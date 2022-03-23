WSJ: США готовят санкции против депутатов Госдумы

По данным газеты, очередные ограничения коснутся примерно 300 российских парламентариев, то есть большинства членов нижней палаты.

Власти Соединённых Штатов готовят новый пакет санкций на фоне российской военной "Операции Z" на Украине. Как ожидается, они будут введены против депутатов Государственной думы РФ. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal.

Как отмечает издание, под очередные ограничения может подпасть более 300 российских парламентариев, то есть большинство членов палаты (их общая численность — 450 человек). Предполагается, что об этих санкциях будет объявлено в четверг, 24 марта.