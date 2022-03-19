Аналитик Гераскин: Увидевшие зверства "Азова" дипломаты ЕС могут повлиять на США
Он выразил надежду, что это станет толчком к тому, чтобы европейцы убедили партнёров перестать накачивать Украину оружием.
Европейские дипломаты прекрасно знают о преступлениях нацбатальонов "Азов" и "Айдар" на Украине из материалов, которые российская сторона направляет в иностранные ведомства. Об этом телеканалу "360" рассказал аналитик Центра политической конъюнктуры Илья Гераскин.
"Они понимают, что такое поведение недопустимо в XXI веке. Мне кажется, что у них волосы встают дыбом от зверства и жестокости, к которым боевики нацбатальонов прибегают в Донбассе и Мариуполе", — заявил он.
По его словам, европейцы могут надавить на США, чтобы остановить поставки оружия Киеву. Ведь все преступления украинских националистов — это в том числе результат накачки Незалежной западным вооружением.
Ранее сообщалось, что США передадут Украине дополнительные вооружения на один миллиард долларов. Поставки, в частности, будут включать 800 систем противовоздушной обороны, "чтобы украинские бойцы могли останавливать самолёты и вертолёты" России. Тем временем ЕС перевёл Киеву второй транш макрофинансовой помощи в размере 300 миллионов евро для закупки и доставки оружия. США и их европейские союзники не первый раз поставляют Киеву вооружение.
ТАСС / Dmytro Smolyenko / Ukrinform via ZUMA Press Wire