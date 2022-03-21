Потеря орбиты: Почему США изучают отключение России от GPS и что будет, если они на это решатся
Тема отключения GPS может затронуть многие страны, однако без обоюдного ущерба здесь не обойтись.
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Дмитрий Рогозин заявил, что США рассматривают вопрос отключения России от GPS. Глава "Роскосмоса" добавил, что, даже если такое случится, у россиян будет ГЛОНАСС, и переход окажется незаметным. Но что если всерьёз задуматься над тем, кто может лишиться GPS из-за давления США?
Как работает GPS
GPS — спутниковая система навигации, разработанная для нужд Армии США, но использующаяся по всему миру (в том числе и в гражданских целях). Она позволяет определять положение и скорость объектов в режиме реального времени, за исключением приполярных областей. Система обслуживает космический сегмент, область управления и контроля, а также пользовательский, то есть гражданский сегмент — автомобильные навигаторы, "интернет вещей" и многое другое.
Система состоит из 32 спутников средней высоты (24 штатных, остальные — резерв), главной наземной управляющей станции ВВС Шривер в Колорадо-Спрингс, ряда вспомогательных станций, наземных антенн и станций мониторинга. Спутники шлют синхронизирующие сигналы на Землю, а приёмники их ловят. Приёмником может быть как автомобильный навигатор или смартфон с картами Google, так и баллистическая ракета на подводной лодке. GPS работает во всемирной системе геоцентрических координат WGS 84.
Орбиты спутников системы GPS. Пример видимости спутников из одной из точек на поверхности Земли. Visible sat — число спутников, видимых над горизонтом наблюдателя в идеальных условиях (чистое поле). Изображение © Wikipedia
Спутники совершают постоянные обороты вокруг Земли (полный — за 11 часов 58 минут) и регулярно обновляют данные. Местоположение, к примеру, человека определяется с точностью до пяти метров. Стоит отметить, что частота GPS работает в дециметровом диапазоне радиоволн, бетонные стены или плотная листва могут помешать нормальному приёму сигнала, от чего сбивается точность.
Отключение России от GPS
Во-первых, этот вопрос скорее лежит в области фантастики или антиутопии, потому что невозможно полностью отключить от GPS какую-либо отдельно взятую страну. Даже спутники, покрывающие Евразию, вывести из строя невозможно, поскольку их положение относительно Земли постоянно меняется. Но можно внести помехи в сигнал стандартной точности, который используется в гражданском сегменте. На военный, то есть сигнал высокой точности, повлиять также можно, но это отдельный разговор. США так поступали в Югославии, Ливии, Сирии, сбивая координаты GPS своего противника.
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Запад также может использовать наземные глушилки для искажения сигнала, идущего из космоса. Но пострадает от этого и их собственная инфраструктура. Первыми, кто может пострадать, станут компании Boeing и Airbus, чьи самолёты летают в небе над Россией и могут лишиться точных данных, если в систему американцы попробуют вмешаться извне. Цепочка событий может растянуться далеко и затронет все самолёты в воздушном пространстве всего мира, поскольку сеть GPS взаимосвязана и созависима. Один спутник, выпавший из системы, можно будет заменить, но, если обрушить все сразу, система сложится как карточный домик, и тот, у кого не будет собственной системы навигации, вернётся в каменный век.
Большинство крупных и развитых стран давно предсказывали, что монополия на GPS однажды может обернуться самым неочевидным образом. В России для получения независимых данных создали ГЛОНАСС, в Европе — Galileo. В Китае работает BeiDou, в Японии — QZSS, а в Индии — NavIC. Но по своим мощностям и зоне покрытия только ГЛОНАСС представляет собой реально работающую альтернативу GPS.
Модель спутниковой системы. Фото © ТАСС / AP / Kin Cheung
Специалист по космическим системам связи, военный инженер Антон Громов пояснил, что национальная система навигации — это защита современных технологий как раз на тот случай, если "партнёры" будут пытаться диктовать собственные условия силой.
GPS — самая многочисленная и развитая спутниковая система, если мы говорим именно про спутниковую группировку. Но ГЛОНАСС по качеству позиционирования не уступает GPS, а производство спутников мы успешно замещаем. Процесс этот не быстрый, но мы развиваемся в этом направлении. Собственные ракеты у нас есть, поэтому у нас никаких проблем не будет
Что такое ГЛОНАСС?
Название расшифровывается как Глобальная навигационная спутниковая система. Это российская альтернатива GPS, запущенная в 1993 году. ГЛОНАСС определяет координаты через измерение расстояний от точки до нескольких видимых спутников. Чем их больше, тем выше точность. К 2010 году ГЛОНАСС покрыла всю территорию России, к 2011 году ГЛОНАСС было обеспечено практически глобальное покрытие. Сегодня она покрывает 100% РФ и 70% мирового пространства. Федеральный сетевой оператор системы — НП "ГЛОНАСС".
Структура ГЛОНАСС. Фото © Прикладной потребительский центр госкорпорации "Роскосмос"
ГЛОНАСС успешно применяется в отечественных "суперджетах", а разницу в работе двух систем рядовые пользователи не ощущают. Отличия больше понятны специалистам: спутники ГЛОНАСС движутся асинхронно Земле, GPS — синхронно, различается высота базирования спутников и угол их наклона, а также разные рабочие частоты и форматы сигналов. За счёт асинхронности работа навигационной системы стабильнее, чем у GPS. Особенно это проявляется в приполюсных областях: там, где есть бессилие GPS, ГЛОНАСС обеспечивает лучшее покрытие в силу более подходящей конфигурации орбитальной группировки.
Как будут развиваться события, если GPS отключат
Ещё несколько лет назад основными трендами спутниковой навигации считались универсальность и интеграция, а также консолидация. Глобальные спутниковые системы не только были альтернативой друг другу, но и взаимно дополнялись. В некоторых местах Евразии, где отмечалось бессилие GPS, ГЛОНАСС подстраховывала, и наоборот. Сегодня ГЛОНАСС по умолчанию стоит на смартфонах, автомобильных навигаторах и других приёмниках стандартной точности. Уже почти 10 лет чипсеты, или наборы микросхем мобильных устройств, поддерживают не только стандарт GPS, но и ГЛОНАСС, а также Galileo и BeiDou.
Приёмник на смартфоне или на автомобильном навигаторе вычисляет координаты по всем данным одновременно, и маловероятно, что выпадение из этого ряда GPS будет замечено потребителем. ГЛОНАСС по умолчанию стоит на всех мобильных устройствах, которые используются в России. "Яндекс.Навигатор", "Яндекс.Карты" прекрасно работают через ГЛОНАСС. Если случится так, что США решатся на отключение России от GPS, ничего страшного в этом для рядового пользователя не произойдёт: все, кто пользуется привычными навигаторами для того, чтобы доехать домой или на работу, даже не почувствуют разницу.
Опасно ли для РФ отключение GPS?
Комментариев: 1
Если нас отключат от gps то мы без всяких последствий для себя ,сможем использовать наши комплексы постановки электронных помех настроив их на частоты gps, что даст нам уже реальное превосходство, во всех видах вооружения , так что господа из нато дёргайте рубильник, welkom.