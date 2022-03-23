Песков призвал не драматизировать отъезд некоторых звёзд из России

В ответ на вопрос о том, как Путин реагирует на это, представитель Кремля отметил, что единичные решения "не могут сделать погоду".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отъезд из страны некоторых звёзд на фоне "Операции Z" на Украине не стоит драматизировать.

"Это не главное всё-таки. Согласитесь, что отъехавшая звезда не может сделать общую погоду", — сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о том, как президент РФ Владимир Путин реагирует на сообщения о решении некоторых деятелей покинуть страну.

Представитель Кремля также отметил, что Россия богата на таланты. "И отъезд одной или даже нескольких "звёзд" не нужно излишне драматизировать", — добавил он.