Песков призвал не драматизировать отъезд некоторых звёзд из России
В ответ на вопрос о том, как Путин реагирует на это, представитель Кремля отметил, что единичные решения "не могут сделать погоду".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отъезд из страны некоторых звёзд на фоне "Операции Z" на Украине не стоит драматизировать.
"Это не главное всё-таки. Согласитесь, что отъехавшая звезда не может сделать общую погоду", — сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о том, как президент РФ Владимир Путин реагирует на сообщения о решении некоторых деятелей покинуть страну.
Представитель Кремля также отметил, что Россия богата на таланты. "И отъезд одной или даже нескольких "звёзд" не нужно излишне драматизировать", — добавил он.
Ранее Лайф рассказывал о знаменитостях, которые уехали из России в связи с событиями на Украине. Страну покинули певица Алла Пугачёва со своим супругом артистом Максимом Галкиным, актёр Эммануил Виторган, журналист Юрий Дудь и другие. Некоторые звёзды говорят, что их отъезд был давно запланирован и никак не связан с политической ситуацией.