колодцах, отрезали уши с серьгами и пальцы с кольцами. Женщинам забивали гранаты во влагалища и вырывали чеку... Мирных жителей гнали на минные поля — так было убито около трёх тысяч человек.

Польские мирные жители убиты в резне на Воле. Варшава, август 1944 г. Фото © Wikipedia

Особенно старался выслужиться 118-й батальон полиции, состоявший из коллаборационистов — украинцев, белорусов и даже русских. Это они сожгли печально известную Хатынь, согнав в сараи 149 человек, среди которых было 76 детей — мал мала меньше. Вся вина жителей состояла в том, что накануне в один из домов заходили партизаны. Добычей "героев" стали 15 коров.

В 1944 году эсэсовцы вернулись в Польшу — там их бросили против регулярных частей Красной армии. Нацисты прибегли к излюбленному приёму — в боях прикрывались женщинами и детьми. Больницы сжигали вместе с больными и врачами.

Конец палачей

Варшавское восстание, вступление солдат ваффен-СС. Фото © Wikipedia

Советские войска негодяев из дивизии Дирлевангера в плен не брали. 36-я ваффен-гренадерская дивизия СС была почти вся уничтожена в котле под городом Хабль в Восточной Германии. Те, кто уцелел, поспешили сдаться американцам, но были расстреляны. Сам маньяк Дирлевангер выжил: он был в госпитале в тылу. В мае 1945 года его в Верхней Швабии арестовали французы. Мерзавца содержали в тюрьме Альтсхаузен, но до суда он не дожил: в ночь на 5 июня преступника забили до смерти прикладами часовые-поляки, не забывшие его зверства.

Служивший в дивизии палач Иван Мельниченко был осуждён и убит во время побега из лагеря. Но некоторым карателям удалось ускользнуть от наказания, например, эсэсовец Альфред Нойман сумел доказать, что пошёл в каратели не по своей воле, и смог избежать наказания и даже стал министром материально-технического снабжения в ГДР.

Вы удивитесь, но наказания сумели избежать и палачи Хатыни. К примеру, палач Владимир Катрюк сбежал в Канаду. Эта, безусловно, "демократическая" страна отказывала в прибежище евреям, зато с удовольствием принимала нацистов, особенно с Украины. Катрюк расстреливал русских детей и женщин, когда они выбегали из горящих сараев. Когда стали известны его зверства, его даже не лишили гражданства.

Больше 20 человек, хотя и побывали в сталинских лагерях, сумели скрыть своё эсэсовское прошлое, попали под амнистии и вплоть до 1974 года не просто жили спокойно, но и прикидывались ветеранами Великой Отечественной войны, получали все положенные льготы и памятные награды.

Но в 1974 году один из уцелевших детей Хатыни в газете "Молот" увидел фото ударника труда Казахской ССР Василия Мелешко — палача, садиста, бесившегося от одного запаха крови. Увидел и узнал. Преступника взяли. На допросах он назвал фамилии "камрадов". Судили палачей в Минске, где Мелешко приговорили к расстрелу, другие получили сроки.

Последнего мерзавца взяли только в 1986 году — им оказался уроженец города Чигирина Григорий Васюра. Это его батальон сжёг деревни Дальковичи, Маковье, Уборок и расстрелял 78 человек в Осови. Это он гнал женщин на минные поля, в Старой Вилейке сжёг в амбарах 17 детей, 7 женщин и 6 мужчин, а в Каминской Слободе убил 50 евреев.

Он тоже скрыл факт службы в СС, отсидел всего три года, был амнистирован и... стал директором хозчасти совхоза "Великодымерский". Несмотря на то что он частенько поднимал руку на совхозников, Васюра вступил в КПСС, в 1984 году стал ветераном труда, почётным курсантом Киевского военного училища. Обнаглел до того, что в 1985 году, в год юбилея Победы, потребовал себе орден Отечественной войны. Допрыгался — его проверили и в архивах вышли на допросы Мелешко. Палача взяли в ноябре 1986 года, уголовное дело составило четыре тома — было доказано, что он лично убил 360 женщин и детей. Каратель был расстрелян.

На суде эсэсовцы, которых ради показаний привезли из лагерей, вели себя нагло: один вообще заявился с орденами и устроил форменную истерику, когда его заставили снять их. Увы, информация об этом суде даже не просочилась в газеты: чиновники не хотели обострения межнациональных отношений, ведь все подсудимые были украинцами. В стране хотели сохранить мир. Но надолго его не хватило.

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Авторы Майя Новик