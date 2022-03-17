Нефтедобыча переходит на отечественное оборудование Всё ещё высокая доля импортного оборудования на добыче углеводородов неуклонно снижается. Российские производители активно разрабатывают новые товарные позиции в этой отрасли. 17 марта, 09:50 Обложка © ТАСС / Егор Алеев

Импортозамещение буровых установок в Ханты-Мансийском автономном округе достигает 70%, сообщила губернатор ХМАО Наталья Комарова.

— Фокус внимания мы сконцентрировали на обеспечении освоения трудноизвлекаемых запасов, потому что здесь импортное оборудование и технологии занимали и занимают наибольшую долю. Импортозамещение в данной отрасли уже позволило снизить затраты на строительство скважин для добычи нетрадиционной нефти. Полностью или частично заменены конкретные наименования оборудования и технологий. Например, буровые установки на 70%, программное обеспечение при моделировании гидроразрыва пластов — на 100%, — рассказала Комарова.

По её словам, власти округа с 2016 года реализуют план по импортозамещению. Для обеспечения безопасности геологической информации, поддержки импортозамещения в нефтегазосервисе и добыче углеводородов в Югре создаётся собственная инфраструктура.

В качестве примера успешной работы по импортозамещению губернатор ХМАО привела Югорский машиностроительный завод, на котором наладили производство насосов для перекачки сжиженного газа и криогенных ёмкостей. Раньше это оборудование импортировалось из Италии и Германии.

Признан успешным

Добыча нефти. Фото © ТАСС / Егор Алеев

Югорский машиностроительный завод из Нефтеюганска наладил производство насосов, которые используются для транспортировки и хранения сжиженного газа. Особенность оборудование в том, что используется оно при очень низких температурах.

Потребность в таких насосах высока. В Нефтеюганске компания, которая производит ёмкости для сжиженного газа, могла закрыться из-за санкций.

— Если раньше основные поставщики — это были Европа и Китай, то сейчас мы освоили выносные криогенные насосы, погружные, в криостате. Получили все разрешительные документы и в последнее время наладили уже мелкую серию, — говорит директор Югорского машиностроительного завода Анна Павленко.

Впрочем, мысль о собственном производстве пришла руководству предприятия не после санкций, а куда раньше. Санкции стали лишь стимулом для скорейшего запуска линейки. Уже изготовлено два экземпляра. Скоро их установят в криогенные ёмкости.

Отметим, что сами насосы — результат большого труда конструкторов и рабочих предприятия. Для изготовления дефицитного товара предпринимателям из Югры пришлось срочно расширять производство. Без собственного литейного цеха некоторые детали просто не изготовить. И вот совсем недавно в цехе установили индукционную печь для плавки алюминия. В последующем заготовки обрабатываются уже с помощью станков с программным управлением.

Как говорят работники, на данный момент дефицита в парке машин для обработки металла они не испытывают, а в дальнейшем закупят новое оборудование. И очень вероятно, что станки будут российского производства. Сейчас в планах руководства предприятия увеличить количество выпускаемой продукции.

Авторы Сергей Данилов