Какие страны разрешили воевать своим гражданам на стороне Украины Писатель Платон Беседин — о международном сброде наёмников из европейцев, наркокартелей, потомков эсэсовцев, который придётся зачищать Российской армии во время "Операции Z". 9433 9433 Обложка © ТАСС / Dmytro Smolyenko / Ukrinform via ZUMA Press Wire

Британский наёмник приехал на Украину воевать с русскими. Джейсон Хейг дважды побывал в Ираке и наивно полагал, что уж тут он как-нибудь разберётся. Однако почти сразу же британец попал под удар ВКС России. И, с его же слов, события в Ираке и Афганистане тут же показались ему чем-то вроде чаепития в плохую погоду. Джейсон сбежал, укрылся в лесу — иностранец в смутное время.

Там его и нашли сотрудники СБУ. Не знаю, кричал ли он им: "Рятуйте, хлопцы!", но ребята-украинцы избили его до полусмерти, продержали в плену и только после этого установили личность и отпустили восвояси, как им показалось, "русского шпиона". Джейсон вернулся в Британию, где в принципе решил завязать с войной.

Эта история трагикомична, но по-своему показательна. Вот и правительство Франции не рекомендует — вплоть до соответствующих наказаний — отправляться воевать на Украину. Одна из причин — иностранные наёмники практически сразу после прибытия на территорию Незалежной попадают под обстрелы. По разным сообщениям, происходит это потому, что украинские военные сливают информацию России. Война войной, а заработки по расписанию.

Тем не менее иностранный легион формируется на территории Украины, чтобы воевать с ВС РФ. Официальный Киев преподносит это как свою победу и позиционирует наёмников из-за бугра как грозную силу. Но кто же на самом деле едет воевать на Украину?

На данный момент уже сформирован первый батальон Интернационального легиона обороны Украины. В его составе — весьма и весьма пёстрая компания: американцы, британцы, канадцы, мексиканцы, грузины, азербайджанцы и другие. Неизвестно, по какому признаку формировался этот батальон, но, судя по аляповатости компании, набирали бойцов, словно на Тортуге в незабвенных "Пиратах Карибского моря".

Рвутся в бой, конечно, прежде всего "обиженные" на Россию ребята. К примеру, известно, что в украинской армии воюет 63-летняя грузинка, вице-полковник-снайпер Дареджан Майсурадзе, прошедшая абхазскую войну в 1992–1993 гг. и конфликт в 2008 году в самой Грузии. Около трёх десятков литовцев примкнули к националистическому батальону "Айдар" — "лесные братья", чего уж.

Большой контингент ожидается из Латинской Америки. В частности, на Украину едут хорошо обученные бойцы из Бразилии, Колумбии (взрывотехники), Чили. Стремятся воевать скандинавы: четыреста шведов, полсотни норвежцев. Видимо, подвиги Брейвика не дают им спать по ночам.

И это упоминание с моей стороны неслучайно. Потому что, если разобраться, кто едет воевать на Украину? Чем руководствуются эти люди и нелюди? Во-первых, деньгами. Во все эти "Азовы" и "Айдары", как вещают бойцы после пленения, они тоже шли ради заработков (от 12 до 17 тысяч гривен), а не исключительно ради удовлетворения садистских наклонностей.

Однако много среди иностранцев и тех, кто едет на Украину, чтобы насытить свою жажду крови, взращённую комплексами, пристрастиями, увлечениями. Об этом они сами рапортуют в своих социальных сетях, заявляя нечто вроде "пора на охоту" и "сафари начинается". Эти герои отправляются не воевать за Украину, а исключительно для того, чтобы покуражиться всласть, пролив кровь. И неслучайно люди Донбасса рассказывают, что одними из самых жестоких злодеев из нацбатов были хорваты, давно воюющие в восточной части Украины. Сейчас они находятся в Мариуполе.

Поэтому все эти разговоры о едином мире, об отстаивании рубежей Европы — не более чем красивая легенда. В реальности всё решает либо бизнес, либо садизм. И очевидно, что подавляющее большинство приехавших на Украину — это люди с проблемами с психикой. Для них территория Незалежной — нечто вроде материализовавшейся компьютерной игры, стрельбище и арена. Многие за это заплатят ранениями и даже жизнями, но и чужие жизни они, к несчастью, тоже заберут.

То, что происходит с иностранными наёмниками на Украине, — важная составляющая общей хаотизации страны. Для того через официальный Киев старается Запад, дабы затянуть, окровавить конфликт. И правительства тех государств, из которых едут бойцы, должны реагировать на смертельные вояжи самым строгим образом. Должны, но… Кто-то грозит санкциями, как Франция и Южная Корея, а кто-то, как страны Прибалтики, наоборот, "благословляет" своих на войну. Об участии ультраправых наёмников чуть ли не восторженно вещают в Германии, а британские СМИ сообщают контакты тех, кто готов помочь с переброской на Украину. В Чехии вообще дошли до ведения переговоров о заморозке закона о наёмниках — так получится освободить их от ответственности.

Что ж, пусть "мёртвые хоронят своих мертвецов", потому что ни славы, ни побед иностранцы в окопах Украины не найдут — только смерть, и смерть неправедную.

Почему на стороне Украины так много европейцев? 0 Потомки СС За деньги

Авторы Платон Беседин