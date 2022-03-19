Политолог Батюк предрёк России вечные санкции США

По мнению эксперта, ограничения будут действовать и дальше, поскольку Москва не приемлет условия, выдвинутые Западом для их отмены.

Руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН профессор кафедры мировой политики ВШЭ Владимир Батюк считает, что антироссийские санкции, введённые США из-за "Операции Z" на Украине, не будут сняты никогда.

"Эти санкции введены навсегда, они никогда не будут сняты. Даже если вдруг представить такое, что Россия развалится и прекратит существование в качестве суверенного государства, они всё равно будут наложены на те государственные образования, которые появятся на обломках распавшейся России", — приводит его слова РИА "Новости".

По мнению научного сотрудника РАН, санкции будут действовать и дальше, поскольку Россия не приемлет условия, выдвинутые США для их отмены. В числе таких Батюк назвал возвращение Крыма и Донбасса в состав Украины.

"Отказ Москвы позволит США с чистой совестью эти санкции продолжать", — подчеркнул эксперт.