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Опубликовано 23 марта 2022, 01:56

WSJ: США готовят санкции против депутатов Госдумы

По данным газеты, очередные ограничения коснутся примерно 300 российских парламентариев, то есть большинства членов нижней палаты.

Власти Соединённых Штатов готовят новый пакет санкций на фоне российской военной "Операции Z" на Украине. Как ожидается, они будут введены против депутатов Государственной думы РФ. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal.

Как отмечает издание, под очередные ограничения может подпасть более 300 российских парламентариев, то есть большинство членов палаты (их общая численность — 450 человек). Предполагается, что об этих санкциях будет объявлено в четверг, 24 марта.

В МИД Франции сообщили об обсуждении Евросоюзом новых санкций против России
В МИД Франции сообщили об обсуждении Евросоюзом новых санкций против России

Как рассказывал Лайф ранее, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан выступил за ужесточение санкций против России после саммита в Брюсселе. Соответствующие решения должны быть приняты во время поездки американского лидера Джо Байдена в Европу.

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Агентство "Москва"

Андрей Григорьев
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