Прощальный подарок Непобедимого: Причиной неудач США и Украины в создании ракетного оружия мог стать "троянский конь" "Искандера" Создать оружие приемлемой дальности ни Украина, ни США так и не смогли. Российский оперативно-тактический комплекс, в свою очередь, без проблем встал на вооружение. 19 марта, 21:40 11691 11691 Искандер-М. Фото © ТАСС / Вадим Савицкий / Пресс-служба Минобороны РФ

В начале нулевых годов разразилось сразу несколько крупных шпионских скандалов, в которых (в разной степени) фигурировал оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер". 16 октября 2009 года Мособлсуд даже вынес приговор гражданину Сербии, которого признали виновным в попытке продать за рубеж секретную информацию о российских ракетных комплексах "Арена", "Блокада", "Хризантема-С", "Искандер" и ракете Р-500. После того как все страсти вокруг шпионского скандала улеглись, в США, а затем и на Украине было предпринято несколько попыток создать оперативно-тактический ракетный комплекс высокой дальности стрельбы.

Аналог "Искандера" на Украине

"Гром". Фото © Wikipedia

В 2012 году на одной из международных выставок украинское КБ "Южное" впервые показало изображения проектируемого оперативно-тактического ракетного комплекса "Гром" с дальностью стрельбы от 50 до 500 километров. Новинка серьёзно заинтересовала потенциальных зарубежных покупателей — такое оружие вполне могло прийти на смену комплексам "Точка-У", оставшимся на Украине после распада СССР и постепенно приходящим в негодность. Любопытно, что, по некоторым данным, попытки "прощупать" российские разработки в этом направлении начались ещё в начале 90-х. К этому моменту работа над новым ракетным оружием страны уже кипела: коломенское Конструкторское бюро машиностроения приступило к созданию нового оперативно-тактического ракетного комплекса ещё в 1988 году. Инициатором проекта стал разработчик ракетного оружия Сергей Непобедимый, несколько раз выдвигавший на публичное обсуждение идею о том, что "Точка-У" и другие оперативно-тактические комплексы стремительно устареют "в следующие 15 лет".

К слову, макет "Грома" украинские разработчики показали всего на шесть лет позже даты принятия на вооружение ракетного комплекса "Искандер", и оружие как две капли воды было похоже на российское. Отличия крылись только в грузовике-носителе — у "Грома" он был импортным. 5 августа 2016 года польский ресурс Defence 24 сообщил, что предполагаемый заказчик комплекса — Саудовская Аравия. Однако на этом все новости относительно разработки "Грома" практически закончились. Через два года пусковая платформа (точнее, нечто на неё похожее) проехалась по центру Киева на параде, и на этом история с комплексом была завершена. Руководитель отдела группы проектирования и один из создателей ракетного комплекса "Эльбрус" Борис Дементьев пояснил, что когда саудовцы начали задавать украинцам вопросы относительно защищённости ракеты на всём участке полёта, то у разработчиков "Грома" внезапно кончились ответы.

"Южмашевцы" в 70-х под руководством Владимира Уткина смастерили ракету РТ-23 УТТХ, которую все знают как "Молодец". Но после распада СССР все компетенции по созданию ракетного оружия были растеряны — всё-таки не стоит сравнивать финансирование, которое было при Союзе и которое у них было как у самостоятельной страны, можно сказать, его и не было вообще. К началу 10-х годов у них убытки были вместо доходов, и поэтому на экспорт изначально они хотели предложить ракету, аналогичную той, что применялась на "Эльбрусе". Отличия были минимальны — приделали какой-то новый блок управления полётом — и отчитались, что задачу решили Борис Деметьев Руководитель группы проектирования комплекса "Луна"

Разработку баллистических ракет малой дальности для "Грома" вели Центр научных исследований и технологий имени короля Абдулазиза (KACST) и украинское КБ "Южное", хотя правильнее было бы сказать, что работали над ракетой исключительно украинцы, а саудовцы только выписывали чеки. Однако даже более чем щедрое финансирование дало нулевой результат — для "Грома" не придумали не только ракету, но и другие системы, включая системы защиты от ПВО.

Аналог "Искандера" в США

Пуск ракеты ATACMS с ПУ M270 MLRS. Фото © Wikipedia

Американский MGM-140 ATACMS начали создавать примерно в одно время с "Искандером". Однако по странному стечению обстоятельств после принятия на вооружение комплекс начали модернизировать уже в конце 90-х. По некоторым данным, распад СССР и образование нескольких самостоятельных государств, в том числе и Украины, дали американским военным возможность изучить некоторые наработки советских ракетчиков. Главный вывод, который был сделан по итогам нескольких "рабочих командировок" на бывшие советские предприятия: у американских комплексов система защиты от ПВО ощутимо хуже и требует доработки.

Изучение советской документации привело к тому, что на свет появилась версия комплекса MGM-164B ATACMS Block 2A. Формально её придумали "в целях увеличения дальности полёта", однако на самом деле причина крылась в размещении дополнительных защитных элементов. Но эффективной защиты от комплексов ПВО советского типа придумать не удалось — ракета Block 2A крайне плохо управлялась и стабилизировалась в полёте, а траекторию её поражения мог высчитать даже курсант училища Войск противовоздушной обороны. Попытка придумать программу и специальные управляющие поверхности тоже не удалась. Подсмотренные на "Искандере" решения помогли лишь частично. Если ракета "Искандера" могла маневрировать в полёте как по высоте, так и по направлению, а максимальная высота траектории могла превышать 100 километров, то траектория ракеты ATACMS была параболической и просчитывалась средствами ПВО даже на испытаниях.

Секретный "оливье" для "Искандера"

Пуск "Искандер-М". Кадр из видео YouTube / ИНЦИДЕНТ

Американский ATACMS и украинский "Гром" роднит одна важная деталь. Собеседники Лайфа, близкие к оборонно-промышленному комплексу, утверждают, что попытка скопировать систему защиты от ПВО у "Искандера" в США приводила к разрушению блока управления "вследствие термического нагрева". После того как проблема стала очевидна, инженерное подразделение направило письмо "украинским коллегам" с просьбой пояснить причину возникновения неожиданного эффекта. Работать бесплатно украинцы отказались, и на проведение опытно-конструкторских работ по копированию системы защиты "Искандера", по некоторым данным, было выделено примерно 18 миллионов долларов. После того как деньги перевели, украинские инженеры развели руками и сказали, что не знают точной причины происходящего.

Разгадка, по мнению ряда специалистов, близких к советским КБ по разработке ракетного оружия, кроется в специальном "салате", в который "упакована" система управления. Защита головной части "Искандера", по некоторым данным, похожа на ту, что используется в баллистических ракетах и имеет несколько специальных слоёв, каждый из которых необходим для отработки определённых алгоритмов. Специальная математическая формула, с помощью которой составлен алгоритм боевого применения "Искандера", по словам собеседников "Лайфа", "доводит вероятность поражения цели до 0,999", что в боевых условиях означает практически гарантированное поражение цели несмотря на применение системы ПВО.

Скопировать контур управления и защиты "Искандера" не может ни одна страна мира — в случае с американским ATACMS это привело, как говорят специалисты, к "термическому повреждению", а в случае с украинским "Громом" таланта инженеров хватило только на разработку головки самонаведения. Сама ракета и система её защиты оказались недоступны. Решить проблему с маневрированием ракеты американцы так и не смогли — позднее она проявилась в США снова, но уже при разработке гиперзвуковых ракет.

Фото © Getty Images / Armin Weigel / picture alliance Почему ни США, ни Украина не смогли скопировать "Искандер"? Не хватило денег Не хватило технологий Не хватило времени Ещё скопируют

Авторы Сергей Андреев