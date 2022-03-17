Новые методы обмана: Как мошенники зарабатывают на финансовом ажиотаже Аферисты решили воспользоваться геополитическим кризисом, чтобы в период нервной обстановки получить доступ к деньгам граждан. В том, как уберечься от новых способов обмана, разбирался Лайф. 16 марта, 21:40 Обложка © Shutterstock

В первые же дни после того, как против России и её граждан были объявлены новые санкции, злоумышленники стали пытаться заработать на вводимых ограничениях. Разом активизировались и примитивные "тюремные" кол-центры, и создатели более сложных мошеннических схем с элементами социальной инженерии.

Чаще на уловки мошенников стали попадаться как раз те россияне, которые считают себя вполне финансово грамотными.

— За последние пару недель наблюдается активизация мошеннических действий в отношении граждан, которые на волне кризисного ажиотажа выполняют какие-либо манипуляции со своими сбережениями, — на условиях анонимности пояснил Лайфу сотрудник Главного следственного управления ГУ МВД России по городу Москве. — Злоумышленники под видом оказания банковских или иных услуг заявляют о некоей якобы приватной информации, которая актуальна лишь в ограниченный промежуток времени. И, воспользовавшись доверчивостью граждан, которые хотят иметь несколько большую выгоду, чем это официально анонсировано кредитными или торговыми организациями, получают доступ к личным счетам этих россиян.

Предлагают "сберечь и заработать"

Москвичка Ирина, узнав о повышении Центробанком ключевой ставки до 20% годовых, поспешила забрать свой вклад, сделанный ею под 8% годовых в банке, на карту которого она получала зарплату. Буквально на следующий день ей позвонила девушка и, представившись менеджером Сбера, предложила Ирине открыть вклад под 20% годовых сроком на один год. Москвичка ответила лже-менеджеру, что в ближайшие дни не сможет посетить отделение, так как очень сильно занята на работе. На это якобы менеджер сообщила, что в связи со сложившейся обстановкой Сбер предлагает ей открыть вклад дистанционно. Для этого достаточно перейти по ссылке, которую Ирине пришлют на телефон, а после те средства, на которые далее будут начисляться проценты, можно занести в отделение или перевести в любой день. При этом если открыть "дистанционный вклад" в течение суток после звонка, то первые три месяца по этому вкладу должны начислять 21% годовых.

Ирина поблагодарила "менеджера", сказала, что подумает о предложении, и разговор закончила. Буквально через минуту ей на телефон пришла ссылка. Как уверяет сама Ирина, она перешла по ссылке "из интереса" и попала на сайт, который внешне очень похож на сберовский. Во всплывающем сообщении девушка дала согласие на обработку своих данных и прочитала о "специальном предложении" по вкладу. После чего получила сообщение о списании с её карты Сбера 18 000 рублей. Ирина тут же, прямо посреди рабочего дня, ушла из офиса и обратилась в отделение Сбербанка, где ей сказали, что списание произошло, так как девушка дала на него согласие. Оказалось, что это случилось, когда Ирина пыталась закрыть "всплывающее окно" на сайте, на который она перешла по ссылке. Кроме того, менеджеры Сбера обратили внимание девушки, что звонок от неизвестной, предлагающей ей открыть вклад, которого не существует в линейке Сбера, был не с номера 900, а через IP-станцию, где после девятки стояло две буквы О. Правда, в случае Ирины всё закончилось хорошо, Сбер отменил сомнительную операцию по переводу, и через сутки деньги вернулись.

Вот как этот случай прокомментировал заведующий Западной коллегией адвокатов города Москвы Александр Инютин.

— В ситуации Ирины мошенники воспользовались горячей инфоповесткой о повышении процентов и поймали девушку на крючок выгодного предложения. Конечно, здорово, что у злодеев не получилось реализовать их замысел, но в данном случае так произошло только потому, что банк отреагировал правильно.

И действительно, во многих кредитных учреждениях случай Ирины мог трактоваться как нарушение клиентом правил безопасности при пользовании счётом. А значит, деньги могли и не вернуть. Кроме того, непонятным остаётся вопрос, откуда мошенники узнали, что девушка забрала деньги со вклада в своём зарплатном банке. По предложению редакции Лайфа Ирина обратилась в него с заявлением, чтобы там проверили возможность утечки информации.

Карточный "засвет"

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Российские граждане привыкли, что если старые способы обмана перестали приносить мошенникам прибыль, то злоумышленники от них отказываются. Но так происходит не всегда. Как оказалось, охотники за чужими деньгами научились модернизировать свои старые приёмы.

Петербуржец Антон в выходные отправился за покупками в один из городских гипермаркетов. На выходе у касс собралась большая очередь, которая двигалась очень медленно. Перед тем как выложить свои покупки на ленту, молодой человек обратил внимание, что какая-то девушка уже длительное время стоит напротив той кассы, где он производит оплату, и совершает манипуляции с небольшим фотоаппаратом. Антон расплатился на кассе и уже почти вышел из магазина, но решил обратить внимание сотрудника охраны на странное поведение девушки. Как только магазинный охранник пошёл в сторону "странного фотографа", девушка быстро выбежала на улицу, а через минуту у Антона с карты списали 900 рублей за онлайн-покупку в совершенно другом магазине, которую он не совершал. Молодой человек обратился в полицию, и там ему сообщили, что он не первый обратившийся за день. Заявление от Антона приняли, но намекнули, что денег, скорее всего, уже не вернуть.

— Покупки по чужим картам — это достаточно древний и уже почти забытый способ мошенничества, но оказалось, что заново востребованный, — рассказал полковник юстиции Алексей Птицын. — Сейчас все банковские карты имеют чипы моментальной бесконтактной оплаты. Однако если сделать фото с нужного ракурса, а полученное изображение отсканировать приложением смартфона (сейчас их огромное количество, и не все требуют код подтверждения, отправленный банком в SMS-сообщении. — Прим. Лайфа), то в некоторых случаях мошенник получает возможность расплачиваться чужими деньгами. Конечно, за один раз у злоумышленников списать более 1000 рублей не получится. Но если жертва быстро не заметит утечки и не заблокирует карту, то количество таких оплат не ограничивается.

"Закрытые" распродажи

После того как некоторые мировые бренды объявили об уходе с российского рынка, многие российские модницы бросились скупать остатки милых их сердцу вещей. Запасы магазинов очень быстро истощились, но тут "на помощь" поспешили разнокалиберные дельцы, которые в лучших советских традициях пообещали достать всё что угодно.

Часть мошенников действуют по старинке: их поле — это площадки объявлений "Авито" и "Юла". Они не утруждают себя оригинальностью и облапошивают клиентов, как и в докризисные времена: просто прикрываются поддельной службой доставки. Мошенники присылают поддельные страницы оплаты, выманивают коды из СМС и пользуются другими уловками.

Однако злоумышленники, охотящиеся за большими суммами, которые могут выложить состоятельные люди за одну покупку, понимают, что поклонники таких марок, как Gucci, Chanel и Hermès, вряд ли приобретают что-либо через онлайн-площадки и доски объявлений масс-маркетов. Поэтому специально для облапошивания "дорогих клиентов" появился новый вид мошенничества — это якобы закрытые распродажи по билетам.

Схема проста: в мессенджерах, которые, даже если и заблокированы Роскомнадзором, но всё равно используются модницами через VPN, делается рассылка видео, где показывается якобы склад остатков. И голос за кадром комментирует, объясняя, что любая из указанных вещей может быть продана любому желающему, но с небольшой наценкой. Достаточно лишь сделать заказ и "купить билет" за "символическую" сумму в 5000 – 10 000 рублей. После этого придёт сообщение с кодом, который при предъявлении в "нужном" магазине даст возможность приобрести понравившуюся вещь по заранее оговорённой цене.

Однако, как правило, присланный код (некий набор символов и букв) ничего не гарантирует, а в магазинах, на которые делается ссылка в видео, ни о каких "закрытых" распродажах ничего не слышали.

— История продажи "кодов" для России не нова. Но если раньше таким способом выманивали деньги у любителей компьютерных игр, то теперь злоумышленники, несколько модернизировав схему, взяли в свой прицел модниц. Очевидно, те, кто готов купить сумку или сапоги за сумму, в десять раз превышающую среднюю российскую зарплату, не придают большого значения некоей наценке "за билет". А для мошенников доход выходит весьма неплохим, — считает старший юрист компании "Европейский дом права" Залимхан Магомедов.

Практически во всех случаях схемы, применяемые преступниками, построены на предложении неких “горячих” возможностей и рассчитаны на то, что в таких условиях у потенциальной жертвы внимание направлено на желание получить, а не сохранить. Ведь в условиях инфоажиотажа определённые люди охотнее поддаются на уловки и готовы совершать действия, которые в обычном состоянии они бы сами просто высмеяли. Поэтому во всём, что касается личных финансов, сегодня очень важно следовать правилу: прежде чем отдать (перевести) деньги, нужно удостовериться, как и кому именно вы их отдаёте. Очевидно, что при открытии вклада в отделении банка никаких "лишних" списаний произойти не может. А если соблюдать элементарные меры безопасности при оплате картой, то мошенники не получат её данные. И уж, конечно, не стоит покупать "билеты" или вносить предоплату за товары, которые вы даже не держали в руках.

А вам звонили мошенники? Да, почти каждый день Пару раз позвонили и перестали Не беру трубку с незнакомых номеров Ни разу. Кто это?