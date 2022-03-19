Аналитик Гераскин: Увидевшие зверства "Азова" дипломаты ЕС могут повлиять на США

Он выразил надежду, что это станет толчком к тому, чтобы европейцы убедили партнёров перестать накачивать Украину оружием.

Европейские дипломаты прекрасно знают о преступлениях нацбатальонов "Азов" и "Айдар" на Украине из материалов, которые российская сторона направляет в иностранные ведомства. Об этом телеканалу "360" рассказал аналитик Центра политической конъюнктуры Илья Гераскин.

"Они понимают, что такое поведение недопустимо в XXI веке. Мне кажется, что у них волосы встают дыбом от зверства и жестокости, к которым боевики нацбатальонов прибегают в Донбассе и Мариуполе", — заявил он.

По его словам, европейцы могут надавить на США, чтобы остановить поставки оружия Киеву. Ведь все преступления украинских националистов — это в том числе результат накачки Незалежной западным вооружением.