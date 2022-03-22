Куда летит "Ракета": Что будет с карьерой фигуристки Трусовой после скандала на Олимпиаде Сейчас спортсменка решила взять небольшую паузу, однако совсем не ясно, будет ли она продолжать свои феноменальные выступления. 21 марта, 21:40 Александра Трусова. Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий

Российская фигуристка Александра Трусова подошла, возможно, к самому сложному этапу в своей карьере. 17-летняя спортсменка после скандала, который она устроила на Олимпиаде в Пекине, пока никак не может вернуться на лёд. Вполне возможно, что её выступление в Китае было последним, ведь о своём будущем даже она сама рассуждает очень туманно. Лайф рассказывает, какие повороты могут произойти в карьере Трусовой и реален ли её конец в самое ближайшее время.

Слёзы на Олимпиаде

Наверняка многие уже позабыли, но первые вопросы о возможном будущем Трусовой появились буквально сразу после финала турнира одиночниц на Олимпиаде в Пекине. Тогда спортсменка, которая была в числе фаворитов всех Игр, стала лишь второй, проиграв Анне Щербаковой. И это в условиях колоссального давления на Камилу Валиеву, которая во всех прогнозах шла под номером один. Тогда у Трусовой, по большому счёту, просто сдали нервы.

Александра Трусова на цветочной церемонии. Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий

— Ненавижу! Ничего больше делать не буду никогда в жизни! Никогда! Я ненавижу этот спорт, ненавижу его! Ненавижу всё это! <...> Я никогда больше не выйду на лёд! Никогда! Я ненавижу! Это невозможно! Так нельзя! — заявила тогда Трусова.

Незаметными для многих тогда остались слова Трусовой о том, что у всех уже "есть золотая медаль", а у неё — нет. Спорить здесь с Трусовой сложно, ибо Щербакова брала золото и чемпионата мира, и Олимпийских игр. Камила Валиева — чемпионата Европы и Олимпиады в командном турнире (его, правда, ещё предстоит отстоять в судах). А Трусова, как бы ни было грустно, всегда остаётся позади подруг по команде.

И это всё при том, что спортсменка демонстрирует всему миру абсолютно феноменальный контент. Только вдумайтесь, она сделала сразу пять четверных прыжков в одной программе. Такое не каждый мужчина может сотворить, а здесь речь о хрупкой 17-летней девушке, которая самостоятельно может переписать всю историю фигурного катания. Однако проблема кроется в другом. Трусова уже не первый раз проваливает короткую программу, прилично отставая по баллам от соперниц. Вытаскивать всё лишь в произвольной становится сложнее. И Олимпийские игры это подтвердили.

Перцу в ситуацию добавляет и тот факт, что российских фигуристов абсолютно бесцеремонно и незаконно отстранили от любых международных соревнований. То есть, даже если Трусова захочет реабилитироваться и покорить наконец вершину на чемпионате мира, сделать это будет фактически невозможно.

"Хочу немножко подождать"

С другой стороны, никто не отменял внутренние соревнования, которые гораздо интереснее всех мировых. Особенно с учётом того, что наших на последние не пустили. Вот, например, чемпионат мира во французском Монпелье, который стартует в эти дни. Вы можете себе представить, каким он будет без россиян? Вот и мы нет, ибо получится он наверняка совсем неинтересным. Зато весь цвет российского фигурного катания соберётся в Саранске на Кубке Первого канала. Турнире, который уже в прошлом году показал себя как прекрасный старт для наших спортсменов.

На льду будут все сильнейшие, а программа соревнований — интересной и насыщенной. Один прыжковый турнир чего стоит. Правда, в списке участников не получится найти Александру Трусову. Сама спортсменка не стесняется говорить о том, что ей нужна пауза.

— Наверное, я не могу после Олимпиады пока выступать. Мне очень сложно, наверное, отойти и по новой начать выступать. Поэтому хочу немножко подождать, — заявила Трусова.

Фото © ТАСС / ЕРА / HOW HWEE YOUNG

В целом понять её настрой можно. Серебро Олимпиады стало для неё скорее поражением, нежели большим успехом. Ставя пять четверных, она надеялась на то, что они принесут ей золотую медаль. На деле получилось совсем не так. Понятно, что нынешний сезон для "русской ракеты" подошёл к концу. Сейчас она активно осваивает "Телеграм" и продолжает жить спокойной жизнью без соревнований.

О будущем известно не так много. Даже самой Трусовой. Сама она говорит абсолютно разное. Собрать какую-то единую картину из её заявлений сложно. Вот, например, одно из таковых.

"В любом случае это (будущее. — Прим. Лайфа) будет как-то связано с фигурным катанием. Сначала шоу, наверное, потом, может быть, попробую тренировать. Пока такого, чтобы прямо решила, нет", — отмечала Трусова.

С другой стороны, она же говорит о том, что постарается поехать на ещё одну Олимпиаду. Правда, теперь абсолютно непонятно, поедут ли туда россияне вообще. Санкции МОК, введённые в связи с событиями на Украине, пока никто не отменял и делать этого не собирается. У многих есть ощущение, что ограничения — совсем не временная история. Кроме того, на Трусову будет давить подрастающее поколение фигуристок, которое уже не стесняется на равных соревноваться с "ракетой" на взрослых стартах.

Далеко не факт, что Трусова захочет пойти по пути Елизаветы Туктамышевой, которая продолжает карьеру в 25 лет. Для фигурного катания возраст достаточно серьёзный. Особенно если учесть, что Камила Валиева на десять лет моложе. Трусовой же на следующих Играх будет 21 год. И это тоже солидный возраст, особенно с учётом последних тенденций в мире фигурного катания.

Впрочем, говорить за Трусову — совсем неблагодарное дело. Сейчас ясно лишь одно: спортсменке нужен тайм-аут. После тяжёлого и эмоционального сезона ей просто надо выдохнуть и самой для себя решить, что делать дальше. Именно поэтому её не будет на Кубке Первого канала, где она стала бы звездой без каких-либо сомнений. Однако, сможет ли после этого она вернуться и останется ли на высоком уровне, загадка. В конце концов не стоит забывать и про пути Евгении Медведевой и Алины Загитовой, которые после Олимпиады-2018 завязали со спортом и очень неплохо существуют ныне.

Александра Трусова. Фото © ТАСС / Новодережкин Антон Что будет с карьерой Александры Трусовой? Пауза, а затем триумфальное возвращение. Пауза, а после этого она вернётся, но уже без больших успехов. Окончательно закончит карьеру.

Авторы Шамиль Гаджиев